АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ АНДРЕ

Планы и их реализация

В конце XIX в. усилился интерес к полярным исследованиям. Выбирались самые разные способы покорения Северного полюса. Неординарный способ избрал швед С.А. Андре. Он предложил на воздушном шаре пересечь Северный Ледовитый океан от Шпицбергена до Канады или России.

В 1893 г. С.А. Андре приобрел воздушный шар «Svea». На нем он предпринял девять полетов, пройдя в сумме 1500 км. Ему же принадлежало изобретение техники пилотирования шара с помощью гайдропов (канатов).

В 1895 г. С.А. Андре предложил свой проект Шведской королевской шведской академии наук. В итоге, несмотря на расплывчатые доводы, проект поддержали. На его реализацию требовалось 130 тыс. крон. Объявленная подписка поначалу не приносила особой пользы. Шведским королем Оскаром II было внесено 30 тыс. крон; 65 тыс. пожертвовал А. Нобель и 30 тыс. крон барон О. Диксон.

Для воздушного шара было придумано соответствующее название: сначала его называли «Северный полюс», затем – «Орел».

Первые неудачи

Экспедиция планировалась на 1896 г. С.А. Андре должны были сопровождать на шаре Н.Г. Экхолм и Н. Стриндберг. Группа должна была картографировать местность, совершая аэрофотосъемку. Однако реализация планов была отложена почти на год – злую шутку сыграл ветер, заставивший отряд вернуться в ангар. Н.Г. Экхолм настаивал на доработке воздушного шара и фактически оказался не у дел. Его сменил К. Френкель.

Новая попытка

Заранее были подготовлены два склада с продовольствием: на мысе Нортбрук (Земля Франца-Иосифа) и в группе Семи островов у Шпицбергена. Летом 1897 г. отряд находился на о-ве Датский. 11 июля С.А. Андре поднял шар в воздух. Сразу начались трудности, заставившие экипаж выбросить большое количество ценного груза (песок). С.А. Андре сбрасывал сообщения в воду, а также использовал голубей для информирования о плавании. 13 июля он отправил голубя с письмом о том, что экспедиция проходила успешно, несмотря на то, что шар уже терял равновесие. В итоге продолжительность свободного полета составила 10 часов 29 минут, 41 час шар попеременно двигался то вверх, то вниз, пока не упал.

14 июля экипаж оказался на земле. Три месяца С.А. Андре и его спутники двигались по паковому льду. За это время Н. Стриндберг сделал около 200 фотографий. Все вели записи.

Было решено двигаться к мысу Нортбрук. Но 22 июля из-за дрейфа льдов экипаж вскоре повернул к Семи островам, а 12 сентября решил зазимовать на льдине. Дрейф относил отряд к о-ву Белый, куда и высадились путешественники в начале октября 1897 г. Дальнейшие дневниковые записи были нечеткие и свидетельствовали о том, что экипаж погиб спустя некоторое время после высадки на о-в Белый.

Поиски пропавшей экспедиции

Останки группы С.А. Андре были обнаружены только 5 августа 1930 г. экипажем судна Bratvaag из Олесунна. Среди вещей – лодка со снаряжением, журнал и два скелета, принадлежавшие С.А. Андре и Н. Стриндбергу. Позднее репортеры на корабле Isbjørn прибыли на о-в Белый и засняли место гибели аэронавтов, обнаружили тело К. Френкеля и вещи.

Обнаруженные вещи были переданы научной комиссии от шведского и норвежского правительств в Тромсе в сентябре 1930 г. Тела путешественников 5 октября прибыли в Стокгольм. Точные причины смерти не установлены, поскольку экипаж кремировали без вскрытия на Родине.