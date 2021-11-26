ЭКСПЕДИЦИЯ «ТЕРРА НОВА»

Цель – изучение Земли Виктории, западной части Трансантарктического хребта и Земли Эдуарда VII.

Задача – обеспечить первенство Великобритании на крайнем Юге Земли.

Глава экспедиции – Р. Скотт.

Сроки экспедиции – 1910 – 1913 гг.

План экспедиции

В 1909 г. Р. Скотт подготовил проект экспедиции, включавший этапы:

1. зимовка декабря 1910 – апреля 1911 гг. – организация стоянки на о-ве Росса в проливе Мак-Мердо, изучение Земли Эдуарда VII или Земли Виктории, проведение работ по геологии, сооружение складов.

2. зимовка октября 1911 – апреля 1912 гг. – поход к Южному полюсу по трассе Э. Шеклтона, проведение комплексных работ по изучению климата, геологии и географии.

3. зимовка октября 1912 – января 1913 гг. – заключительный этап, завершение наблюдений, поход к Южному полюсу (в случае неудачи первого похода).

Финансирование: первоначально – частные инвестиции; сбор средств шел очень медленно. 20 тыс. фунтов предоставило правительство Англии. В итоге из 50 тыс. фунтов собрали 32 тыс. Путешествие началось с отрицательного финансового баланса. В 1911 г. средства собирал К. Маркем. Но средств не хватало.

Состав экспедиции

Экспедиция состояла из двух отрядов: научного и судового. Подбирали научный персонал Р. Скотт Э. Уилсон, судовой – Э. Эванс. Отобрали 65 человек.

1910 – 1911 годы

15 июля 1910 г. «Терра Нова» покинула Кардифф и отправилась на юг. Параллельно с экспедицией в Антарктиду отправилась и экспедиция Р. Амундсена. Началась «полярная гонка».

1 декабря 1910 г. «Терра Нова» оказалась в зоне штормов и была вынуждена лечь в дрейф. 9 декабря увидели паковые льды, а уже 10 декабря отряд пересек Южный полярный круг. 1 января 1911 г. экипаж увидел сушу – гору Сабин. 4 января «Терра Нова» вышла к о-ву Росса. Команда расположилась на мысе Эванс (в честь командира судна Эдварда Эванса) (первый отряд Р. Скотта).

26 января корабль ушел на восток в Китовую бухту. Здесь экипаж повстречал «Фрам» Р. Амундсена. Отряд В. Кемпбелла (второй отряд), для которого была поставлена задача изучить путь вдоль Великого Ледяного барьера до Земли Эдуарда VII, высадился на Земле Виктории, а «Терра Нова» ушла в Новую Зеландию.

Отряд Р. Скотта 27 января 1911 г. отправился к 80 ю.ш. Здесь они должны были подготовить продовольственные склады. 22 – 23 мая 1911 г. Р. Скотт и Э. Уилсон побывали в стоянке Э. Шеклтона на мысе Ройдс, найдя запасы продовольствия. 27 июня – 1 августа 1911 г. группа Э. Уилсона совершила путешествие на мыс Крозье для сбора яиц императорских пингвинов.

1911 – 1912 годы

13 сентября 1911 г. Р. Скотт наметил двенадцать членов экспедиции, которые отправятся к Южному полюсу, но только четверо из них пойдут покорять Южный полюс – Р. Скотт, Л. Отс, Э. Уилсон и Эдгар Эванс. Остальные из двенадцати должны были обеспечить проход команды, следуя с ними до складов. Уже в ходе похода Р. Скотт решил взять с собой к полюсу Г.Р. Бауэрса.

Группы Р. Скотта и Э. Эванса расстались на Полярном плато. 5 января 1912 г. отряд достиг 88 ю.ш., а 17 января вышел к полюсу, через 34 дня после команды Р. Амундсена.

Обратный путь давался нелегко. 17 февраля умер Эдгар Эванс. 16 марта Л. Отс ушел в буран и не вернулся. Последнюю запись в дневнике Р. Скотта сделал 29 марта 1912 г.

1912 – 1913 годы

4 марта 1912 г. девять членов экспедиции ушли на «Терра Нова» в Новую Зеландию. На вторую зимовку на мысе Эванс остались только 13 человек во главе с врачом Э. Аткинсоном. Отряд В. Кемпбелла был на Земле Виктории.

Э. Аткинсон предпринял попытку найти отряд Р. Скотта. Тела трех членов группы Р. Скотта были найдены только 12 ноября 1912 г. в палатке. Р. Скотт умер последним из них, завязав тела Э. Уилсона и Л.Р. Бауэрса в спальные мешки.

По возвращении на базу Э. Аткинсон обнаружил здесь отряд В. Кемпбелла, сумевшего найти лагерь. «Терра Нова» вернулась 18 января 1913 г. Командир судна Э. Эванс возглавил работы по эвакуации экспедиции.

22 января 1913 г. «Терра Нова» вышла из пролива Мак-Мердо и 10 февраля оказалась в порту Оамару в Новой Зеландии.

Итоги

Результаты полярной экспедиции прочитал в Королевском Альберт-холле 21 мая 1913 г. Э. Эванс. Участников путешествия наградили полярными медалями Королевского географического общества и короля. Офицеры и матросы получили денежную премию.