ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ - публичные конкурсные показы изделий, сырья, полуфабрикатов и других предметов.

Ха­рак­те­ри­зу­ют тех­но­ло­гию про­из­вод­ст­ва, ор­га­ни­за­цию и уро­вень раз­ви­тия различных от­рас­лей промышленности, транс­пор­та, свя­зи, а так­же смеж­ных с промышленным производством об­лас­тей сельского хозяйства, народного об­ра­зо­ва­ния, нау­ки, тех­ни­ки, во­енного де­ла и искусства. Слу­жат це­лям рек­ла­мы то­ва­ров, ус­та­нов­ле­нию про­из­водственных свя­зей; на ос­но­ва­нии вы­ста­воч­ных об­раз­цов за­клю­ча­ют­ся сдел­ки о по­став­ках. Опыт на­цио­наль­ных промышленные выставки сыграл важ­ную роль в ор­га­ни­за­ции пер­вых Все­мир­ных вы­ста­вок.

В Российской им­пе­рии по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние в 1820-1830-е годы од­но­вре­мен­но с сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ны­ми вы­став­ка­ми. Все­рос­сий­ские промышленные выставки уст­раи­ва­лись за счёт каз­ны Ма­ну­фак­тур­ным со­ве­том (с 1872 года Со­вет тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур) Министерства фи­нан­сов при уча­стии других ве­домств, мест­ные - пре­имущественно на­учными об­ще­ст­ва­ми (Русским тех­ническим обществом, ВЭО, Московским обществом сель­ско­го хо­зяй­ст­ва, Обществом со­дей­ст­вия промышленности и тор­гов­ле), гу­берн­ски­ми ста­ти­стическими ко­ми­те­та­ми, ху­дожественно-промышленными учи­ли­ща­ми, пред­ста­ви­те­ля­ми де­ло­вых кру­гов и других. В вы­ста­воч­ные ко­ми­те­ты вхо­ди­ли чи­нов­ни­ки и пред­при­ни­ма­те­ли. Экс­по­нен­та­ми вы­сту­па­ли государственные ве­дом­ст­ва, ка­зён­ные и ча­ст­ные пред­при­ятия, ча­ст­ные ли­ца, в том числе ино­стран­цы. Экс­по­на­ты мог­ли про­да­вать­ся, зна­чительное их чис­ло при­об­ре­та­лось го­су­дар­ст­вом; экс­по­зи­ции мно­гих промышленные выставки лег­ли в ос­но­ву или по­пол­ни­ли кол­лек­ции промышленных, на­уч­ных и ху­дожественных му­зе­ев.

Все­рос­сий­ские уни­вер­саль­ные про­мыш­лен­ные вы­став­ки (име­но­ва­лись ма­ну­фак­тур­ны­ми, с 1882 года - ху­до­же­ст­вен­но-про­мыш­лен­ны­ми) ох­ва­ты­ва­ли все ли­бо боль­шин­ст­во от­рас­лей промышленности. Вы­став­ля­лась про­дук­ция поч­ти из всех гу­бер­ний Ев­ропейской Рос­сии, а так­же Кав­ка­за, Цар­ст­ва Поль­ско­го и Великого княжества Фин­лянд­ско­го, со вре­ме­нем - и из отдельных об­лас­тей Си­би­ри. Со­стоя­лось 16 всероссийские промышленных выставок (не счи­тая на­учно-тех­нической По­ли­тех­ни­че­ской вы­став­ки 1872 года): в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1829, 1833, 1839, 1849, 1861, 1870 годы), Мо­ск­ве (1831, 1835, 1843, 1853, 1865, 1882 годы), Вар­ша­ве (1841, 1845, 1857 годы), Ниж­нем Нов­го­ро­де (1896 год; круп­ней­шая); в 1915 году Министерство тор­гов­ли и промышленности на­ча­ло под­го­тов­ку к 17-й всероссийские промышленные выставки, ко­то­рую пред­по­ла­га­лось про­вес­ти в Мо­ск­ве в 1917 году (не со­стоя­лась). В 1848 году вы­став­ки офи­ци­аль­но при­зна­ны все­рос­сий­ски­ми. С 1870 году к вы­став­кам бы­ли при­уро­че­ны Съез­ды пред­ста­ви­те­лей промышленности и тор­гов­ли. Пер­во­на­чаль­но промышленные выставки про­хо­ди­ли 1 раз в 2 го­да, в 1848-1865 годах - 1 раз в 4 го­да, за­тем зна­читель­но ре­же в свя­зи с ак­тив­ным уча­сти­ем Рос­сии в ме­ж­ду­народных и все­мир­ных вы­став­ках, тре­бо­вав­ших боль­ших рас­хо­дов и зна­чительной под­го­то­ви­тель­ной ра­боты. Од­на­ко бла­го­да­ря раз­ви­тию железнодорожного транс­пор­та, по­зво­ляв­ше­го дос­тав­лять экс­по­на­ты из наи­бо­лее от­да­лён­ных рай­онов, а так­же ши­ро­ко­му ос­ве­ще­нию в пе­ча­ти чис­ло эк­с­по­нен­тов промышленные выставки (0,5 тысяч в 1831 году, 9,7 тысяч в 1896 году) и по­се­щае­мость (125 тысяч человек и 991 тысяч человек со­от­вет­ст­вен­но) воз­рас­та­ли. По­пу­ляр­но­сти промышленные выставки спо­соб­ст­во­ва­ли так­же их со­вме­ще­ние с ху­дожественными вы­став­ка­ми, ор­га­ни­за­ция раз­вле­че­ний (кон­цер­ты, ат­трак­цио­ны и так далее), вы­пуск ил­лю­ст­ри­ро­ван­ной литературы о вы­став­ках и прочее.

