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БАСТИАН Адольф
Немецкий этнограф, путешественник и философ.
Учился в университетах Гейдельберга, Берлина, Йены, Вюрцбурга. Путешествовал более 25 лет. С 1873 — первый директор Королевского этнографического музея. Один из основателей Германского общества археологии, этнографии и первобытной истории.
Автор теории «элементарных мыслей» в первобытных культурах, противник теории эволюции, сторонник социал-дарвинизма. Автор более 80 книг и 300 научных статей.
Сочинения:
Der Mensch in der Geschichte. 3 Bde. Leipzig, 1860;
Die Völker des östlichen Asien. 6 Bde. Jena, 1866—1871.
Автор статьи: В. С. Дударев.
© Российская Историческая Энциклопедия
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