МАДРИДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1880
МАДРИДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1880 года - конференция по марокканскому вопросу.
Проходила 1-3 июля 1880 года в городе Мадрид при участии представителей 14 держав, в том числе Великобритании, Германии, Испании, Франции.
Созвана по инициативе Испании, стремившейся не допустить захвата Марокко Францией.
На конференции Испанию поддержали Великобритания и Германия.
По итогам Мадридской конференции была подписана Мадридская конвенция, по которой стороны признали, что иностранные государства и их подданные не должны иметь в Марокко никаких преимуществ друг перед другом. В то же время Мадридская конференция подтвердила и расширила ранее установленный режим капитуляций в Марокко. Страны-участницы конференции достигли соглашения о том, что они будут располагать правом наибольшего благоприятствования в Марокко. Иностранцам, пользовавшимся в Марокко по условиям ранее заключённых договоров экстерриториальностью, предоставлялось дополнительно «право покровительства» над марокканскими подданными, находившимися у них на службе (в свою очередь, эти подданные получали все привилегии, предоставляемые иностранцам).
Нотой от 2(14) апреля 1881 года к конвенции присоединилась Российская империя.
Мадридская конференция не предотвратила дальнейшей экспансии Франции в Марокко, к ней были привлечены другие иностранные державы.
Мадридская конвенция была фактически заменена решениями Альхесирасской конференции 1906 года и аннулирована испано-французскими конвенциями 1904 и 1912 годов о разделе Марокко.