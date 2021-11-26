АЛЬТАМИРА-И-КРЕВЕА РАФАЭЛЬ

АЛЬТАМИРА-И-КРЕВЕА РАФАЭЛЬ - историк и юрист, основатель журнала «Критика истории и литературы» и главный редактор ежегодника «Юстиция».

Профессор Института свободного образования, возглавлял кафедру истории испанского права в университетах Овьедо (1897) и Мадрида (1917).

В начале гражданской войны в Испании 1936-1939 годов эмигрировал во Францию, затем в Мексику.

Наиболее значительный труд «История Испании и испанской цивилизации».