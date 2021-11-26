АНТРОПОЛОГИЯ

Со­во­куп­ность дис­ци­п­лин, изу­чаю­щих че­ло­ве­ка, его фи­зическую и пси­хическую ор­га­ни­за­цию, со­ци­аль­ную дея­тель­ность и куль­ту­ру.

Пер­вое упот­реб­ле­ние тер­ми­на при­над­ле­жит Ари­сто­те­лю. В пе­ри­од фор­ми­ро­ва­ния А. как нау­ки (18 – сер. 19 вв.) пре­об­ла­да­ло ши­ро­кое по­ни­ма­ние А. как уни­вер­саль­ной нау­ки о че­ловеке – его ес­теств. ис­то­рии, фи­зич. ор­га­ни­за­ции, пси­хо­ло­гии, куль­ту­ре, язы­ке. В это вре­мя поя­ви­лись пер­вые об­щие кон­цеп­ции при­ро­ды че­ло­ве­ка и че­ло­ве­че­ско­го об­ще­ст­ва, пред­вос­хи­щаю­щие тео­рии гео­гра­фич. де­тер­ми­низ­ма и эво­лю­цио­низ­ма. А. Р. Ж. Тюр­го сфор­му­лиро­вал идею по­сле­до­ват. сме­ны охот­ничь­ей, ско­то­вод­че­ской и зем­ле­дель­че­ской ста­дий раз­ви­тия че­ло­ве­че­ско­го об­ще­ст­ва; К. Линне­ем оп­ре­де­ле­но ме­сто че­ло­ве­ка в био­ло­гич. клас­си­фи­ка­ции.

Сис­те­ма­ти­за­ции зна­ний о че­ло­ве­ке спо­соб­ст­во­ва­ли гу­ма­ни­тар­ные на­уч. от­кры­тия 1-й пол. 19 в.: раз­ви­тие срав­ни­тель­но-ис­то­ри­че­ско­го язы­ко­зна­ния, пе­рио­ди­за­ции в ар­хео­ло­гии и др. Боль­шое зна­че­ние для ста­нов­ле­ния зна­ний о древ­ней­шей че­ло­ве­че­ской ис­то­рии име­ли от­кры­тия в ар­хео­ло­гии пер­во­быт­но­сти .

К сер. 19 в. в А. во­зоб­ла­дал эво­лю­цио­ни­ст­ский взгляд на че­ло­ве­ка, свя­зан­ный, в ча­ст­но­сти, с раз­ви­ти­ем изу­че­ния био­ло­гии че­ло­ве­ка и с воз­ник­но­ве­ни­ем си­ми­аль­ной тео­рии Ч. Дар­ви­на.

В сер. 19 в. воз­ни­ка­ют ан­тро­по­ло­гич. на­уч. об­ще­ст­ва. В 1855 был от­крыт от­дел ан­тро­по­ло­гии па­риж­ско­го Му­зея ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии. В 1859 П. Бро­ка на ос­но­ве су­ще­ст­во­вав­ше­го ра­нее Эт­ноло­гич. об-ва соз­дал пер­вое Ан­тро­по­логич. об-во во Фран­ции, ана­ло­гич­ные об­ще­ст­ва воз­ник­ли в др. стра­нах: в Ве­ли­ко­бри­та­нии (Ан­тро­по­ло­гич. об-во, 1863, в 1871 слив­шее­ся с су­ще­ст­во­вав­шим ра­нее Эт­но­ло­гич. об-вом в Ко­ро­лев­ский ан­тро­по­ло­гич. ин-т), Рос­сии (Об-во лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии, 1863), Гер­ма­нии (Об-во ан­тро­по­ло­гии, эт­но­ло­гии и дои­сто­рии, 1869), Ита­лии (Об-ва ан­тро­по­ло­гии и эт­но­ло­гии во Фло­рен­ции и Ри­ме, 1868 и 1871 со­от­вет­ст­вен­но).

