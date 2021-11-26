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БАХОФЕН Иоганн Якоб
Швейцарский ученый, этнограф, юрист, антиковед.
Получил образование в Базеле, Геттингене и Берлине. Изучая первобытное общество, обосновал теорию существования матриархата.
Внес вклад в развитие социальной эволюции, науки о родстве.
Сочинения:
Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur. Stuttgart, 1861.
Автор статьи: В. С. Дударев.
© Российская Историческая Энциклопедия
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