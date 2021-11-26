АНТРОПОЛОГИЯ
Совокупность дисциплин, изучающих человека, его физическую и психическую организацию, социальную деятельность и культуру.
Первое употребление термина принадлежит Аристотелю. В период формирования А. как науки (18 – сер. 19 вв.) преобладало широкое понимание А. как универсальной науки о человеке – его естеств. истории, физич. организации, психологии, культуре, языке. В это время появились первые общие концепции природы человека и человеческого общества, предвосхищающие теории географич. детерминизма и эволюционизма. А. Р. Ж. Тюрго сформулировал идею последоват. смены охотничьей, скотоводческой и земледельческой стадий развития человеческого общества; К. Линнеем определено место человека в биологич. классификации.
Систематизации знаний о человеке способствовали гуманитарные науч. открытия 1-й пол. 19 в.: развитие сравнительно-исторического языкознания, периодизации в археологии и др. Большое значение для становления знаний о древнейшей человеческой истории имели открытия в археологии первобытности.
К сер. 19 в. в А. возобладал эволюционистский взгляд на человека, связанный, в частности, с развитием изучения биологии человека и с возникновением симиальной теории Ч. Дарвина.
В сер. 19 в. возникают антропологич. науч. общества. В 1855 был открыт отдел антропологии парижского Музея естественной истории. В 1859 П. Брока на основе существовавшего ранее Этнологич. об-ва создал первое Антропологич. об-во во Франции, аналогичные общества возникли в др. странах: в Великобритании (Антропологич. об-во, 1863, в 1871 слившееся с существовавшим ранее Этнологич. об-вом в Королевский антропологич. ин-т), России (Об-во любителей естествознания, антропологии и этнографии, 1863), Германии (Об-во антропологии, этнологии и доистории, 1869), Италии (Об-ва антропологии и этнологии во Флоренции и Риме, 1868 и 1871 соответственно).
В дальнейшем за термином «А.» закрепились разл. значения в разных странах: во Франции и России под А. стали понимать гл. обр. изучение биологии (физическая, или биологич., А.), в англоязычных странах А. включала также изучение социальной и культурной деятельности человека (социальная, или культурная, А.), в т. ч. в странах Сев. Америки – археологию и историч. лингвистику.
Социальная (культурная) антропология. Термин «социальная А.» принят в осн. в Великобритании и странах Содружества, «культурная А.» – в странах Сев. Америки. Различие в именовании связано с тем, что осн. объектом изучения в брит. школе считалась социальная организация, в американской – культура.
Этнография в обеих школах понимается как субдисциплина социальной (культурной) А., включающая непосредственно полевую деятельность по исследованию и первичному описанию социальной организации и культуры того или иного народа. Социальная (культурная) А., т. о., опирается на этнографич. описания в построении более общей теоретич. картины. В континентальной Европе и России для социальной (культурной) А. более распространён термин этнология, ранее в России преобладал термин «этнография».
Первые сведения о культуре разл. народов стали собирать писатели древности – авторы историч. и географич. трудов (Геродот, Ксенофонт, Страбон, Г. Юлий Цезарь, Плиний Старший, Тацит, Клавдий Птолемей и др.).
В средние века описания народов оставили араб. авторы (Бируни, Масуди, Ибн Фадлан и др.), европ. путешественники на Восток и в Россию (Дж. да Плано Карпини, В. Рубрук, Марко Поло, С. фон Герберштейн и др.), в колониальную эпоху – мореплаватели (Х. Колумб, Ф. Магеллан, А. д’Орбиньи, Ж. Ф. Лаперуз, Дж. Кук) и миссионеры (Д. де Ланда, Ж. Лафито и др.).
Деятели Просвещения, развивавшие идеи поступательного прогресса (Вольтер, А. Фергюсон, Ж. Кондорсе), в жизни «примитивных» народов видели первоначальную стадию развития человечества; другие идеализировали эту жизнь как «счастливое детство» человечества, не испорченное цивилизацией (Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро).
В эпоху романтизма в круг интересов европ. интеллектуалов была включена нар. культура народов Европы. В среде нем. романтиков появился термин «народоведение» (Volkskunde), ими была основана мифологическая школа. Изучение нар. культуры было связано с образованием самостоят. государств, ростом национализма и освободительными движениями в Европе (в слав., сканд. странах, Финляндии и т. п.). В то же время потребности колониального управления стимулировали изучение неевропейских народов.