В даль­ней­шем за тер­ми­ном «А.» за­кре­пи­лись разл. зна­че­ния в раз­ных стра­нах: во Фран­ции и Рос­сии под А. ста­ли по­ни­мать гл. обр. изу­че­ние био­ло­гии (фи­зи­че­ская, или био­ло­гич., А.), в анг­лоя­зыч­ных стра­нах А. вклю­ча­ла так­же изу­че­ние со­ци­аль­ной и куль­тур­ной дея­тель­но­сти че­ло­ве­ка (со­ци­аль­ная, или куль­тур­ная, А.), в т. ч. в стра­нах Сев. Америки – ар­хео­ло­гию и ис­то­рич. лин­гвис­ти­ку.

Со­ци­аль­ная (куль­тур­ная) ан­тро­по­ло­гия. Тер­мин «со­ци­аль­ная А.» при­нят в осн. в Ве­ли­ко­бри­та­нии и стра­нах Со­дру­же­ст­ва, «куль­тур­ная А.» – в стра­нах Сев. Аме­ри­ки. Раз­ли­чие в име­но­ва­нии свя­за­но с тем, что осн. объ­ек­том изу­че­ния в брит. шко­ле счи­та­лась со­ци­аль­ная ор­га­ни­за­ция, в американской – куль­ту­ра.

Эт­но­гра­фия в обе­их шко­лах по­ни­ма­ет­ся как суб­дис­ци­п­ли­на со­ци­аль­ной (куль­тур­ной) А., вклю­чаю­щая не­по­сред­ст­вен­но по­ле­вую дея­тель­ность по ис­сле­до­ва­нию и пер­вич­но­му опи­са­нию со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции и куль­ту­ры то­го или ино­го на­ро­да. Со­ци­аль­ная (куль­тур­ная) А., т. о., опи­ра­ет­ся на эт­но­гра­фич. опи­са­ния в по­строе­нии бо­лее об­щей тео­ре­тич. кар­ти­ны. В кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пе и Рос­сии для со­ци­аль­ной (куль­тур­ной) А. бо­лее рас­про­стра­нён тер­мин эт­но­ло­гия, ра­нее в Рос­сии пре­об­ла­дал тер­мин «эт­но­гра­фия».

Пер­вые све­де­ния о куль­ту­ре разл. наро­дов ста­ли со­би­рать пи­са­те­ли древности – ав­то­ры ис­то­рич. и гео­гра­фич. тру­дов (Ге­ро­дот, Ксе­но­фонт, Стра­бон, Г. Юлий Це­зарь, Пли­ний Стар­ший, Та­цит, Клав­дий Пто­ле­мей и др.).

В сред­ние ве­ка опи­са­ния на­ро­дов ос­та­ви­ли араб. ав­то­ры (Би­ру­ни, Ма­су­ди, Ибн Фад­лан и др.), ев­роп. пу­те­ше­ст­вен­ни­ки на Вос­ток и в Рос­сию (Дж. да Пла­но Кар­пи­ни, В. Руб­рук, Мар­ко По­ло, С. фон Гер­бер­штейн и др.), в ко­ло­ни­аль­ную эпоху – мо­ре­пла­ва­те­ли (Х. Ко­лумб, Ф. Ма­гел­лан, А. д’Орбиньи, Ж. Ф. Ла­пе­руз, Дж. Кук) и мис­сио­не­ры (Д. де Лан­да, Ж. Ла­фи­то и др.).

Дея­те­ли Про­све­ще­ния, раз­ви­вав­шие идеи по­сту­па­тель­но­го про­грес­са (Воль­тер, А. Фер­гю­сон, Ж. Кон­дор­се), в жиз­ни «при­ми­тив­ных» на­ро­дов ви­де­ли пер­во­на­чаль­ную ста­дию раз­ви­тия че­ло­ве­че­ст­ва; дру­гие идеа­ли­зи­ро­ва­ли эту жизнь как «сча­ст­ли­вое дет­ст­во» че­ло­ве­че­ст­ва, не ис­пор­чен­ное ци­ви­ли­за­ци­ей (Ж. Ж. Рус­со, Д. Дид­ро).

