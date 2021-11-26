АЛИ СУАВИ

Писатель и революционер поздней османской эпохи.

Преподавал в училищах Бурсы и Никополя. Занимал ряд административных должностей в провинции. В 1867 имам мечети Шехзаде (Стамбул). Прославился простым языком проповедей, призывал к чтению молитв на турецком языке, поддерживал реформу ислама. За оппозиционные публикации в газете «Мухбир» был сослан в Кастамону, бежал в Европу. В Лондоне при помощи Намыка Кемаля и Зии-бея возобновил издание «Мухбир». Сторонник парламентской монархии по образцу английской. После низложения султана Абдулазиза вернулся в Стамбул. Некоторое время возглавлял Галатасарайский лицей. Погиб, участвуя в заговоре против Абдулхамида II . Автор ряда трудов по политологии, юриспруденции и истории.

Автор статьи: Г. М. Зиганшина.