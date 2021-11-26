ДИЛЬТЕЙ ВИЛЬГЕЛЬМ
ДИЛЬТЕЙ (Dilthey) ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий философ и историк культуры, член Прусской АН.
Сын пастора, учился на теологическом факультете Гейдельбергского университета (1852), затем в Берлинском университете (1853-1856). Профессор в университетах Базеля (с 1866), Киля (с 1868), Бреславля (с 1871), Берлина (с 1882).
В монографии «Жизнь Шлейермахера» («Leben Schleiermachers», 1870) Дильтей сформулировал основные темы своей философии: внутренняя взаимосвязь душевной жизни и герменевтика как наука, истолковывающая объективации человеческого духа. В главном труде - «Введение в науки о духе» («Einleitung in die Geisteswissenschaften», Bd 1, 1883 год, русский перевод 2000 год) он стремился обосновать специфику гуманитарных наук - «наук о духе» (Geisteswissenschaften) в отличие от «наук о природе», ставших идеалом общезначимого знания в английском и французском позитивизме XIX века, и дополнить «Критику чистого разума» И. Канта собственной «критикой исторического разума». Вместо «познающего субъекта» исходным у Дильтея становится человек в целостности его «душевной жизни», познават. отношение включается в более изначальное жизненное отношение: «В жилах познающего субъекта, какого конструируют Локк, Юм и Кант, течёт не настоящая кровь, а разжиженный сок разума как голой мыслительной деятельности. Меня мои исторические и психологические занятия, посвящённые человеку как целому, привели, однако, к тому, что человека в многообразии его сил и способностей, это воляще-чувствующе-представляющее существо, я стал брать за основу даже при объяснении познания и его понятий» («Введение в науки о духе»). «Науки о духе» призваны раскрыть этот жизненный опыт человека, объективирующийся в многообразных формах культуры, с помощью интуитивного постижения тех «переживаний», которые лежат в его основе. Это «вживание», «сопереживание» как специфический метод «наук о духе» Дильтей называет пониманием и противопоставляет его «объяснению» - методу «наук о природе», связанному с конструирующей деятельностью рассудка.
Рассматривая психологию как основу «наук о духе», Дильтей в «Идеях к описательной и расчленяющей психологии» («Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie», 1894 год) в противовес естественно-научной «объяснительной психологии» выдвинул программу «описательной психологии», выявляющей непосредственно переживаемую структурную взаимосвязь душевной жизни, телеологическую по своему характеру.
В работе «Переживание и поэзия» («Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin», 1905 год) Дильтей утверждал, что поэтическое выражение наиболее полно и адекватно передаёт «переживание» и основополагающие формы внутреннего мира. В «Построении исторического мира в науках о духе» («Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften», 1910 год, русский перевод 2004 года) Дильтей акцентировал значение «выражения» в истолковании исторических форм культуры: триединство переживания, выражения (синоним «объективации жизни») и понимания определяет герменевтический метод Дильтея.
Дильтей - автор многочисленных работ по истории немецкой философии и европейской литературы XVIII-XIX веков. Он оказал громадное влияние на различные направления герменевтики XX веков, явился основоположником понимающей психологии и духовно-исторической школы (немецкое Geistesgeschichte - история духа, английское history of ideas - история идей) в истории культуры и литературоведении XX века.
Сочинения:
Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // Новые идеи в философии. СПб., 1912. Вып. 1;
Briefwechsel zwischen W. Dilthey und dem Grafen P. Yorck von Wartenburg. 1877-1897. Halle, 1923;
Описательная психология. М., 1924. СПб., 1996;
Gesammelte Schriften. Stuttg.; Gött., 1961-2006. Bd 1-26;
Собр. соч.: В 6 т. М., 2000-2004-. Т. 1, 3, 4-;
Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. М.; Иерусалим, 2000;
Сущность философии. М., 2001.