В эпо­ху ро­ман­тиз­ма в круг ин­те­ре­сов ев­роп. ин­тел­лек­туа­лов бы­ла вклю­че­на нар. куль­ту­ра на­ро­дов Ев­ро­пы. В сре­де нем. ро­ман­ти­ков по­явил­ся тер­мин «на­ро­до­ве­де­ние» (Volks­kunde), ими бы­ла ос­но­ва­на ми­фо­ло­ги­ческая шко­ла. Изу­че­ние нар. куль­ту­ры бы­ло свя­за­но с об­ра­зо­ва­ни­ем са­мо­сто­ят. го­су­дарств, рос­том на­цио­на­лиз­ма и ос­во­бо­ди­тель­ны­ми дви­же­ния­ми в Ев­ро­пе (в слав., сканд. стра­нах, Фин­лян­дии и т. п.). В то же вре­мя по­треб­но­сти ко­ло­ни­аль­но­го управ­ле­ния сти­му­ли­ро­ва­ли изу­че­ние не­ев­ро­пей­ских на­ро­дов.

В пе­ри­од ста­нов­ле­ния со­ци­аль­ной А. гл. тео­ре­тич. на­прав­ле­ни­ем бы­ло уче­ние о раз­ви­тии че­ло­ве­че­ст­ва в ви­де сме­ны по­сле­до­ва­тель­ных ста­дий (эво­лю­цио­низм).

С кон. 19 в. ан­тро­по­ло­гич. ис­сле­до­ва­ния­ми ста­ли за­ни­мать­ся про­фес­сио­наль­но под­го­тов­лен­ные спе­циа­ли­сты. Сна­ря­жа­лись ан­тро­по­ло­гич. экс­пе­ди­ции: К. фон ден Штей­не­на, Ф. Боа­са, Л. Фро­бе­ниу­са и др. Воз­ник­ли ка­фед­ры и фа­куль­те­ты А. в уни­вер­си­те­тах (в 1879 – в Ро­че­сте­ре, США, в 1884 – в Окс­фор­де и др.), спец. жур­на­лы и се­рий­ные из­да­ния, ан­тро­по­ло­гич. кол­лек­ции и му­зеи: эт­но­гра­фич. му­зеи в Бу­дапеш­те (1872) и Сток­голь­ме (1880), Му­зей че­ло­ве­ка в Па­ри­же (1878), эт­ногра­фич. му­зей Скан­сен на от­кры­том воз­ду­хе под Сток­голь­мом (1891), Чи­каг­ский му­зей ес­теств. ис­то­рии (1893), Му­зей ан­тро­по­ло­гии при Ка­ли­фор­ний­ском ун-те в Берк­ли (1901), Му­зей ин­дей­ца в Нью-Йор­ке (1916) и др.

С раз­ви­ти­ем проф. об­ра­зо­ва­ния и сис­те­ма­тич. ис­сле­до­ва­ний эво­лю­цио­низм ут­ра­тил мо­но­поль­ное по­ло­же­ние. Ве­ду­щие на­прав­ле­ния и шко­лы со­ци­аль­ной А. кон. 19 – сер. 20 в. вме­сто гло­баль­ных по­строе­ний уде­ля­ли вни­ма­ние ре­гио­наль­но­му свое­об­ра­зию куль­тур и их взаи­мо­влия­нию (диф­фу­зио­низм, куль­тур­но-ис­то­ри­че­ская шко­ла, куль­тур­ных кру­гов тео­рия, ис­то­ри­че­ская шко­ла, хо­ло­куль­ту­ра­лизм, куль­тур­ный ре­ля­ти­визм и др.).

Раз­ви­вал­ся взгляд на куль­ту­ру как на сис­те­му взаи­мо­дей­ст­вую­щих функ­ций (функ­цио­на­лизм). В А. вне­дря­лись ме­то­ды со­цио­ло­гии, пси­хо­ло­гии и лин­гвис­ти­ки (шко­лы Э. Дюрк­гей­ма, М. Мос­са, Л. Ле­ви-Брю­ля, З. Фрей­да, ког­ни­тив­ная А.). При­ме­не­ние ме­то­дов со­ци­аль­ной А. в ис­то­рич. ис­сле­до­ва­ни­ях да­ло на­ча­ло ис­то­ри­че­ской ан­тро­по­ло­гии.