К по­ка­зу при­ни­ма­лись фаб­рич­ные, за­во­дские и ре­мес­лен­ные из­де­лия, кро­ме гро­мозд­ких пред­ме­тов и гру­бых до­маш­них ру­ко­де­лий, с 1848 года на вы­став­ки в Вар­ша­ве до­пус­ка­лись так­же про­дук­ты зем­ле­де­лия. На Всероссийские промышленные выставки в 1820-1860-х годах пре­об­ла­да­ла про­дук­ция тек­стиль­ной, пре­ж­де все­го хлоп­ча­то­бу­маж­ной, промышленности, хо­тя чис­ло экс­по­на­тов, пред­став­ляв­ших тя­жё­лую ин­ду­ст­рию, по­сте­пен­но воз­рас­та­ло. Позд­нее на вы­став­ках эк­спо­ни­ро­ва­лась про­дук­ция всех от­рас­лей российской промышленности. Вру­ча­лись на­гра­ды: боль­шие и ма­лые зо­лотые и се­реб­ря­ные ме­да­ли; ме­да­ли на ор­ден­ских лен­тах для экс­по­нен­тов из по­дат­ных со­сло­вий; уча­ст­ни­ки удо­стаи­ва­лись по­хваль­ных пуб­лич­ных от­зы­вов, де­неж­ных пре­мий, воз­ве­де­ния в зва­ния ком­мер­ции- и ма­ну­фак­тур-со­вет­ни­ка, а так­же пра­ва изо­бра­жать Государственный герб на вы­вес­ках, блан­ках, рек­ла­ме, клей­мах и так далее. При оцен­ке при­ни­ма­лись во вни­ма­ние не толь­ко ка­че­ст­во, проч­ность и внеш­ний вид, но и це­на из­де­лий. Осо­бо по­ощ­ря­лись доб­рот­ные не­до­ро­гие мас­со­вые то­ва­ры.

Вы­став­ка 1829 года про­шла в му­зей­ном фли­ге­ле Пе­тербургской АН (ны­не Зоо­ло­гический му­зей РАН), в даль­ней­шем вы­став­ки в Санкт-Пе­тер­бур­ге про­во­ди­лись в по­ме­ще­ни­ях бир­жи, а для промышленные выставки 1870 года бы­ли пе­ре­обо­ру­до­ва­ны скла­ды в Со­ля­ном го­род­ке. В Мо­ск­ве промышленные выставки про­во­ди­лись в зда­нии Бла­го­род­но­го со­б­ра­ния, ху­дожественно-промышленная вы­став­ка 1882 года - в спе­ци­аль­но по­стро­ен­ном вы­ста­воч­ном ком­плек­се об­щей пл. 84 га (архитектор А.Е. Ве­бер). Для ху­дожественно-промышленной вы­став­ки 1896 года в Ниж­нем Нов­го­ро­де на площади свыше 80 га ря­дом с Ни­же­го­род­ской яр­мар­кой воз­ве­де­но около 70 ка­зён­ных зда­ний (ар­хи­тек­то­ры Л.Н. Бе­нуа, А.Н. По­ме­ран­цев и другие) и 120 ча­ст­ных па­виль­о­нов.

