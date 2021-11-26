ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1896 ГОДА

ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1896 ГОДА - о раз­де­ле сфер влия­ния в Ин­до­ки­тае ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей.

Под­пи­са­на 15 января в Лон­до­не на пе­ре­го­во­рах, ини­ции­ро­ван­ных Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей с це­лью пре­дот­вра­тить даль­ней­шую экс­пан­сию Фран­ции в Сиа­ме (в 1893 году Фран­ция осу­ще­ст­ви­ла воо­руженный за­хват тер­ри­то­рий Сиа­ма, гра­ни­чив­ших с французскими вла­де­ния­ми в Ин­до­ки­тае). В со­от­вет­ст­вии с Лондонской конвенцией Си­ам был раз­де­лён на 3 зо­ны: Северо-Восточный Cиам (зо­на французского влия­ния), Южный Си­ам с Ма­лай­ским полуостровом (зо­на британского влия­ния) и Центральный Си­ам в гра­ни­цах бас­сей­на реки Ме­нам-Чао-Прая (бу­фер­ная зо­на). Сто­ро­ны га­ран­ти­ро­ва­ли не­за­ви­си­мость Центрального Сиа­ма, обя­за­лись не вво­дить на его тер­ри­то­рию воо­руженные си­лы и не всту­пать в со­гла­ше­ния с треть­ей стра­ной от­но­си­тель­но этой об­лас­ти. Лондонская конвенция под­тверж­да­ла так­же при­ви­ле­гии Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции в китайских про­вин­ци­ях Юнь­нань и Сы­чу­ань, по­лу­чен­ные ими по со­гла­ше­ни­ям с Ки­та­ем от 1894 и 1895 годов.

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