В 1-й пол. 20 в. ин­те­ре­сы ан­тро­по­ло­гов со­сре­до­то­чи­ва­лись на бес­пись­мен­ных, т. н. при­ми­тив­ных, или пер­во­быт­ных, куль­ту­рах, рас­про­стра­нён­ных на пе­ри­фе­ри­ях ми­ро­вых ци­ви­ли­за­ций, а так­же на тра­ди­ци­он­но ори­ен­ти­ро­ван­ных кре­сть­ян­ских об­ще­ст­вах Ста­ро­го и Но­во­го Све­та.

К сер. 20 в. был со­б­ран ог­ром­ный ма­те­ри­ал по сис­те­мам род­ст­ва, воз­рас­тным клас­сам, брач­ным и вла­ст­ным от­но­ше­ни­ям, бы­то­вым тра­ди­ци­ям, ри­туа­лам, ми­фо­ло­гии, фольк­ло­ру. Пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки сис­те­ма­ти­зи­ро­вать эти дан­ные с при­ме­не­ни­ем ме­то­дов ста­ти­сти­ки (Дж. П. Мёр­док).

С сер. 20 в. на пер­вый план вы­шли ис­сле­до­вания по меж­куль­тур­ным кон­так­там, ак­куль­ту­ра­ции и куль­тур­ным ин­но­ва­ци­ям, взаи­мо­дей­ст­вию эт­нич. и суб­куль­тур­ных сред в ур­ба­ни­зи­ро­ван­ных об­ще­ст­вах, по про­бле­мам эт­нич. кон­флик­тов и т. н. на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ных дви­же­ний, свя­зи куль­ту­ры с гео­гра­фич. сре­дой (эко­ло­гич. А. – Дж. Стю­ард, М. Са­линз и др.). Диф­фе­рен­циа­ция те­ма­ти­ки и ме­то­дов при­ве­ла к вы­де­ле­нию разл. на­прав­ле­ний со­ци­аль­ной А. Сре­ди них: эко­но­ми­че­ская, по­ли­ти­че­ская, юри­ди­че­ская, пе­да­го­ги­че­ская, лин­гвис­ти­че­ская, пси­хо­ло­ги­че­ская, дет­ская А., ген­дер­ная ан­тро­по­ло­гия (А. по­ла), ме­ди­цин­ская, му­зы­каль­ная, го­род­ская, А. кон­флик­тов и на­си­лия, ви­зу­аль­ная А.

В 1950–70-е гг. во­зоб­нов­ле­ние ин­те­ре­са к про­бле­мам со­ци­аль­ной эво­лю­ции при­ве­ло к по­яв­ле­нию не­оэво­лю­цио­низ­ма. Под влия­ни­ем кри­ти­ки не­оэво­лю­цио­низ­ма, в свою оче­редь, воз­ник­ли но­вые те­че­ния и ме­то­до­ло­гич. под­хо­ды: сим­во­лич. А., со­ци­аль­ный кон­ст­рук­ти­визм (Ф. Барт) и др.

В 1970–80-е гг., как след­ст­вие пе­ре­ос­мыс­ле­ния идей гер­ме­нев­ти­ки , по­ни­маю­щей со­цио­ло­гии М. Ве­бе­ра, а в дальнейшем – про­ник­но­ве­ния в А. идей пост­струк­ту­ра­лизма и по­стмо­дер­низ­ма сфор­ми­ро­ва­лось на­прав­ле­ние ин­тер­пре­та­тив­ной А. (К. Гирц, Д. Мар­кус, М. Фи­шер и др.), ко­то­рая по­ни­ма­ет куль­ту­ру как текст, соз­даю­щий­ся в диа­ло­ге, а этничность – как фор­му со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции куль­тур­ных раз­ли­чий. Ана­лиз эт­но­гра­фич. ма­те­риа­ла по­ни­ма­ет­ся как взаи­мо­дей­ст­вие пред­ста­ви­те­лей раз­ных культур – объ­ек­та и субъ­ек­та ис­сле­дова­ния («плот­ное опи­са­ние»), свя­зы­ваю­щее со­ци­аль­ную дей­ст­ви­тель­ность с её по­ня­тий­ным оп­ре­де­ле­ни­ем и кон­ст­руи­рую­щее об­ще­ст­вен­но-ис­то­рич. ре­аль­ность че­рез пред­став­ле­ния и дей­ст­вия учё­ных, по­ли­ти­ков, масс-ме­диа и др.

