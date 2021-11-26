ДРОЙЗЕН ИОГАНН ГУСТАВ На чтение: 1 минута

ДРОЙЗЕН ИОГАНН ГУСТАВ - немецкий историк, создатель концепции эпохи эллинизма в античной истории.

Член Королевской прусской Академии наук (с 1867 года). Родился в семье священника. После смерти отца (1819 год) мать с трудом обеспечивала семью, зарабатывая на жизнь шитьем. Помощь друзей отца и репетиторство позволили Дройзену завершить образование в гимназии святой Марии в Штеттине (ныне Щецин). В это время он увлекся чтением греческих классиков и перевел на немецкий «Антигону» Софокла.

С 1826 года Дройзен учился в Берлинском университете, где в основном на него оказали влияние Г. В. Ф. Гегель и А. Бёк. Впоследствии Дройзен стремился ввести диалектический метод Гегеля в свои исторические исследования. После смерти матери (1827 год) Дройзен давал частные уроки. С одним из учеников, композитором Ф. Мендельсоном-Бартольди, у Дройзена сложились дружеские отношения и он переложил на музыку некоторые стихи Дройзена. В 1829 году была опубликована 1-я научная статья Дройзена по папирологии (Über die griechischen Beischriften der Berliner Papyros // Rheinisches Museum. Bonn, 1829. Bd. 3. S. 491-541; Idem // Kleine Schriften. 1893. Bd. 1. S. 1-39).

В 1831 году Дройзен защитил докторскую диссертацию , посвященную государству Лагидов (Птолемеев) при Птолемее VI (De Lagidarum regno Piolemaeo VI Philometore rege. Berolini, 1831; Idem. // Kleine Schriften. 1894. Bd. 2. S. 354-432). В 1833 году Дройзен - приват-доцент древней истории и классической филологии в Берлинском университете; с 1835 года экстраординарный профессор. Работу в университете совмещал с преподаванием в берлинской гимназии «Серая обитель» (с 1829 года). В 1832 году вышел перевод Дройзена трагедий Эсхила; с 1836 по 1838 год были опубликованы 3 тома комедий Аристофана в его переводе. Переводы Дройзеном греческих драматургов выделяются высокими литературным достоинствами и до настоящего времени признаны одними из лучших в немецкой литературе.

Европейскую известность Дройзен приобрел после публикации «Истории Александра Великого» (Geschichte Alexanders des Grossen. Hamburg, 1833). Вскоре были изданы «История диадохов» и «История эпигонов» под общим названием «История эллинизма» (Geschichte der Hellenismus. Hamburg, 1836. Bd. 1; 1843. Bd. 2). В 1877-1878 годах в Гамбурге все 3 тома были опубликованы под единым названием «История эллинизма».

В 1840 году Дройзен получил приглашение на кафедру истории в Кильский университет. Среди слушателей Дройзена был Т. Моммзен. В этот период Дройзен активно участвовал в политической жизни, в национально-освободительном движении в Шлезвиге и Гольштейне за разрыв унии этих герцогств с Данией. В 1848-1849 годах Дройзен - член Франкфуртского парламента. Произошло резкое изменение научных интересов Дройзена. В 1842-1843 годах в Киле он прочитал курс лекций по истории освободительных войн (Vorlesungen über Freicheitskriege. Kiel, 1846). В 1851-1852 годах Дройзен издал биографию генерала Л. Йорка фон Вартенбурга. До конца жизни работал над «Историей прусской политики»; довел свое исследование до 1756 года. Хотя этот труд был основан на тщательной работе с новым документальным материалом прусских архивов, он не получил того же научного признания, что и «История эллинизма». В 1851 году Дройзен переехал в Йену; в 1859 году вернулся в Берлин. Несмотря на увлечение сюжетами Новой истории, регулярно читал лекции по античности. В последние годы Дройзен написал несколько небольших работ по древней истории, в т. ч. по античной нумизматике .

Дройзен одним из первых обратился к исследованию сложного исторического периода - от правления Александра Македонского до завоевания Римом Восточного Средиземноморья , определив его как эллинистический. Этот термин впоследствии был принят остальными историками. Традиционно время после Александра оценивалось прежде всего как эпоха упадка и деградации классической греческой культуры, а событийная сторона представлялась как некое нагромождение малосвязанных между собой фактов. Дройзен смог разобраться в этом калейдоскопе событий и увидеть логику происходивших процессов. «История эллинизма» Дройзена оказала огромное воздействие на развитие историографии.

Эпоха эллинизма интересовала Дройзена и как важный период, создавший предпосылки для возникновения христианства, что было, по мнению Дройзена, поворотным пунктом человеческой истории. Еще в докторской диссертации Дройзен высказал мнение, что греческая религия ближе стояла к христианству, чем иудейская. Дройзена интересовала культура, возникшая после Александра, в рамках которой происходил процесс взаимного смешения и проникновения религиозных форм (теокрасия) греческого и восточного миров. Главной характерной чертой культуры эллинизма, по мнению Дройзена, и было это взаимное влияние различных древних традиций, что в итоге привело к возникновению христианства.

