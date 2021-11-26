ДЕБИДУР ЭЛИ ЛУИ
ДЕБИДУР ЭЛИ ЛУИ Марк Мари Антонен - французский историк.
Добровольцем участвовал во франко-прусской войне 1870-1871 годов. В 1868-1878 годах преподавал историю в различных лицеях. С 1879 года заведующий кафедрой, затем декан филологического факультета в университете города Нанси. С 1891 года, в течение ряда лет, генеральный инспектор народного образования во Франции. В 1906 году возглавил в Сорбонне кафедру истории христианства в Новое время.
Опубликовал ряд трудов, среди которых наибольшую известность ему принесло исследование «Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814-1878 годы)» («Histoire diplomatique de l’Europe (1814-1878) depuis l’ouverture du Congrès de Vienne jusqu’à la clôture du Congrès de Berlin», vol. 1-2, 1891, в русском переводе «Дипломатическая история Европы 1814-1878 годы», тома 1-2, 1947). В нём Дебидур обосновал идею «европейского равновесия» как определяющую в развитии международных отношений в Европе. Одним из первых обратил внимание на необходимость изучения роли и влияния революций и национально-освободительных движений в истории дипломатии и международных отношений.
Будучи убеждённым республиканцем-радикалом, отстаивал принцип светского образования и отделения Церкви от государства.
Сочинения:
Histoire des rapports de l’église et de l’état en France de 1789 à 1870. P., 1898;
L’église catholique et l’état sous la Troisième République (1870–1906). P., 1906-1909. Vol. 1-2.