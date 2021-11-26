МОССКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1814

Мосская конвенция 1814 — заключена 14 августа 1814 в норвежском городе Мосс между представителями короля Швеции (М. Бьёрншерна, А. Ф. Шёльдебранд) и правительства Норвегии (Н. Олл, Ю. Коллет). Формально М. к. была соглашением о перемирии, прекратившим войну между Швецией и Норвегией, которая началась с вторжения шведской армии 26 июля 1814 в Норвегию, отказавшуюся признать шведско-датский договор 1814, согласно которому Дания передавала Норвегию Швеции. М. к. фактически стала договором о мире. Норвегия должна была созвать парламент «стортинг», соглашалась на личную унию со Швецией путем избрания шведского короля Карла XIII королем Норвегии. Швеция соглашалась на сохранение норвежской конституции 17 мая 1814, что гарантировало Норвегии автономию во внутренних делах. Кристиан Фредерик, избранный королем Норвегии 19 мая 1814, отказывался от короны Норвегии. М. к. стала основой личной унии между Швецией и Норвегией. Действовала до 1905, когда Норвегия отделилась от Швеции.

Публ. : Aktstykker vedkommende Konventionen i Moss 14de August 1814 / Ed. Y. Nielsen. Christiania, 1894.

Лит. : Рогинский В. В. Борьба за Скандинавию. Международные отношения на Севере Европы в эпоху Наполеоновских войн 1805—1815. М., 2012. В. В. Рогинский.