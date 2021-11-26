БАСТИАН Адольф

Немецкий этнограф , путешественник и философ.

Учился в университетах Гейдельберга , Берлина, Йены , Вюрцбурга. Путешествовал более 25 лет. С 1873 — первый директор Королевского этнографического музея. Один из основателей Германского общества археологии, этнографии и первобытной истории.

Автор теории «элементарных мыслей» в первобытных культурах, противник теории эволюции, сторонник социал-дарвинизма. Автор более 80 книг и 300 научных статей.

Сочинения:

Der Mensch in der Geschichte. 3 Bde. Leipzig, 1860;

Die Völker des östlichen Asien. 6 Bde. Jena, 1866—1871.

Автор статьи: В. С. Дударев.

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