ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1827 ГОДА

ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1827 ГОДА - о кол­лек­тив­ном по­сред­ни­че­ст­ве Российской им­пе­рии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции в уре­гу­ли­ро­ва­нии кон­флик­та ме­ж­ду Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и вос­став­ши­ми про­тив турецкого гос­под­ства гре­ка­ми (см. в статье Гре­че­ская на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ная ре­во­лю­ция 1821-1829 ), а так­же об об­ра­зо­ва­нии ав­то­ном­но­го греческого го­су­дар­ст­ва.

За­клю­че­на в ре­зуль­та­те пе­ре­го­во­ров, на­ча­тых по ини­циа­ти­ве Рос­сии и Ве­ли­ко­бри­та­нии, на ос­но­ве по­ложе­ний, оп­ре­де­лён­ных Пе­тер­бург­ским про­то­ко­лом 1826 года. Под­пи­са­на 24 ию­ня (6 ию­ля) в Лон­до­не российским чрез­вы­чай­ным и пол­но­моч­ным по­слом в Ве­ли­ко­бри­та­нии князем Х. А. Ли­ве­ном, французским по­слом князем О. Ж. А. де По­линь­я­ком и британским статс-сек­ре­та­рём по иностранным де­лам лор­дом Дж. У. Дад­ли. Лондонская конвенция со­стоя­ла из 7 ста­тей и до­пол­нительной сек­рет­ной ста­тьи. Как и Пе­тербургский про­то­кол 1826 года, вклю­ча­ла: тре­бо­ва­ния пре­дос­та­вить Гре­ции ав­то­но­мию при со­хра­не­нии вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Тур­ции в фор­ме вы­пла­ты ей еже­год­ной да­ни, пре­дос­та­вить гре­кам пра­во вы­ку­пать турецкую соб­ст­вен­ность на ма­те­ри­ке и ост­ро­вах; со­дер­жа­ла ре­ше­ние о не­об­хо­ди­мо­сти оп­ре­де­лить бу­ду­щие гра­ни­цы греческого го­су­дар­ст­ва на даль­ней­ших пе­ре­го­во­рах.

Со­глас­но Лондонской конвенции, свои ус­ло­вия сто­ро­ны бы­ли на­ме­ре­ны из­ло­жить в со­вме­ст­ной дек­ла­ра­ции, ко­то­рую по­слы трёх дер­жав в Стам­бу­ле ( Кон­стан­ти­но­по­ле ) долж­ны бы­ли на­пра­вить туреццкому пра­ви­тель­ст­ву . При об­су­ж­де­нии до­пол­нительной сек­рет­ной ста­тьи, на­ме­чав­шей дей­ст­вия сто­рон в слу­чае не­уда­чи по­сред­нической мис­сии, Рос­сия на­стаи­ва­ла на кон­крет­ных во­енных ме­рах, а Фран­ция и Ве­ли­ко­бри­та­ния стре­ми­лись ук­ло­нить­ся от обя­за­тельств во­енного ха­рак­те­ра. В ре­зуль­та­те бы­ла при­ня­та рас­плыв­ча­тая фор­му­ли­ров­ка: сто­ро­ны со­гла­ша­лись при­нять все ме­ры к за­клю­че­нию пе­ре­ми­рия ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми кон­флик­та, но без вме­ша­тель­ст­ва в во­енные дей­ст­вия. В Лондонской конвенции осо­бо ого­ва­ри­ва­лось, что при от­ка­зе Ос­ман­ской им­пе­рии от по­сред­ни­че­ст­ва трёх дер­жав они про­де­мон­ст­ри­ру­ют сбли­же­ние с гре­ка­ми, ус­та­но­вят с ни­ми тор­го­вые от­но­ше­ния и на­пра­вят в Гре­цию кон­суль­ских аген­тов.

Во ис­пол­не­ние ус­ло­вий Лондонской конвенции по­слы Рос­сии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции 4(16) и 19(31) августа на­пра­ви­ли турецкому пра­ви­тель­ст­ву кол­лек­тив­ную но­ту, в ко­то­рой со­дер­жа­лись тре­бо­ва­ние к Тур­ции за­клю­чить пе­ре­ми­рие с вос­став­ши­ми гре­ка­ми и пред­ло­же­ние трёх дер­жав о по­сред­ни­че­ст­ве в турецко-греческом кон­флик­те (не бы­ли при­ня­ты турецкой сто­ро­ной, ко­то­рая от­ка­за­лась об­су­ж­дать греческий во­прос, а так­же, в свою оче­редь, зая­ви­ла, что не бу­дет вы­пол­нять ус­ло­вия Ак­кер­ман­ской кон­вен­ции 1826 года. По­сле это­го к бе­ре­гам полуострова Пе­ло­пон­нес бы­ли на­прав­ле­ны со­юз­ные (российские, британские, французские) во­ен­но-морские эс­кад­ры с це­лью по­ме­шать пе­ре­бро­ске турецких войск из Егип­та на ма­те­рик. Не­же­ла­ние Тур­ции под­чи­нять­ся ре­жи­му бло­ка­ды при­ве­ло к На­ва­рин­ско­му сра­же­нию 1827 года, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го со­еди­нён­ный турецко- египетско-ту­нисский флот был унич­то­жен российско- британско-французским фло­том.

Окон­чательный от­каз Тур­ции вы­пол­нять Ак­кер­ман­скую кон­вен­цию 1826 года(о чём она объ­я­ви­ла в декабре 1827 года) и Лондонскую конвенцию стал по­во­дом к на­ча­лу русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов(см. в статье Рус­ско- ту­рец­кие вой­ны). 10(22).3.1829 года в Лон­до­не Рос­сия, Ве­ли­ко­бри­та­ния и Фран­ция под­пи­са­ли специальный про­то­кол, уточ­нив­ший по­ло­же­ния Лондонской конвенции о гра­ни­цах бу­ду­ще­го греческого го­су­дар­ст­ва и его от­но­ше­ни­ях с Тур­ци­ей. Тре­бо­ва­ния Лондонской конвенции и Лон­дон­ско­го про­то­ко­ла 1829 года при­зна­ны Тур­ци­ей и за­кре­п­ле­ны в русско-турецком Ад­риа­но­поль­ском ми­ре 1829 года, в раз­ви­тие ко­то­ро­го 22.1(3.2).1830 года тре­мя дер­жа­ва­ми под­пи­сан оче­ред­ной Лон­дон­ский про­то­кол, объ­я­вив­ший Гре­цию не­за­ви­си­мым го­су­дар­ст­вом, но, по на­стоя­нию Ве­ли­ко­бри­та­нии, с уре­зан­ны­ми гра­ни­ца­ми.

Ис­точники:

Мар­тенс Ф.Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1895. Т. 11;

Внеш­няя по­ли­ти­ка Рос­сии XIX и на­ча­ла XX в. Сер. 2. М., 1992. Т. 7.

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