В период становления социальной А. гл. теоретич. направлением было учение о развитии человечества в виде смены последовательных стадий (эволюционизм).
С кон. 19 в. антропологич. исследованиями стали заниматься профессионально подготовленные специалисты. Снаряжались антропологич. экспедиции: К. фон ден Штейнена, Ф. Боаса, Л. Фробениуса и др. Возникли кафедры и факультеты А. в университетах (в 1879 – в Рочестере, США, в 1884 – в Оксфорде и др.), спец. журналы и серийные издания, антропологич. коллекции и музеи: этнографич. музеи в Будапеште (1872) и Стокгольме (1880), Музей человека в Париже (1878), этнографич. музей Скансен на открытом воздухе под Стокгольмом (1891), Чикагский музей естеств. истории (1893), Музей антропологии при Калифорнийском ун-те в Беркли (1901), Музей индейца в Нью-Йорке (1916) и др.
С развитием проф. образования и систематич. исследований эволюционизм утратил монопольное положение. Ведущие направления и школы социальной А. кон. 19 – сер. 20 в. вместо глобальных построений уделяли внимание региональному своеобразию культур и их взаимовлиянию (диффузионизм, культурно-историческая школа, культурных кругов теория, историческая школа, холокультурализм, культурный релятивизм и др.).
Развивался взгляд на культуру как на систему взаимодействующих функций (функционализм). В А. внедрялись методы социологии, психологии и лингвистики (школы Э. Дюркгейма, М. Мосса, Л. Леви-Брюля, З. Фрейда, когнитивная А.). Применение методов социальной А. в историч. исследованиях дало начало исторической антропологии.
В 1-й пол. 20 в. интересы антропологов сосредоточивались на бесписьменных, т. н. примитивных, или первобытных, культурах, распространённых на перифериях мировых цивилизаций, а также на традиционно ориентированных крестьянских обществах Старого и Нового Света.
К сер. 20 в. был собран огромный материал по системам родства, возрастным классам, брачным и властным отношениям, бытовым традициям, ритуалам, мифологии, фольклору. Предпринимались попытки систематизировать эти данные с применением методов статистики (Дж. П. Мёрдок).
С сер. 20 в. на первый план вышли исследования по межкультурным контактам, аккультурации и культурным инновациям, взаимодействию этнич. и субкультурных сред в урбанизированных обществах, по проблемам этнич. конфликтов и т. н. национально-освободительных движений, связи культуры с географич. средой (экологич. А. – Дж. Стюард, М. Салинз и др.). Дифференциация тематики и методов привела к выделению разл. направлений социальной А. Среди них: экономическая, политическая, юридическая, педагогическая, лингвистическая, психологическая, детская А., гендерная антропология (А. пола), медицинская, музыкальная, городская, А. конфликтов и насилия, визуальная А.
В 1950–70-е гг. возобновление интереса к проблемам социальной эволюции привело к появлению неоэволюционизма. Под влиянием критики неоэволюционизма, в свою очередь, возникли новые течения и методологич. подходы: символич. А., социальный конструктивизм (Ф. Барт) и др.
В 1970–80-е гг., как следствие переосмысления идей герменевтики, понимающей социологии М. Вебера, а в дальнейшем – проникновения в А. идей постструктурализма и постмодернизма сформировалось направление интерпретативной А. (К. Гирц, Д. Маркус, М. Фишер и др.), которая понимает культуру как текст, создающийся в диалоге, а этничность – как форму социальной организации культурных различий. Анализ этнографич. материала понимается как взаимодействие представителей разных культур – объекта и субъекта исследования («плотное описание»), связывающее социальную действительность с её понятийным определением и конструирующее общественно-историч. реальность через представления и действия учёных, политиков, масс-медиа и др.
Крупнейшие совр. центры А. – Амер. антропологич. ассоциация и Смитсоновский институт в Вашингтоне, Королевский антропологич. ин-т в Лондоне, Ин-т социальной антропологии Об-ва Макса Планка в Халле (Германия), Школа высших исследований по социальным наукам и Лаборатория социальной антропологии Коллеж де Франс в Париже; крупные науч. центры возникли в Китае, Японии, Индии, Мексике и др. Действует Международный союз антропологических и этнологических наук.
