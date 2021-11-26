ДЖЕКСОН ФРЕДЕРИК

Ранние годы

Фредерик Джордж Джексон родился 6 марта 1860 г. в г. Олчестере. Окончил школу и сразу направился в австралийский Квинсленд. Здесь он предпринял попытку заниматься разведением овец, но потерпел крах. В Австралии он побывал в пустыне Симпсон, после чего возвратился в Британию. Прошел обучение в Дэнстонском колледже, затем – в Эдинбургском университете.

Научные экспедиции

В 1886 – 1887 гг. на китобойном корабле «Эрик» побывал в Арктике. Попытался стать участником экспедиции Ф. Нансена к Северному полюсу, но ему отказали, поскольку путешествие должно было стать национальным норвежским. В 1893 г. на «Бленкатре» проплыл вдоль северных берегов Сибири, изучив около 3000 миль участка между Обью и Печорой.

В 1894 – 1897 гг. – глава арктической экспедиции Джексона – Хармсворта, изучавшей архипелаг Земли Франца-Иосифа. Средства на экспедицию были выделены газетным магнатом А. Хармсвортом. Поддержку путешествия оказало и Королевское географическое общество. Стоянка разместилась на базе Эльмвуд на мысе Флора (о-в Нортбрук). В июне 1896 г. экспедиция Д. повстречала норвежцев Ф. Нансена и Я. Йохансена, которым так и не удалось пробиться к Северному полюсу. Норвежцы были отправлены домой на «Виндворде». За три года экспедиции были исследованы 1140 миль архипелага Земли Франца-Иосифа, произведено описание около 500 миль. Найдены девять островов.

Дальнейшая работа

Во время Англо-бурской войны Д. проходил службу в Южной Африке в 5-м батальоне Манчестерского полка. Дослужился до чина капитана. В 1905 г. последовал его перевод в состав 4-го батальона Суррейского полка, в котором в годы Первой мировой войны он служил во Франции. С 1917 г. – ушел в отставку в чине майора. Однако спустя год возвратился к военной карьере. Исполнял должность коменданта лагеря для немецких военнопленных.

С наступлением мирного времени Д. вновь отправился в экспедиции, на сей раз в Африку. Участник трансафриканской экспедиции по параллели Машоналенда, Северной Родезии, Руанды-Урунди. Ему удалось достичь истоков рек Нил, Замбези и Конго. Изучил Д. и водоразделы между Луалабой и озером Киву.

Проходил службу в Лиге Наций, расследовал факты работорговли в Либерии.

Умер Д. 13 марта 1938 г. в Лондоне.