Ме­ст­ные уни­вер­саль­ные про­мыш­лен­ные вы­став­ки («по­ме­ст­ные» ма­ну­фак­тур­ные вы­став­ки в 1824-1825 годы) воз­ник­ли по ини­циа­ти­ве Министерства фи­нансов, ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции и пред­при­ни­ма­те­лей (Вы­став­ка ес­те­ст­вен­ных и промышленных про­из­ве­де­ний За­кав­каз­ско­го края 1830 года в Тиф­ли­се, Смо­лен­ская вы­став­ка ме­ст­ных про­из­ве­де­ний 1834-1837 годов, про­ве­дён­ная Смо­лен­ским ма­ну­фак­тур­ным комитетом). Не­ред­ко со­вме­ща­лись с сельскохозяйственными вы­став­ка­ми. В 1837 году в 35 го­ро­дах Ев­ропейской части Рос­сии по ини­циа­ти­ве МВД от­кры­ты вы­став­ки «об­раз­цов фаб­рич­ных, за­вод­ских, ре­мес­лен­ных и вся­ко­го дру­го­го ро­да ме­ст­ной про­мыш­лен­но­сти», при­уро­чен­ные к пу­те­ше­ст­вию по Рос­сии на­след­ни­ка пре­сто­ла великого князя Алек­сан­д­ра Ни­ко­лае­ви­ча (бу­ду­ще­го императора Алек­сан­д­ра II ). В чис­ле круп­ных ме­ст­ных вы­ста­вок: За­бай­каль­ские про­мыш­лен­ные и сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ные 1862 и 1899 годов, Московская ма­ну­фак­тур­ная 1880 года, Одес­ская сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ная и фаб­рич­но-за­вод­ская 1884 года, Кур­ская сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ная и про­мыш­лен­ная 1885 года, Хер­сон­ская сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ная и про­мыш­лен­ная 1890 года, Крас­но­яр­ская сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ная и кус­тар­но-про­мыш­лен­ная 1891 года, Яро­слав­ская и Пол­тав­ская сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ные и про­мыш­лен­ные 1893 года, Кур­ган­ская сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ная и кус­тар­но-про­мыш­лен­ная 1895 года, Ки­ев­ская сель­ско­хозяй­ст­вен­ная и про­мыш­лен­ная 1897 года, промышленные выставки При­амур­ско­го края в Ха­ба­ров­ске 1913 года, и другие.

Про­во­ди­лись так­же ре­гио­наль­ные вы­став­ки, на ко­то­рых экс­по­ни­ро­ва­лись пред­ме­ты из не­сколь­ких гу­бер­ний: Си­бир­ско-Ураль­ская на­уч­но-про­мыш­лен­ная (Ека­те­рин­бург, 1887 год), На­уч­но-про­мыш­лен­ная Волж­ско-Кам­ско­го края (Ка­зань, 1890 год, по­слу­жи­ла ос­но­вой Го­род­ско­го на­уч­но-про­мыш­лен­ного му­зея), Тур­ке­стан­ская пред­ме­тов сельского хозяйства и промышленности (Таш­кент, 1890 год), Амур­ско-При­мор­ские пред­ме­тов сельского хозяйства и промышленности (Ха­ба­ровск, 1889, 1899 годы), За­пад­но-Си­бир­ская сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ная, тор­го­во-про­мыш­лен­ная и лес­ная (Омск, 1911 год).

Спе­ци­аль­ные (от­рас­ле­вые) про­мыш­лен­ные вы­став­ки (один из основных уст­рои­те­лей - Русское тех­ническое общество) воз­ник­ли в свя­зи с раз­ви­ти­ем спе­циа­ли­за­ции промышленности, по­яв­ле­ни­ем но­вых про­из­водств и тех­но­ло­гий.

