ДАРВИН ЧАРЛЗ

Ранние годы

Чарлз Роберт Дарвин родился 12 февраля 1809 г. г. в Шрусбери в родовом имении Маунт Хаус. В 1817 г. начал обучаться в дневной школе. С детских лет увлекался естественной историей и коллекционированием.

После смерти матери Д. вместе с братом был отправлен в англиканскую школу Шрюсбери изучать словесность. Здесь Д. занимался сбором бабочек, минералов, раковин. Приобщился Д. и к охоте, и к химии.

В 1825 г. поступил в университет Эдинбурга, где изучал медицину. Но истинные его интересы сосредоточились возле таксидермии. С 1826 г. – член Плиниевского студенческого общества, обсуждавшего радикальный материализм.

Поскольку Д. мало интересовался медициной, отец решил отдать его в Кембридж, куда он поступил в 1828 г. (отец рассчитывал, что сын станет священником). Здесь Д. увлекся изучением жуков. Состоялось знакомство Д. с профессором ботаники Дж.С. Генслоу. К 1831 г. Д. освоил теологию и успешно сдал экзамены. Побывал с геологической группой в Северном Уэльсе.

Дальние странствия

В 1831 г. Дж.С. Генслоу предложил Д. место в экспедиции Р. Фицроя на «Бигле» в Южную Америку (до 1836 г.). За пять лет путешествия Д. провел работы по геологии, сбору коллекций по естественной истории, в то время как экипаж проводил картографические работы. На о-ве Сантьягу Д. обнаружил вулканические скалы с раковинами и кораллами, которые спеклись из-за воздействия на них температуры лавы. В Пунта Альта Д. столкнулся с окаменевшим исчезнувшим млекопитающим, которое переправили в Лондон. 20 февраля 1835 г. в Чили команда оказалась в эпицентре землетрясения. По дороге Д. собирал раковины и моллюсков, которые позволили ему сделать вывод о формировании барьерных рифов и атоллов.

За годы путешествия Д. посетил о-в Тенериф, о-ва Зеленого Мыса, Бразилию, Аргентину, Уругвай, Огненную Землю, Тасманию и Кокосовые о-ва, где собрал богатейшие коллекции, которые стали основой для его трудов «Дневник изысканий натуралиста», «Зоология путешествия на корабле «Бигль»», «Строение и распределение коралловых рифов» и др.

Дальнейшая судьба

В 1838 г. Д. стал секретарем Лондонского геологического общества. В должности он был до 1841 г. В 1837 – 1850 г. – член руководящего органа общества. С 1839 г. – член Королевского общества Лондона. В 1865 г. избран почетным членом Королевского общества Эдинбурга, в 1875 г. – почетным доктором Кембриджского университета. Член многих обществ и академий.

Научные творения

Д. много писал. По возвращении он опубликовал несколько книг по зоологии. В их основу были положены сведения, которые Д. сохранял в своем дневнике, начатом им в 1837 г.

Первое творение Д. о происхождении видов опубликовали в 1842 г., а в 1859 г. Д. выпустил «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь», в котором выдвинул обоснование изменчивости видов растений и животных, их естественного происхождения от более ранних видов. В 1868 г. вышел труд «Изменение животных и растений в домашнем состоянии» по эволюции организмов. В 1871 г. Д. подготовил книгу «Происхождение человека и половой отбор», аргументировав естественное происхождение человека от животных.

Умер Д. 19 апреля 1882 г. в Дауне, где он жил на протяжении долгих лет.

Семья

Супруга – Эмма Вэджвуд. Дети: Уильям Эразм, Энни Элизабет, Мэри Элеанор, Генриетта Эмма «Этти», Джордж Говард, Элизабет «Бесси», Фрэнсис, Леонард, Гораций, Чарлз.