Круп­ней­шие совр. цен­тры А. – Амер. ан­тро­по­ло­гич. ас­со­циа­ция и Смит­со­нов­ский ин­сти­тут в Ва­шинг­то­не, Ко­ро­лев­ский ан­тро­по­ло­гич. ин-т в Лон­доне, Ин-т со­ци­аль­ной ан­тро­по­ло­гии Об-ва Мак­са План­ка в Хал­ле (Гер­ма­ния), Шко­ла выс­ших ис­сле­до­ва­ний по со­ци­аль­ным нау­кам и Ла­бо­ра­то­рия со­ци­аль­ной ан­тро­по­ло­гии Кол­леж де Франс в Па­ри­же; круп­ные на­уч. цен­тры воз­ник­ли в Ки­тае, Япо­нии, Ин­дии, Мек­си­ке и др. Дей­ст­ву­ет Ме­ж­ду­на­род­ный со­юз ан­тро­по­ло­ги­че­ских и эт­но­ло­ги­че­ских на­ук.

Важ­ней­шие пе­рио­дич. издания – «Ame­rican Anthropologist» (с 1889), «Current An­thro­po­logy» (c 1960) – в США, «Jour­nal of the Royal Anthropological Institute» (с 1871, до 1995 – «Man») – в Ве­ли­ко­бри­та­нии, «Anthropos» (с 1968) – в Ар­ген­ти­не. Цен­тры со­ци­аль­ной А. соз­да­ют­ся и в Рос­сии (Ас­со­циа­ция эт­но­гра­фов и ан­тро­по­ло­гов Рос­сии, Центр куль­тур­ной А. в РГГУ в Мо­ск­ве, уни­вер­си­тет­ские ка­фед­ры в С.-Пе­тер­бур­ге, Са­ра­то­ве, Вла­ди­во­сто­ке и др.).

Фи­зи­че­ская (био­ло­ги­че­ская) ан­тро­по­ло­гия, раз­дел био­ло­гии, изу­чаю­щий ес­теств. ис­то­рию и био­ло­гич. раз­но­об­ра­зие че­ло­ве­че­ст­ва и ин­ди­ви­ду­аль­ное раз­ви­тие че­ло­ве­ка.

Осн. на­прав­ле­ния фи­зич. А.: изу­че­ние ан­тро­по­ге­не­за и био­ло­гии ис­ко­паемых по­пу­ля­ций че­ло­ве­ка (па­лео­ан­тро­по­ло­гия); по­пу­ля­ци­он­ной и ти­по­ло­ги­че­ской из­мен­чи­во­сти Homo sapiens (по­пу­ля­ци­он­ная ан­тро­по­ло­гия и расоведение – см. Ра­сы че­ло­ве­ка); ан­тро­по­ло­гич. осо­бен­но­стей эт­нич. групп (эт­нич. А.); ди­на­ми­ки мор­фо­ло­гич. и фи­зио­логич. про­цес­сов в он­то­ге­не­зе (воз­рас­т­ная антропология – см. Воз­раст че­лове­ка); клас­си­фи­ка­ция ин­ди­ви­дов по ком­плек­су мор­фо­функ­цио­наль­ных при­зна­ков (кон­сти­ту­цио­наль­ная антропология – см. Кон­сти­ту­ция че­ло­ве­ка). Об­щей ос­но­вой ан­тро­по­ло­гич. ис­сле­до­ва­ний яв­ля­ет­ся изу­че­ние мор­фо­ло­гии че­ло­ве­ка ме­то­да­ми ан­тро­по­мет­рии, одон­то­ло­гии и дер­ма­тог­ли­фи­ки. В совр. фи­зич. А. ши­ро­ко при­ме­ня­ют­ся ме­то­ды им­му­но­ло­гии (см. Се­ро­ло­гия), фи­зио­ло­гии, мо­ле­ку­ляр­ной ге­не­ти­ки и по­пу­ля­ци­он­ной ге­не­ти­ки. При ана­ли­зе дан­ных ши­ро­ко при­ме­ня­ют­ся био­мет­рич. ме­то­ды.