Про­дук­ция ре­мес­ла и кус­тар­ной промышленности пер­во­на­чаль­но пред­став­ля­лась в специальных от­де­лах промышленных и сельскохозяйстванных вы­ста­вок. В по­ре­фор­мен­ный пе­ри­од ста­ли про­во­дить­ся специальные кус­тар­ные и ре­мес­лен­ные вы­став­ки: Ре­мес­лен­ная в Мо­ск­ве (1885 год, по­слу­жи­ла ос­но­вой Тор­го­во-промышленного му­зея кус­тар­ных из­де­лий Московского гу­берн­ско­го зем­ст­ва, ны­не Всероссийские му­зей де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го и народного искусства), Ка­зан­ская ре­мес­лен­ная и сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ная (1886 год), Во­ро­неж­ская кус­тар­ная (1889 год), Смо­лен­ские сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ные и кус­тар­но-про­мыш­лен­ные (1889, 1899 годы), Кре­мен­чуг­ская сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ная и кус­тар­ная (1896 год), Харь­ков­ская изящ­ных ра­бот и кус­тар­ных из­де­лий (1898 год), Санкт-Пе­тербургская ре­мес­лен­ная (1899 год, при ней - Съезд дея­те­лей ре­мес­лен­ной промышленности), Кур­ская кус­тар­ная (1904 год), сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ные и кус­тар­ные в Там­бо­ве (1912 год), Вла­ди­ми­ре и Ко­ст­ро­ме (1913 год). Кро­ме гу­берн­ских, устраи­ва­лись уезд­ные и мел­ко­рай­он­ные кус­тар­ные вы­став­ки (131 в 1911 году). В 1902 и 1913 годах про­во­ди­лись Всероссийские кус­тар­но-пром. вы­став­ки в Санкт-Пе­тер­бур­ге, при них со­стоя­лись 1-й и 3-й Всероссийские съез­ды дея­те­лей по кус­тар­ной промышленности.

В Советской Рос­сии в пе­ри­од НЭПа со­стоя­лась уни­вер­саль­ная Всероссийские сельскохозяйственная и кус­тар­но-промышленная вы­став­ка (1923 год, Мо­ск­ва, на территории от Крымского моста до Нескучного сада). За­тем в СССР вы­ста­воч­ная дея­тель­ность для про­дви­же­ния то­ва­ров и ус­луг на внутреннем рын­ке прак­ти­че­ски ут­ра­ти­ла своё зна­че­ние. Луч­шие об­раз­цы промышленной про­дук­ции де­мон­ст­ри­ро­ва­лись в ка­че­ст­ве дос­ти­же­ний отечественной ин­ду­ст­рии главным образом на ВДНХ (с 1956 года; в 1992-2014 годах Все­рос­сий­ский вы­ста­воч­ный центр - ВВЦ), в вы­ста­воч­ных па­виль­о­нах пар­ка «Со­коль­ни­ки» (с 1959 года, Мо­ск­ва), «Лен­экс­по» (с 1968 года, Ле­нин­град), а так­же на вы­ста­воч­ных пло­щад­ках Мин­ска, Кие­ва, До­нец­ка и других го­ро­дов. Не­ко­торые экс­по­ни­ро­вав­шие­ся из­де­лия ре­ко­мен­до­ва­лись ру­ко­во­дя­щи­ми ор­га­на­ми для вне­дре­ния в мас­со­вое производство. При Все­со­юз­ной тор­го­вой па­ла­те (с 1972 года Тор­го­во-промышленная па­ла­та СССР) от­кры­ты Центральный му­зей советского экс­пор­та (1933 год) и Па­виль­он луч­ших об­раз­цов то­ва­ров ши­ро­ко­го по­треб­ле­ния (1938 год).

