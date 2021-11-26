АЧАДИ (венг. Acsady) Игнац

Венгерский историк, член-корреспондент Венгерской академии наук.

Изучал юриспруденцию, получил известность как журналист и романист. С конца 1870-х посвятил себя изучению экономической и социальной истории Венгрии XVI—XVIII вв. Автор трудов по истории финансов в правление Фердинанда I Габсбурга ,об экономическом положении дворянства XVI в., демографии Венгрии в начале XVIII в., написал 5-й том «История разделения Венгрии на 3 части, 1526—1608» для 10-томной «Истории венгерской нации» под редакцией Ш. Силади. Особую извест­ность А. принес обобщающий труд «История венгрского крестьянства». А. одним из первых среди венгерских историков сделал крестьянство предметом исторического анализа, пытался осмыслить и описать формы борьбы крестьян против ужесточения сеньориальной зависимости.

Сочинения:

Ачади И. История венгерского крестьянства. М., 1956;

Acsády I. Magyarország három részre oszlásának története 1526—1608. Budapest, 1897;

Idem. A magyar jobbágyság története. Gunst P. Acsády Ignác történetírása. Budapest, 1961. [1-е изд.] Budapest, 1906.

Автор статьи: Хованова О.В.