Впер­вые сис­те­ма­тич. изу­че­ни­ем строе­ния и раз­но­об­ра­зия форм че­ло­ве­че­ско­го те­ла за­ни­ма­лись ан­тич­ные ана­то­мы и вра­чи (Гип­по­крат, Га­лен и др.); от­ме­ча­лось сход­ст­во че­ло­ве­ка и обезь­ян (Ари­сто­тель, Га­лен). Идея о ес­теств. про­ис­хо­ж­де­нии че­ло­ве­ка от жи­вот­ных пред­ков вы­ска­зы­ва­лась ещё Анак­си­ман­дром.

Ста­нов­ле­ние фи­зич. А. как нау­ки про­ис­хо­ди­ло в 18–19 вв. в со­ста­ве об­ще­го ком­плек­са на­ук о че­ло­ве­ке. Ре­шаю­щую роль сыг­ра­ли ра­бо­ты К. Лин­нея, впер­вые вы­де­лив­ше­го вид Homo sapiens в со­ста­ве от­ря­да при­ма­тов; Ж. Бюф­фо­на, по­свя­тив­ше­го два то­ма сво­ей «Ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии» че­ло­ве­ку и его ра­сам; Ж. Б. Ла­мар­ка, из­ла­гав­ше­го взгля­ды о про­ис­хо­ж­де­нии че­ло­ве­ка от че­ло­ве­ко­об­раз­ной обезь­я­ны, впо­след­ст­вии обос­но­ван­ные си­ми­аль­ной тео­ри­ей Ч. Дар­ви­на; И. Ф. Блу­мен­ба­ха, про­вед­ше­го пер­вое мас­штаб­ное изу­че­ние разл. кра­нио­ло­гич. се­рий; П. Бро­ка, П. То­пи­на­ра, К. М. Бэ­ра, Т. Г. Гекс­ли и др. Как са­мо­сто­ят. нау­ка фи­зич. А. офор­ми­лась в сер. 19 в., ко­гда П. Бро­ка ос­но­вал Ан­тро­по­ло­гич. об-во (1859). В бли­жай­шие го­ды ан­тро­по­ло­гич. об­ще­ст­ва соз­да­ют­ся в Анг­лии, Гер­ма­нии, Ита­лии, Рос­сии.

Пер­вые ра­бо­ты по фи­зич. А. в Рос­сии бы­ли вы­пол­не­ны К. М. Бэ­ром, раз­ра­бо­тав­шим ме­то­ды кра­нио­мет­рии и по­пол­нив­шим кра­нио­ло­гич. кол­лек­цию ана­томич. ка­би­не­та Пе­терб. АН. В 1864 по ини­циа­ти­ве А. П. Бо­гда­но­ва в со­ста­ве Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии воз­ник ан­тро­по­ло­гич. от­дел, впер­вые в ми­ре в Мо­ск­ве бы­ла ор­га­ни­зо­ва­на Ан­тро­пологи­че­ская вы­став­ка 1879. Важ­ное зна­че­ние име­ли ис­сле­до­ва­ния па­пуа­сов Н. Н. Мик­лу­хо-Мак­ла­ем, дея­тель­ность Д. Н. Ану­чи­на. В 1879 он осно­вал на ба­зе Ан­тро­по­ло­гич. вы­став­ки 1879 му­зей, в 1919 – ка­фед­ру и в 1922 – Ин-т ан­тро­пологии при Моск. ун-те (см. Ан­тро­по­ло­гии инсти­тут и му­зей). Ис­сле­до­ва­ния­ми в об­лас­ти фи­зич. А. за­ни­ма­ют­ся так­же со­труд­ни­ки Эт­но­ло­гии и ан­тро­по­ло­гии ин­сти­ту­та в Мо­ск­ве, Ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии му­зея в С.-Пе­тер­бур­ге, ка­фед­ры ан­тро­по­ло­гии био­ло­гич. ф-та МГУ. С 1900 из­да­вал­ся «Рус­ский ан­тро­по­ло­ги­че­ский жур­нал» (в 1932–1937 – «Ан­тро­по­ло­ги­че­ский жур­нал», в 1957–59 – «Со­вет­ская ан­тро­по­ло­гия», с 1960 – «Во­про­сы ан­тро­по­ло­гии»).

