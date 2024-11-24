Внешняя и колониальная политика Англии в 50-60 годах XIX века В области внешней политики и либералы, и консерваторы стремились закрепить за Англией ее промышленную и колониальную монополию и оттеснить конкурентов.

В области внешней политики и либералы, и консерваторы стремились закрепить за Англией ее промышленную и колониальную монополию и оттеснить конкурентов. Пальмерстон, главный проводник внешней политики Англии в это время, успешно использовал противоречия, разделявшие великие державы Европы. Это была «политика свободных рук». Избегая длительных союзов, Англия заключала лишь временные соглашения, которые должны были упрочить и расширить ее торгово-промышленную монополию. Пальмерстон говорил: «У Британии нет постоянных союзников. У нее есть только постоянные интересы».

В 1854 г. Англия совместно с Францией и Пьемонтом выступила против России на стороне Турции. Вступая в войну, английское правительство ставило своей целью помешать планам русской экспансии на Ближнем Востоке и не допустить захвата Россией Константинополя и проливов. Эта война находила поддержку у многих англичан, т. к. после подавления венгерского национально-освободительного движения в 1849 г. русскими войсками, царская Россия воспринималась европейским общественным мнением как главная опора реакции в Европе. Поражение, понесенное Россией, привело к усилению позиций Англии и её союзницы Франции на Ближнем Востоке.

В 1856 г. Англия начала войну с Китаем. Эта «вторая опиумная война» носила такой же грабительский, захватнический характер, как и первая в 1839-41 гг. В войне с Китаем приняла участие Франция. В 1860 г. соединенные англо-французские войска захватили Пекин, при этом был варварски разграблен и сожжен летний дворец императора, уникальный памятник древнего китайского искусства. Потерпев поражение, Китай вынужден был подписать неравноправные договоры, навязанные ему английским и французским правительствами. Англия получила широкие возможности для ввоза в Китай своих товаров, выкачивания оттуда золота и серебра, вывоза в свои колонии китайских рабочих – кули. Таким образом, был сделан первый шаг на пути колониального закабаления Китая. С той же целью Англия оказала военную помощь китайскому императору против крестьянского восстания тайпинов. В 1863 г. Англия затеяла войну с Японией, причиной которой было убийство иностранцев японцами, и добилась ряда льгот для английских купцов в японских портах. Наряду с английским флотом в военных действиях участвовали флоты Франции, Голландии и США.

В 1856-1857 гг. Англия вела войну с Ираном, в результате которой также добилась предоставления особых льгот английским купцам в этой стране и получила концессии на строительство телеграфных линий.

В Индии англичане продолжали захватывать все новые территории. В 1852 г. была занята Нижняя Бирма, в 1856 – княжество Ауд. Индийские туземные князья становились простыми данниками Англии. Управление Индией было сосредоточено в руках Ост-индской торговой компании, имевшей монопольное право эксплуатации её богатств. Индия издавна считалась «жемчужиной английской короны». Английские торговцы и чиновники извлекали из Индии огромные доходы.

Жестокий колониальный гнет вызвал в 1857 г. восстание в Индии против английского господства. Оно получило название восстания сипаев, т. к. начали его сипаи – солдаты туземных войск, находившиеся на службе у Ост-индской компании. Восстание приняло широкие размеры. К сипаям присоединилась крестьянская и городская беднота. В движении приняли участие и некоторые индийские феодалы, лишенные англичанами земли и власти. Восстание сипаев было подавлено англичанами с беспощадной жестокостью. В 1858 г. по требованию широких кругов промышленной буржуазии, недовольных монопольным положением Ост-индской компании, она была ликвидирована, управление Индией перешло непосредственно к английскому правительству. В 1876 г. королева Виктория была провозглашена императрицей Индии.

Когда в 1861 г. в США вспыхнула гражданская война, английское правительство начало подготовку к интервенции в пользу рабовладельческого Юга. Такая позиция, казалось бы, противоречила либерализму английского правительства, но она объясняется стремлением английской буржуазии превратить Южные штаты в случае их отделения в аграрно-сырьевой придаток Англии, в поставщика дешевого хлопка на английские фабрики. Однако английское общественное мнение было настроено в пользу демократического правительства Севера США и английское правительство отказалось от открытой военной поддержки южан, но в течение всего периода американской гражданской войны оказывало им довольно значительную помощь деньгами, оружием, продовольствием.

Английское правительство опасалось повторения событий конца ХVIII века, приведших к потере значительной части североамериканских колоний, поэтому пошло навстречу требованиям белых поселенцев и предоставило самоуправление Канаде. В 1867 г. из четырех провинций Канады была образована федерация, поучившая название доминиона Канады. Назначаемые английским королем губернаторы должны были управлять Канадой лишь при посредстве федерального совета министров, ответственных перед законодательными органами – сенатом и палатой представителей самого доминиона. Были введены представительные учреждения в Австралии и Новой Зеландии. Самоуправление получила Капская земля и Наталь в Африке.