Важнейшие периодич. издания – «American Anthropologist» (с 1889), «Current Anthropology» (c 1960) – в США, «Journal of the Royal Anthropological Institute» (с 1871, до 1995 – «Man») – в Великобритании, «Anthropos» (с 1968) – в Аргентине. Центры социальной А. создаются и в России (Ассоциация этнографов и антропологов России, Центр культурной А. в РГГУ в Москве, университетские кафедры в С.-Петербурге, Саратове, Владивостоке и др.).
Физическая (биологическая) антропология, раздел биологии, изучающий естеств. историю и биологич. разнообразие человечества и индивидуальное развитие человека.
Осн. направления физич. А.: изучение антропогенеза и биологии ископаемых популяций человека (палеоантропология); популяционной и типологической изменчивости Homo sapiens (популяционная антропология и расоведение – см. Расы человека); антропологич. особенностей этнич. групп (этнич. А.); динамики морфологич. и физиологич. процессов в онтогенезе (возрастная антропология – см. Возраст человека); классификация индивидов по комплексу морфофункциональных признаков (конституциональная антропология – см. Конституция человека). Общей основой антропологич. исследований является изучение морфологии человека методами антропометрии, одонтологии и дерматоглифики. В совр. физич. А. широко применяются методы иммунологии (см. Серология), физиологии, молекулярной генетики и популяционной генетики. При анализе данных широко применяются биометрич. методы.
Впервые систематич. изучением строения и разнообразия форм человеческого тела занимались античные анатомы и врачи (Гиппократ, Гален и др.); отмечалось сходство человека и обезьян (Аристотель, Гален). Идея о естеств. происхождении человека от животных предков высказывалась ещё Анаксимандром.
Становление физич. А. как науки происходило в 18–19 вв. в составе общего комплекса наук о человеке. Решающую роль сыграли работы К. Линнея, впервые выделившего вид Homo sapiens в составе отряда приматов; Ж. Бюффона, посвятившего два тома своей «Естественной истории» человеку и его расам; Ж. Б. Ламарка, излагавшего взгляды о происхождении человека от человекообразной обезьяны, впоследствии обоснованные симиальной теорией Ч. Дарвина; И. Ф. Блуменбаха, проведшего первое масштабное изучение разл. краниологич. серий; П. Брока, П. Топинара, К. М. Бэра, Т. Г. Гексли и др. Как самостоят. наука физич. А. оформилась в сер. 19 в., когда П. Брока основал Антропологич. об-во (1859). В ближайшие годы антропологич. общества создаются в Англии, Германии, Италии, России.
Первые работы по физич. А. в России были выполнены К. М. Бэром, разработавшим методы краниометрии и пополнившим краниологич. коллекцию анатомич. кабинета Петерб. АН. В 1864 по инициативе А. П. Богданова в составе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии возник антропологич. отдел, впервые в мире в Москве была организована Антропологическая выставка 1879. Важное значение имели исследования папуасов Н. Н. Миклухо-Маклаем, деятельность Д. Н. Анучина. В 1879 он основал на базе Антропологич. выставки 1879 музей, в 1919 – кафедру и в 1922 – Ин-т антропологии при Моск. ун-те (см. Антропологии институт и музей). Исследованиями в области физич. А. занимаются также сотрудники Этнологии и антропологии института в Москве, Антропологии и этнографии музея в С.-Петербурге, кафедры антропологии биологич. ф-та МГУ. С 1900 издавался «Русский антропологический журнал» (в 1932–1937 – «Антропологический журнал», в 1957–59 – «Советская антропология», с 1960 – «Вопросы антропологии»).