В нач. 20 в. бы­ли уни­фи­ци­ро­ва­ны ме­то­ды ан­тро­по­ло­гич. ис­сле­до­ва­ний на ме­ж­ду­нар. съез­дах в Мо­на­ко (1906) и Же­не­ве (1912). Ан­тро­по­ло­гич. зна­ния и ме­то­ды обоб­ще­ны в 3-том­ном «Учеб­ни­ке ан­тро­по­ло­гии» Р. Мар­ти­на (1914). К сер. 20 в. бы­ли про­яс­не­ны осн. эта­пы ан­тро­по­ге­не­за (А. Хрдлич­ка, Ф. Вей­ден­рейх, Э. Дю­буа, Д. Блэк, Я. Я. Ро­гин­ский, В. В. Бу­нак, М. Ф. Не­стурх, М. А. Гре­мяц­кий, Г. Г. Р. фон Кё­ниг­с­вальд, Р. Дарт, Л. Ли­ки, А. Кизс, П. Тей­яр де Шар­ден, юж­но­афр. учё­ные Р. Брум и Дж. Т. Ро­бин­сон, англ. ис­сле­до­ва­тель У. Ле Гро Кларк, кит. ан­тро­по­лог Пэй Вень­чжун и др.), изу­чен мор­фо­ло­гич. тип на­се­ле­ния всех ре­гио­нов пла­не­ты (Ж. Де­ни­кер, В. В. Бу­нак, А. И. Яр­хо, К. Кун, амер. ис­сле­до­ва­тель У. Ри­п­ли, нем. учё­ный Э. фон Эйк­штедт, польск. ан­тро­по­лог Я. Че­ка­нов­ский и др.), соз­да­ны пер­вые ин­фор­ма­тив­ные кон­сти­ту­цио­наль­ные схе­мы (рос. ан­тро­по­ло­ги В. В. Бу­нак и И. Б. Га­лант, франц. учё­ный К. Си­го, итал. ан­тро­по­лог Г. Вио­ла, нем. ис­сле­до­ва­тель Э. Креч­мер, амер. ан­тро­по­лог У. Шел­дон и др.) и био­мет­рич. ап­па­рат об­ра­бот­ки дан­ных (англ. ан­тро­по­ло­ги Ф. Галь­тон, К. Пир­сон, Р. Фи­шер и др.). С сер. 20 в. тео­рия и ме­то­ди­ка фи­зич. А. обо­га­ща­ет­ся за счёт дан­ных ге­не­ти­ки, им­му­но­ло­гии, это­ло­гии (амер. ан­тро­по­ло­ги Дж. Гу­долл, Дж. Б. Шал­лер, С. Л. Уош­берн и др.), но­вых об­ще­био­ло­гич. кон­цеп­ций (син­те­тич. тео­рия эво­лю­ции, тео­рия аро­мор­фо­за и др.).

В ис­сле­до­ва­нии ан­тро­по­ге­не­за на­ря­ду с клас­си­че­ски­ми ме­то­да­ми ис­сле­до­ва­ния (англ. ан­тро­по­лог К. Оук­ли, юж­но­афр. ис­сле­до­ва­тель Ф. То­бай­ас, амер. учё­ные Д. Джо­хан­сон и Ф. Хау­элл, франц. ан­тро­по­ло­ги А. Ва­луа и И. Коп­пенс, рос. ис­сле­до­ва­те­ли В. П. Яки­мов, Е. Н. Хри­сан­фо­ва, М. И. Уры­сон и др.) при­ме­ня­ют­ся мо­ле­ку­ляр­ные ме­то­ды срав­не­ния раз­ных совр. так­со­нов и оп­ре­де­ле­ния бел­ко­вых струк­тур на древ­нем ма­те­риа­ле (амер. ан­тро­по­ло­ги М. Гуд­мен, А. Уил­сон, В. Са­рич, Э. Цу­кер­кандл и др.), изу­ча­ет­ся па­лео­нев­ро­ло­гия (П. То­бай­ас, рос. ан­тро­по­лог В. И. Ко­чет­ко­ва и др.), соз­да­ны но­вые тео­ре­тич. обоб­ще­ния (рос. ис­сле­до­ва­тель А. А. Зу­бов, нем. ан­тро­по­лог Г. Брой­ер, венг­ро-франц. учё­ный А. То­ма, ка­над. ис­сле­до­ва­тель Б. Кэм­п­белл и др.).

