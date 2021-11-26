АЛЬБЕРТ ЭДУАРД

Известный чешский хирург, профессор хирургии в Венском университете, переводчик и популяризатор чешской поэзии в немецкоязычной среде, поэт.

Становление

Родился 20 января 1841 г. в городе Жамберг на востоке исторической области Богемия. Его отцом был часовых дел мастер Франтишек Альберт, матерью – Катерина Альбертова. Отец, учившийся своему ремеслу в Вене, был большим чешским патриотом и любителем театра. Эдуард был старшим из шести детей в семье. Один из его братьев, Франтишек Альберт, стал доктором, публицистом и философом. Известность приобрели и сестры писателя: Тереза Сватова стала писательницей, а Катержина Томова основала в их родном Жамберге музей и была видной представительницей Жамбергского любительского театра.

Начальную школу Э. Альберт посещал в родном городе, гимназию – в Градце Кралове и Рихнове-над-Кнежноу. Окончив немецкоязычную гимназию в 1861 г., он поступил в Венскую медико-хирургическую академию, диплом получил в 1867 г. Там на него сильно повлияли его учителя, известные чешские врачи Карл Рокитанский и Йозеф Шкода. Окончив университет, Альберт стал практикующим хирургом в венской клинике профессора Думрейхера. В 1868 г. Э. Альберт женился на Марии Пьетшовой, дочери доктора из небольшого моравского городка Кралик. В браке родилось двое детей: дочь Ольга, умершая в возрасте 2 лет, и сын Йиржи, доживший до 18 лет.

Медицина

В 1872 г. Альберт получил право читать лекции в университете. Год спустя он был назначен профессором хирургии хирургического института в австрийском Инсбруке. Был семейным доктором премьер-министра Эдуарда Тааффе. Благодаря его протекции Альберт в 1881 г. возглавил Первую хирургическую клинику в Вене. Вскоре он стал известным хирургом, одним из первых в Австрии при операционном вмешательстве применял меры по антисептике. Помимо руководства хирургической клиникой, он управлял очень прибыльной частной хирургической практикой в ​​Вене и имел обширную клиентуру. Как профессор он был популярен среди студентов-медиков, был автором всемирно-известных учебников и более чем 150 книг и статей по своей специальности, в которых прежде всего опирался на знания, полученные в собственной хирургической практике. В 1886 г. Эдуард Альберт стал членом Высшего медицинского совета, в 1890 г. был избран действительным членом Чешской академии наук и искусств, а в 1895 г. – пожизненным членом Палаты господ австрийского Рейхсрата. Также он был членом многочисленных зарубежных академий и медицинских обществ, с выступлениями на конференциях и консилиумах объездил практически всю Европу.

Несмотря на широкое признание не только на родине, но и во множестве европейских стран, а также на многочисленные высокие посты, Эдуард Альберт не потерял связи с родной Чехией и ее народом. Он фактически стал представлять интересы Чехии в Вене, а его дом зачастую превращался в салон, где собирались чешские политики и деятели культуры. Особенно он ценил творчество чешских поэтов Я. Врхлицкого и Й.С. Махара . Он также сохранял связь с родным Жамбергом, часто наведывался на свою виллу и принимал там гостей, чешских художников и ученых.

Литературная деятельность

Свободное время знаменитый хирург посвящал чешской литературе, которую очень ценил. Он стремился, чтобы она, наряду с чешскими музыкой и театром, была оценена и признана в Австрии. Особенно это касалось творчества Ярослава Врхлицкого, на которое Альберт стремился обратить внимание венской публики, а в 1893 г. именно ему посвятил свою первую чешскую монографию. Он ценил этого поэта за то, что тот освободил чешскую поэзию от немецкого влияния и привел ее к общеевропейским течениям и тенденциям. Свой интерес к истории литературы Альберт продемонстрировал, написав сочинение «Что есть чешская национальная поэзия?», в котором представил свой взгляд на развитие чешской национальной литературы от Й. Юнгмана, Я. Коллара и Ф. Челаковского до своих современников.

Апофеозом стремлений Альберта сблизить австрийского читателя с миром чешской лирики стала антология чешской поэзии в четырех частях. Здесь автор изложил собственную концепцию развития чешской поэзии, также написал историко-литературный комментарий и сам выполнил большую часть переводов с чешского на немецкий. Помимо авторской поэзии, он включил туда 30 чешских, моравских и словацких народных песен. Антология получила большой отклик среди австрийских поэтов и получила надлежащее признание в Чехии.

В последние годы жизни Эдуард Альберт сам писал стихи, которые доверился показать только Врхлицкому. Тот оценил их и еще при жизни автора издал некоторые в журнале «Чешкое ревю» под псевдонимом Е. Погорский, а после смерти Альберта издал отдельной книгой под названием «На земле и на небе» («Na zemi a na nebe», 1900). Это была интеллектуально зрелая поэзия, в которой наибольший интерес представляло взвешенное отношение автора к естественному ходу событий, а также его любовь к жизни и родному краю.

26 сентября 1900 г. Эдуард Альберт был найден мертвым на своей вилле, причиной смерти стал инсульт. Он был похоронен в семейной усыпальнице в Жамберге, однако спустя год его сын перевез останки отца на центральное кладбище Вены. Вилла вместе с землями была продана наследниками, а спустя несколько лет на ее месте был построен санаторий по лечению туберкулеза, названный в память профессора «Альбертинум».