ЭВАНС ЭДВАРД

Ранние годы и мечта

Эдвард Эванс родился 28 октября 1880 г. в Лондоне. Отец был адвокатом. Семья жила безбедно. Однако в детские годы Э. часто попадался на бродяжничестве и даже подвергся аресту за кражу.

В 1890 г. Э. был направлен в школу «Мерчант Тейлорс». Здесь он проучился год и был отчислен за драки и прогулы. Родители перевели Э. в школу в Кройдоне, позднее – в школу в Майда-Вейле. Со временем Э. всерьез занялся учебой, успешно закончив школу.

С детских лет Э. мечтал о море. В 1895 г. он поступил в мореходное училище Thames Nautical Training College на учебном судне HMS Worcester. По окончании обучения зачислен в Королевский военно-морской флот.

С 1897 г. – мичман на «Хоуке» в Средиземном море. Заболел и три месяца лечился. Переведен на HMS Repulse, затем – на HMS Dolphin.

В 1900 – 1902 гг. Э. обучался в Королевском военно-морском колледже в Гринвиче.

Антарктический исследователь

В 1902 г. Э. стал вторым помощником капитана китобойной шхуны «Монинг». Это был вспомогательный корабль первой антарктической экспедиции Р. Скотта со своей научной программой. На «Монинге» Э. оказался у о-ва Росса, пробыв здесь до марта 1903 г. Забрав Э. Шеклтона, корабль двинулся домой.

В ноябре 1903 г. «Монинг» и «Терра Нова» в очередной раз направились в Антарктику. В январе 1904 г. Э. оказался у о-ва Росса. Участвовал в освобождении судна «Дискавери» ото льда. 16 февраля 1904 г. «Дискавери» был освобожден и направился домой.

В 1910 г. Э. стал участником новой британской антарктической экспедиции, которую также возглавлял Р. Скотт, в должности капитана «Терра Новы» и заместителя Р. Скотта. Отряд должен был совершить путешествие до Южного полюса. 1 июня «Терра-Нова» покинула Лондон, а 4 января 1911 г. оказалась у пролива Мак-Мердо. Стоянку организовали на мысе о-ва Росса. Она получила название «мыс Эванс».

В январе – марте 1911 г. Э. заложил склад с продовольствием и топливом на 79°29' ю.ш., в октябре – ноябре занимался подготовкой склада на 80°32’ ю.ш. В дальнейшем Э. сопровождал С. до широты 87°32'. Возвращаясь назад, Э. заболел. 22 февраля его доставили в стоянку на мысе Хат-Пойнт, затем на «Терра Нове» в Новую Зеландию, откуда он после лечения направился в Англию.

Решением короля Георга V Э. был повышен до коммандера. Осенью 1912 г. Э. вновь стал командиром «Терра Новы» и отбыл в Антарктику. В пролив Мак-Мердо судно вошло 18 января 1913 г. Узнав о гибели Р. Скотта, Э. возглавил экспедицию, занявшись ее возвращением домой.

Дальнейшая служба

В 1914 г. Э. был переведен командиром эсминца HMS Mohawk, на котором плавал у бельгийских берегов. С 1915 г. – командир HMS Viking, с 1917 г. – командир HMS Broke.

С 1921 г. – командир HMS Carlisle на Китайской станции в Юго-Восточной Азии. В 1923 – 1926 гг. командовал HMS Harebell, в 1926 – 1927 гг. – HMS Repulse. С 1928 г. – контр-адмирал, командующий Австралийской эскадрой. С 1932 г. – вице-адмирал, с 1936 г. – адмирал.

В 1933 – 1935 гг. руководил Африканской станцией. В 1935 – 1939 гг. – командующий в Норе. Участник Норвежской кампании (1940). С 9 января 1941 г. – в отставке. Умер Э. 20 августа 1957 г. в Норвегии.

Общественная жизнь и гражданская служба

В 1936 – 1942 гг. Э. стоял во главе Абердинского университета. В годы Второй мировой войны был комиссаром по делам гражданской обороны в Лондоне. 12 ноября 1945 г. последовало возведение Э. в пэры как 1-го барона Маунтэванса от Челси. С 1947 г. – глава комитета по формализации правил реслинга в Великобритании («правила адмирала лорда Маунтэванса»).

Почетный гражданин Калгари, Дувра, Чатема, лондонского Сити, Челси. Почетный член многих географических обществ, почетный доктор наук Абердинского университета.

Семья

Первая супруга – Хильда Беатрис Раффл Расселл (умерла). Вторая супруга – Эльза Андворд. Дети от второго брака: Ричард, Эдвард.