Английские колонизаторы продолжали проникать в Африку. В 1861 г. было положено начало постепенному присоединению к английским владениям территории названной впоследствии Нигерией. В 1868 г. Англия ввела свои войска в Эфиопию, интерес к которой возрос в связи со строительством Суэцкого канала. Эта война закончилась взятием Аддис-Абебы английскими войсками и самоубийством абиссинского негуса. Абиссиния вынуждена была уплатить Англии большую контрибуцию и предоставить ей торговые льготы.

К концу рассматриваемого периода Англия стала крупнейшей в мире колониальной державой, занимавшей монопольное положение в этой сфере международной жизни. Однако ее правительство продолжало политику территориальной экспансии, т.е. империализма. Как раз в это время в прессе появляется и само понятие «империализм», производное от слов древних римлян, отражающих их политический принцип: “divide et impera” (дивиде ет импера), т. е. «разделяй и властвуй». Кроме Франции, старой соперницы Англии, в борьбу за раздел, и передел колониального мира включаются вновь образованные державы Германия и Италия. Это ведет к обострению международных отношений в конце ХIХ – начале ХХ века.

Ирландский вопрос

К началу 50-х гг. положение в Ирландии оставалось тяжелым. Страна еще не оправилась от страшного голода 1845-1847 гг. и от последствий поражения неудачного восстания 1848 г. Сотни тысяч ирландцев погибли от голода, сотни тысяч эмигрировали в Америку.

Ирландское национально-освободительное движение, разгромленное после поражения восстания 1848 г., находилось в упадке, но постепенно стало возрождаться. В 1857 г. небольшая группа ирландских эмигрантов в США основала тайное общество для борьбы за освобождение Ирландии от английского гнета путем вооруженного восстания. Эта организация была названа Ирландское национальное братство, но получила известность под именем «Феникс». Название организации связывают с именем Фенна Мак-Кумхолла, одного из деятелей ирландского освободительного движения ХVIII века. Членов «Феникса» стали называть в его честь фениями, тем более, что это слово было созвучно древнеирландскому названию бойцов королевских дружин.

Вскоре было положено начало организации фениев в самой Ирландии. В 1863 г. в Чикаго состоялся первый конгресс фениев. На нем было принято решение бороться за свержение английского господства и установление независимой демократической республики в Ирландии. Те же цели пропагандировала газета «Ирландский народ», центральный орган фениев. В организации фениев в Ирландии насчитывалось 30-40 тысяч членов. Основную массу их составляли рабочие, ремесленники, фермеры, мелкие служащие. Фении имели сторонников и в армии. В числе руководителей фениев было много адвокатов и выходцев из католического духовенства. Религиозный, католический, фактор играл немаловажную роль в ирландском освободительном движении.

В конце 1865 г. фении приступили к подготовке вооруженного восстания. Однако заговор был раскрыт полицией, которой удалось подкупить одного из сотрудников газеты «Ирландский народ». Последовали аресты, руководители движения были осуждены на долгие годы тюремного заключения. Главный обвиняемый, журналист и поэт О. Донован Росса, был приговорен к пожизненному заключению. Но сама организация уцелела и продолжала свою деятельность. Большую активность проявляли в эти годы американские фении, регулярно снабжавшие ирландских заговорщиков оружием, литературой и деньгами.

В 1867 г. фении подняли восстание в ряде городов Ирландии, но были разбиты английскими войсками. Снова последовали жестокие расправы, многие из осужденных были приговорены к каторжным работам. 23 ноября 1867 г. в Манчестере был приведен в исполнение смертный приговор над тремя фениями. Этот день стал в Ирландии днем национального траура и отмечается до сих пор процессиями в Дублине и других городах. Причина неудачи движения фениев заключается в их узко заговорщической тактике с применением террористических методов, которая не могла привлечь к себе широкие массы ирландского народа.

Английский парламент вынужден был заняться ирландскими проблемами, прежде всего, положением англиканской церкви в Ирландии, т. к. этот вопрос занимал одно из первых мест в программе фениев. Они требовали отмены государственного статуса англиканской церкви в Ирландии. Правительство Гладстона разработало законопроект, согласно которому англиканская церковь в Ирландии была поставлена в одинаковое положение с католической и пресвитерианской церквами, к которым относилось большинство населения страны. Этот закон вызвал ожесточенное сопротивление в парламенте. В конституции Англии за англиканской церковью был закреплен статус государственной. Многие опасались, как бы англиканская церковь в Англии не подверглась той же участи, что и в Ирландии. Все же и палата общин, и палата лордов вынуждены были утвердить этот закон.

1870 г. Гладстон провел в парламенте земельный закон для Ирландии. Положение ирландских крестьян несколько облегчалось предоставлением пособий из государственной казны на покупку земельной собственности и возделывание неплодородных земель. Арендаторы получили право на оплату произведенных ими улучшений качества земли и построек после окончания срока аренды. Учреждались третейские суды для разбора споров между арендаторами и помещиками. Эти законы не улучшили существенно положение ирландских крестьян, и не привели к ослаблению ирландского национального движения. Его программой в ближайшие годы становится борьба за гомруль, т.е. автономию Ирландии.