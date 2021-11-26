АЧАДИ (венг. Acsady) Игнац
Венгерский историк, член-корреспондент Венгерской академии наук.
Изучал юриспруденцию, получил известность как журналист и романист. С конца 1870-х посвятил себя изучению экономической и социальной истории Венгрии XVI—XVIII вв. Автор трудов по истории финансов в правление Фердинанда I Габсбурга,об экономическом положении дворянства XVI в., демографии Венгрии в начале XVIII в., написал 5-й том «История разделения Венгрии на 3 части, 1526—1608» для 10-томной «Истории венгерской нации» под редакцией Ш. Силади. Особую известность А. принес обобщающий труд «История венгрского крестьянства». А. одним из первых среди венгерских историков сделал крестьянство предметом исторического анализа, пытался осмыслить и описать формы борьбы крестьян против ужесточения сеньориальной зависимости.
Сочинения:
Ачади И. История венгерского крестьянства. М., 1956;
Acsády I. Magyarország három részre oszlásának története 1526—1608. Budapest, 1897;
Idem. A magyar jobbágyság története. Gunst P. Acsády Ignác történetírása. Budapest, 1961. [1-е изд.] Budapest, 1906.
Автор статьи: Хованова О.В.