Давно отмечено, что возникновение термина «эллинизм» было связано с неправильным пониманием филологами XIX века слова «эллинисты», употребленного в Новом Завете (Деян 6. 1). «Эллинистами» считали людей, говоривших на некоем новом языке, созданном на основе греческого и еврейского языков. Для Дройзена основным значимым моментом стал принцип смешения греческого элемента с элементами любого восточного народа, причем это смешение касалось не только языковой сферы, но и любых аспектов культуры. «Дройзен распространил явление смешения греческих и восточных начал с языковой сферы на всю культуру и это более широко понятое состояние сделал уже знаком целой эпохи, превратив его в понятие некоего хронологического единства. Эллинизм мог теперь обозначать то временное пространство, в котором происходило явление означенного смешения; иными словами, это понятие стало теперь обозначением временных рамок как постклассической греческой истории, так и восточной истории после разрушения Персидской державы» (Дройзен. 1997. Т. 1. С. XI).

Особый интерес Дройзена к этой эпохе был связан также с его политическими взглядами на процессы, происходившие в XIX веке в Германии. Дройзен считал прогрессивным явлением объединение многочисленных и слабых полисов Греции под властью македонских монархов с целью осуществления завоевания восточных территорий. Он писал, что историк должен понять «дух времени» и, исходя из его сути, оценивать события и действия исторических личностей. Греческие политики, боровшиеся за свободу своих полисов, вроде Демосфена, оценивались Дройзеном как противники прогресса, «развития и неудержимого движения вперед». В то же время деятельность Филиппа и Александра рассматривалась Дройзеном однозначно положительно. Любимым героем Дройзена, безусловно, был Александр Македонский, чей образ он явно идеализировал. Субъективизм и риторичность, свойственные работе Дройзена, за что позднее его упрекали историки, тем не менее помогли ему создать запоминающиеся образы политических деятелей той эпохи: Пердикки, Полисперхонта, Птолемея Лага, Лисимаха, Антигона I, Деметрия I Полиоркета, Селевка I Никатора и мн. др.

Успех работе Дройзена обеспечили также блестящий литературный стиль, внутренняя энергетика текста. Причем за внешней легкостью и занимательностью изложения стояла скрупулезная работа Дройзена с очень большим по объему материалом античной историографической традиции, сохранившим информацию весьма неравномерно. Греческая эпиграфика находилась тогда в стадии становления, папирология как историческая дисциплина возникла только в конце XIX века. В силу этих причин в «Истории эллинизма» Дройзен рассматривал прежде всего события внешнеполитической истории. Вопросы социально-экономических отношений, особенностей эллинистической культуры получили освещение в работах позднейших историков, которые использовали новые, неизвестные Дройзену источники. Дройзен довел исследование лишь до 221 года до Р. Х.

Он интересовался теоретическими вопросами исторического познания. Еще в Киле Дройзен начал читать курс лекций «Энциклопедия и методология истории», который включал разделы по методике (эвристика, критика, интерпретация), систематике (определение области применения исторического метода), топике (анализ форм исторического изложения). Тезисное изложение этого курса, которое Дройзен назвал «Очерк историки» (Grundriss der Historik), несколько раз переиздавалось (Jena, 1858; Lpz., 1875, 1881). В 1937 году на основании сохранившихся личных конспектов Дройзена лекции были изданы полностью.

Дройзен отмечал, что предметом исторической науки является не «прошлое», а человеческие действия, совершенные в прошлом (волевые акты). Об этих действиях мы можем судить на основании «остатков» (того, что сохранилось до наших дней от прошедших времен), источников (того, что перешло в представления людей и дошло до нас как воспоминание), памятников (того, что объединяет обе предшествующие формы). Критическое изучение материала, по мнению Дройзена, позволяет историку познавать не подлинный исторический факт, а получить относительно точное и конкретное мнение о нем. Поэтому для историков актуальной задачей является не установление законов истории, а изучение законов исторического познания и знания.

Дройзен выступал против сторонников позитивизма, простого накопления суммы знаний. Он полагал, что «сокровенная сила» исторической науки исполнена «этического свойства». Практическое значение исторических исследований в том, что только они дают государству, народу, армии и прочее представление о них самих. Изучение истории есть основа политического воспитания и образования.

Сочинения:

Geschichte des Hellenismus. B.; Hamburg, 1836-1843. 2 Bde. Gotha, 1877-18782. 3 Bde (рус. пер.: История эллинизма: В 3 т. М., 1890-1893. Р.-н/Д., 1995. СПб., 1997-1999. М., 2003);

Das Leben des Feldmarschalls Grafen Yorck von Wartenburg. B. e. a., 1851-1852. 3 Bde;

Geschichte der Preussischen Politik. Lpz., 1855-1886. 14 Bde;

Grundriss der Historik. Lpz., 1868;

Kleine Schriften zur Alten Geschichte / Hrsg. E. Hübner. Lpz., 1893-1894. 2 Bde;

Briefwechsel / Hrsg. R. Hübner. Stuttg. u. a., 1929. 2 Bde;

Historik: Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte / Hrsg. R. Hübner. Münch., 1937. Darmstadt, 19716 (рус. пер.: Историка. СПб., 2004).

Иллюстрация:

И. Г. Дройзен. Фотография. Середина XIX века. Архив ПЭ,