В то же вре­мя ме­ж­ду­на­род­ные промышленные выставки, про­хо­див­шие в Советском Сою­зе, со­хра­ня­ли ком­мерческий ха­рак­тер (той же це­ли в оп­реде­лён­ной сте­пе­ни слу­жи­ло и уча­стие СССР в вы­став­ках за ру­бе­жом). Сре­ди них - от­рас­ле­вые вы­став­ки «Строй­дор­маш» (1964 год), «Хи­мия» (про­хо­дит в Мо­ск­ве с 1965 года, в 1975 году от­ме­че­на зна­ком Все­мир­ной ас­со­циа­ции вы­ста­воч­ной ин­ду­ст­рии - Union des Foires In­ter­na­tio­nales - UFI), Московская ме­ж­ду­народная книж­ная вы­став­ка-яр­мар­ка (впер­вые со­стоя­лась в 1977 году), «Неф­те­газ» (с 1978 года), «Ме­тал­ло­об­ра­бот­ка» (с 1984 года) и другие. Главными ор­га­ни­за­то­ра­ми ме­ж­ду­народных вы­ста­вок в СССР и сов. экс­по­зи­ций на за­ру­беж­ных вы­став­ках бы­ли струк­тур­ные под­раз­де­ле­ния Тор­го­во-промышленные па­ла­ты, с 1977 года - Все­со­юз­ное объ­е­ди­не­ние «Экс­по­центр» (с 1991 года ак­цио­нер­ное общество). В 1977-2008 годах на Крас­ной Пре­сне в Мо­ск­ве по­стро­ен Центральный вы­ста­воч­ный ком­плекс «Экс­по­центр» (9 па­виль­о­нов, вы­ста­воч­ная пл. 165 тысячм2, 32 мно­го­функ­цио­наль­ных за­ла, еже­год­но про­во­дит­ся свыше 100 ме­ж­ду­народных вы­ста­вок, 1-я - в 1978 году), ря­дом - статья мет­ро­поли­те­на «Вы­ста­воч­ная» (в 2005-2008 годах «Де­ло­вой центр»).

С при­ня­ти­ем по­ста­нов­ле­ний СМ СССР от 2 декабря 1988 года и от 7 марта 1989 года, пре­дос­та­вив­ших всем государственным и коо­пе­ра­тив­ным пред­при­яти­ям пра­во вы­хо­да на внеш­ний ры­нок, во мно­гих го­ро­дах ста­ли воз­ни­кать но­вые вы­ста­воч­ные ком­па­нии, ко­то­рые строи­ли (или пе­ре­обо­ру­до­ва­ли) вы­ста­воч­ные пло­щад­ки. Промышленные выставки на внутреннем рын­ке вновь при­об­ре­ли ха­рак­тер тор­го­вых пло­ща­док. В 1991 году 7 российских вы­ста­воч­ных ком­па­ний уч­ре­ди­ли Со­юз вы­ста­вок и яр­ма­рок (с 2006 Российский со­юз вы­ста­вок и яр­марок) (Ниж­ний Нов­го­род; с 1994 года член UFI, в 2013 году объ­е­ди­нял 94 чле­на, в том числе 87 дей­ст­ви­тель­ных и 7 ас­со­ции­ро­ван­ных). В 2002-2012 годах Сою­зом ор­га­ни­зо­ва­но свыше 700 спе­циа­ли­зированных вы­ста­вок, сре­ди них - от­ме­чен­ные зна­ком UFI: «Элек­т­ро», «Про­дэкс­по», «Вол­га­Ст­рой­Экс­по», «Здра­во­охра­не­ние», «Ин­тер­ла­ко­кра­ска», «Кон­сум­экс­по», «Ме­бель», «Фо­то­ни­ка. Мир ла­зе­ров и оп­ти­ки». В 2004 году в городе Крас­но­горск Московской области от­крыт Ме­ж­ду­народный вы­ста­воч­ный центр «Кро­кус Экс­по» (вы­ста­воч­ная площадью свыше 300 тысячм2, 3 па­виль­о­на, 19 за­лов), с 2009 года на его тер­ри­то­рии - стан­ция мет­ро­по­ли­те­на «Мя­ки­ни­но».

Ак­цио­нер­ное общество «Авиа­са­лон» с 1993 года 1 раз в 2 го­да про­во­дит Ме­ж­ду­народный авиа­ци­он­но-кос­мический са­лон (МАКС) в городе Жу­ков­ский Московской области.

С 2003 года в рам­ках меж­ду­народной промышленной выставки про­хо­дят кон­грес­сы, кон­фе­рен­ции, «круг­лые сто­лы» и прочие мероприятия, уча­ст­ни­ки ко­то­рых об­су­ж­да­ют ак­ту­аль­ные про­бле­мы пред­став­лен­ных от­рас­лей. В 2005 году в Мо­ск­ве со­сто­ял­ся 72-й кон­гресс UFI.

Ак­тив­ное со­дей­ст­вие в ор­га­ни­за­ции промышленные выставки ока­зы­ва­ют Тор­го­во-промышленная па­ла­та Российской Федерации, про­филь­ные ми­ни­стерства и от­рас­ле­вые сою­зы и ас­со­циа­ции.

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