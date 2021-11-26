АКТОН, Джон Эмерик Эдвард Дальберг, барон (англ. Acton, John Eme-rich Edward Dalberg)

Английский либеральный историк.

Так как семья А. принадлежала к высшей английской аристократии католического вероисповедания, А. обучался до 1848 в Оскотте у д-ра Вайзмана (впоследствии кардинала), затем в Мюнхене у Йогана фон Доллингера. Уже тогда А. проявил большой интерес к истории не только как науке, но как инструменту для понимания законов общественного устройства. К 20 годам А. имел уже вполне четкое мировоззрение, в основе которого лежало 3 основных положения, определившие строй всех его последующих работ. 1) Политика стремится к компромиссу, а общество — к справедливости. Главная задача любого правительства — разрешить это противоречие так, чтобы политический компромисс был максимально приближен к потребностям общества. Ему не давал покоя вопрос, справедливо ли высказывание древнегреческого философа Хрисиппа о том, что в политике невозможно одновременно угодить и богам, и людям. Предметом особого внимания А. была истина. Для него было неприемлемо, что политики могут говорить откровенную ложь, оправдывая себя тем, что она служит интересам государства . Призыв к открытому государству был для А. основополагающим моментом в поисках нравственной системы управления. 2) Следует постоянно бороться за свободу – государственную и церковную. Переживающие кризис государства сосредоточивают в своих руках все больше власти, причем эта жажда власти возрастает до тех пор, пока власть центра не становится абсолютистским режимом полицейского государства. А. принадлежит известная фраза, выразившая его научное и нравственное кредо: «Всякая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно». В вопросах религии А. также отличался либерализмом и приверженностью идее терпимости, причем его усилия были направлены в основном на то, чтобы убедить современных ему католиков в правоте либеральных идей. 3) Утверждение высшей ценности личности . Признавая, что соблюдение властью священных прав личности может иногда противоречить интересам государства и что при определенных условиях может быть создана благоприятная почва для тирании большинства, А. тем не менее считал законность прав человека необходимой основой всякого нравственного государства. Поэтому всеобщее уважение нравственных принципов должно, считал он, обязательно утвердиться и в демократическом обществе, если ему суждено устоять. А. был дружен со многими выдающимися историками своего времени — А. де Токвилем, Ш. Монталамбером. Фюстелем де Куланжем, И. К. Блунчли. Г. фон Зибелем и Л. фон Ранке. А. поддерживал Л. фон Ранке в вопросе о полном беспристрастии в истории. В историческом тексте историк должен отсутствовать. Тогда можно будет достичь того состояния непредвзятости, при которой представители двух во всем противоположных точек зрения, образования и культурных основ полностью сойдутся в своем суждении об исторической личности: христианин и язычник в одних и тех же словах опишут вам Лютера, патриот француз и патриот немец — Наполеона. На деле А. понимал недостижимость этого идеала. Живое пристрастно. Само беспристрастие чаще всего заявляет о себе как страсть. Но это — идеал, к которому надо стремиться, помня о его неосуществимости. В 1859 А. был избран в парламент, но политическая карьера А. не состоялась. Его влияние на политику было косвенным — лидер викторианских вигов, премьер-министр Уильям Гладстон ценил мнение А. как историка и либерала. В 1869 по представлению Гладстона А. получил от королевы Виктории титул барона. В 1895 А. становится профессором по королевскому назначению (Regius Professor) Кембриджского университета по курсу Новой истории и остается им до своей смерти в 1902. При жизни А. не издал ни одной книги. Он выработал особую форму исторического труда: лекцию-эссе. Из таких текстов его ученики и последователи составили в начале XX в. несколько книг, изданы посмертно: «History of Freedom and other Essays», 1907; «Historical Essays and Studies», 1907; «Essays on Church and State», 1953; «Essays on Freedom and Power», 1956.

Сочинения:

Лорд Актон. Очерки становления свободы // Пер. Юрия Колкера; под ред. А. Бабича; предисловие Оуэна Чадвика. London, 1992.

Автор статьи: Е. А. Доброва.