Изу­че­ны ис­то­ри­ко-эво­лю­ци­он­ное ста­нов­ле­ние он­то­ге­не­за, соз­даны схе­мы воз­рас­тной пе­рио­ди­за­ции и кон­цеп­ция «био­ло­ги­че­ско­го воз­рас­та», ис­сле­до­ва­ны про­цес­сы ак­се­ле­ра­ции и се­ку­ляр­но­го трен­да, био­хи­мич. и гор­мо­наль­ные фак­то­ры, оп­ре­де­ляю­щие осо­бен­но­сти те­ло­сло­же­ния, взаи­мо­связь мор­фо­ло­гич. осо­бен­но­стей с пси­хо­ло­гич. и фи­зио­ло­гич. ха­рак­те­ри­сти­ка­ми лич­но­сти (англ. ан­тро­по­лог Дж. Тан­нер, рос. учё­ные Е. Н. Хри­сан­фо­ва, Н. Н. Мик­ла­шев­ская, П. Н. Баш­ки­ров, В. П. Чте­цов и др.).

Дан­ные по груп­пам кро­ви, бел­кам и фер­мен­там, струк­ту­ре ми­то­хон­д­ри­аль­ной и ядер­ной ДНК, уров­ням разл. фи­зио­ло­гич. по­ка­за­те­лей (см. Фи­зио­ло­ги­че­ская ан­тро­по­ло­гия) при­ме­ня­ют­ся в ис­сле­до­ва­нии ме­ха­низ­мов из­мен­чи­во­сти по­пу­ля­ций че­ло­ве­ка (нем. ан­тро­по­логи К. Кун и И. Шви­дец­ки, рос. учё­ные В. В. Бу­нак, Г. Ф. Де­бец, М. Г. Ле­вин, Н. Н. Че­бок­са­ров, В. П. Алек­се­ев, Т. И. Алек­сее­ва, Ю. Г. Рыч­ков, И. И. Гох­ман, англ. ис­сле­до­ва­те­ли Хар­ри­сон, Н. Бар­ни­кот, Х. Хар­рис, П. Л. Уорк­ман, итал. учё­ные Л. Ка­вал­ли-Сфор­ца и Дж. Серд­жи, амер. ан­тро­по­ло­ги У. Хау­элс и П. Бей­кер, бельг. ис­сле­до­ва­тель Дж. Йер­но и др.).

По­лу­чи­ли раз­ви­тие при­клад­ная ан­тро­по­ло­гия (при­ме­не­ние дан­ных фи­зич. А. для раз­ра­бот­ки ти­пов оде­ж­ды, ме­бе­ли и т. п.), эко­ло­гич., мед., спор­тив­ная А. и др. Осн. ор­га­ни­за­ции: Ме­ж­ду­на­род­ный со­юз ан­тро­по­ло­ги­че­ских и эт­но­ло­ги­че­ских на­ук, Ев­роп. ан­тро­по­ло­гич. ас­со­циа­ция, Ме­ж­ду­нар. орг-ция био­ло­гов че­ло­ве­ка.

Во мн. стра­нах су­ще­ст­ву­ют ан­тро­по­ло­гич. ас­со­циа­ции (в России – Ас­со­циа­ция эт­но­гра­фов и ан­тро­по­ло­гов Рос­сии). Ве­ду­щие пе­рио­дич. из­да­ния: «L’Anthropologie» во Фран­ции (с 1890), «American Journal of Physical Anthropology» (с 1918) и «Human Biology» (с 1928) – в США, «Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie» (с 1899) и «Homo» (с 1949) – в Гер­ма­нии, «Annals of Human Biology» (с 1972) и «Journal of Human Evolution» (с 1972) – в Ве­ли­ко­бри­та­нии и др.

Автор статьи: И. В. Перевозчиков, В. А. Тиш­ков.

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