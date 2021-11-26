АЛЬБЕРДИ (Alberdi), Хуан Баутиста

Аргентинский мыслитель, писатель и дипломат .

Вместе с Э. Эчеверрией участвовал в создании «Майской ассоциации» («Молодая Аргентина», 1838), боровшейся против диктатуры Х. М. Росаса. В 1838–1852 в эмиграции. После падения диктатуры Росаса — на дипломатической службе. В своих трудах отстаивал идею превращения Аргентины в современное промышленное государство и указывал на основные средства достижения этой цели: привлечение иностранных капиталов, массовую европейскую иммиграцию, федерализм и либерализм . Главный труд Альберди — «Основы и исходные положения для политической организации Аргентинской республики» (1852), где изложены идеи, составившие основу конституции 1853. Альберди стал первым аргентинским мыслителем, который дал экономическое объяснение политической истории Аргентины. В книге «Преступление войны» осудил войну как уголовное преступление и выдвинул тезис об ответственности правительств за развязывание войн. Написал драматическую хронику «Майская революция» (1839) и политический роман «Паломничество Светоча дня, или Путешествие и приключения Правды в Новом Свете» (1871). Соч.: Преступление войны. М., 1960; Obras completas, vol. 1–8. Buenos Aires, 1881–1887; Eseritos postumos, vol. 1–16, Buenos Aires, 1895–1901.

Автор статьи: В. П. Казаков.