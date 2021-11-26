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АЛЬТАМИРА-И-КРЕВЕА РАФАЭЛЬ
АЛЬТАМИРА-И-КРЕВЕА РАФАЭЛЬ - историк и юрист, основатель журнала «Критика истории и литературы» и главный редактор ежегодника «Юстиция».
Профессор Института свободного образования, возглавлял кафедру истории испанского права в университетах Овьедо (1897) и Мадрида (1917).
В начале гражданской войны в Испании 1936-1939 годов эмигрировал во Францию, затем в Мексику.
Наиболее значительный труд «История Испании и испанской цивилизации».
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