В нач. 20 в. были унифицированы методы антропологич. исследований на междунар. съездах в Монако (1906) и Женеве (1912). Антропологич. знания и методы обобщены в 3-томном «Учебнике антропологии» Р. Мартина (1914). К сер. 20 в. были прояснены осн. этапы антропогенеза (А. Хрдличка, Ф. Вейденрейх, Э. Дюбуа, Д. Блэк, Я. Я. Рогинский, В. В. Бунак, М. Ф. Нестурх, М. А. Гремяцкий, Г. Г. Р. фон Кёнигсвальд, Р. Дарт, Л. Лики, А. Кизс, П. Тейяр де Шарден, южноафр. учёные Р. Брум и Дж. Т. Робинсон, англ. исследователь У. Ле Гро Кларк, кит. антрополог Пэй Веньчжун и др.), изучен морфологич. тип населения всех регионов планеты (Ж. Деникер, В. В. Бунак, А. И. Ярхо, К. Кун, амер. исследователь У. Рипли, нем. учёный Э. фон Эйкштедт, польск. антрополог Я. Чекановский и др.), созданы первые информативные конституциональные схемы (рос. антропологи В. В. Бунак и И. Б. Галант, франц. учёный К. Сиго, итал. антрополог Г. Виола, нем. исследователь Э. Кречмер, амер. антрополог У. Шелдон и др.) и биометрич. аппарат обработки данных (англ. антропологи Ф. Гальтон, К. Пирсон, Р. Фишер и др.). С сер. 20 в. теория и методика физич. А. обогащается за счёт данных генетики, иммунологии, этологии (амер. антропологи Дж. Гудолл, Дж. Б. Шаллер, С. Л. Уошберн и др.), новых общебиологич. концепций (синтетич. теория эволюции, теория ароморфоза и др.).
В исследовании антропогенеза наряду с классическими методами исследования (англ. антрополог К. Оукли, южноафр. исследователь Ф. Тобайас, амер. учёные Д. Джохансон и Ф. Хауэлл, франц. антропологи А. Валуа и И. Коппенс, рос. исследователи В. П. Якимов, Е. Н. Хрисанфова, М. И. Урысон и др.) применяются молекулярные методы сравнения разных совр. таксонов и определения белковых структур на древнем материале (амер. антропологи М. Гудмен, А. Уилсон, В. Сарич, Э. Цукеркандл и др.), изучается палеоневрология (П. Тобайас, рос. антрополог В. И. Кочеткова и др.), созданы новые теоретич. обобщения (рос. исследователь А. А. Зубов, нем. антрополог Г. Бройер, венгро-франц. учёный А. Тома, канад. исследователь Б. Кэмпбелл и др.).
Изучены историко-эволюционное становление онтогенеза, созданы схемы возрастной периодизации и концепция «биологического возраста», исследованы процессы акселерации и секулярного тренда, биохимич. и гормональные факторы, определяющие особенности телосложения, взаимосвязь морфологич. особенностей с психологич. и физиологич. характеристиками личности (англ. антрополог Дж. Таннер, рос. учёные Е. Н. Хрисанфова, Н. Н. Миклашевская, П. Н. Башкиров, В. П. Чтецов и др.).
Данные по группам крови, белкам и ферментам, структуре митохондриальной и ядерной ДНК, уровням разл. физиологич. показателей (см. Физиологическая антропология) применяются в исследовании механизмов изменчивости популяций человека (нем. антропологи К. Кун и И. Швидецки, рос. учёные В. В. Бунак, Г. Ф. Дебец, М. Г. Левин, Н. Н. Чебоксаров, В. П. Алексеев, Т. И. Алексеева, Ю. Г. Рычков, И. И. Гохман, англ. исследователи Харрисон, Н. Барникот, Х. Харрис, П. Л. Уоркман, итал. учёные Л. Кавалли-Сфорца и Дж. Серджи, амер. антропологи У. Хауэлс и П. Бейкер, бельг. исследователь Дж. Йерно и др.).
Получили развитие прикладная антропология (применение данных физич. А. для разработки типов одежды, мебели и т. п.), экологич., мед., спортивная А. и др. Осн. организации: Международный союз антропологических и этнологических наук, Европ. антропологич. ассоциация, Междунар. орг-ция биологов человека.
Во мн. странах существуют антропологич. ассоциации (в России – Ассоциация этнографов и антропологов России). Ведущие периодич. издания: «L’Anthropologie» во Франции (с 1890), «American Journal of Physical Anthropology» (с 1918) и «Human Biology» (с 1928) – в США, «Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie» (с 1899) и «Homo» (с 1949) – в Германии, «Annals of Human Biology» (с 1972) и «Journal of Human Evolution» (с 1972) – в Великобритании и др.
Автор статьи: И. В. Перевозчиков, В. А. Тишков.