ДРОЙЗЕН, ИОГАНН ГУСТАВ

Дройзен (нем. Droysen), Иоганн Густав (06.07.1808, Трептов-на-Реге, Померания — 19.06.1884, Берлин) — германский историк и политический деятель.

Был профессором ряда университетов: Кильского (с 1840), Йенского (с 1851), Берлинского (с 1859). В 1848 принимал участие в антидатском движении за освобождение Шлезвига и Гольштейна (в 1840-е Киль был столицей герцогства Гольштейн, которое, как и герцогство Шлезвиг, находилось под властью Дании). В годы Германской революции 1848—1849 — член Франкфуртского парламента, был одним из лидеров малогерманской партии, которая выступала за объединение Германии под эгидой Пруссии и исключение Австрии из единого германского государства, поддерживал конституционно-монархическое устройство. В начале научной карьеры был близок к Гейдельбергской исторической школе Ф.К. Шлоссера , но с 1850 выступил в качестве создателя прусской исторической школы, ориентированной на малогерманские ценности. Наиболее значительной работой в рамках данного направления стало его пятитомное сочинение «История прусской политики» («Geschichte der preußischen Politik», 1855—1886). Известен как автор заметных трудов по истории античности: «История Александра Великого» («Geschichte Alexanders des Grossen», 1833), «История эллинизма» («Geschichte des Hellenismus», 1836—1843), которые были написаны на основе тщательного изучения источников. Ввел в научный оборот термин «эллинизм» . Первым в Берлинском университете начал разрабатывать курсы по методологии истории, обосновал свои методологические принципы в работе «Историка» («Grundriss der Historik», 1868), которая оказала серьезное влияние на становление исторического метода.

Соч.:История эллинизма. В 3-х тт. М., 2002; Историка / Пер. с нем. СПб., 2004; Vorlesungen über das Zeitalter der Freiheitskriege. Theile 1—2. Kiel, 1846; Geschichte der preußischen Politik. Theile 1—5. Leipzig, 1855—1886.

Лит.: Савельева И. М., Полетаев А. В. Становление исторического метода: Ранке, Маркс, Дройзен // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 18. М., 2007; Nippel W. Johann Gustav Droysen: ein Leben zwischen Wissenschaft und Politik. München, 2008.