КРАСНЫЙ КРЕСТ
КРАСНЫЙ КРЕСТ - общее неофициальное название гуманитарных организаций, оказывающих помощь пострадавшим в вооружённых конфликтах и природных катастрофах.
Организации Международного комитета Красного Креста (МККК) и Международные федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, объединяющей 186 национальных обществ (2008). МККК, Международная федерация и национальные общества вместе образуют Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.
В 1863-1864 годах по инициативе А. Дюнана состоялись 2 международные конференции, по итогам которых была принята Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны (пересматривалась и дополнялась в 1906 и 1929 годах, легла в основу Женевских конвенций 1949 года), а также создан Международный комитет помощи раненым (с 1876 года МККК). В качестве символа этого комитета был утверждён красный крест на белом фоне. В ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов Османская империя, а позднее и другие мусульманские страны вместо красного креста стали использовать красный полумесяц (официально утверждён МККК в 1929 году). В 2005 году в качестве третьей, идеологически нейтральной, эмблемы был принят красный ромб на белом фоне.
Первые национальные союзы Красного Креста возникли в 1864 году. В 1919 году образована Лига обществ Красного Креста (в 1983-1991 годах Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, с 1991 года Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца). В России в 1867 году создано Общество попечения о раненых и больных воинах, с 1879 года Российское общество Красного Креста (РОКК). В 1923 году РОКК вошло в состав Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, который в 1934 году стал членом Лиги обществ Красного Креста. В 1991 году образована Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест».
МККК обладает международным мандатом на гуманитарную деятельность, а также рядом привилегий (освобождение от налогов и таможенных пошлин, неприкосновенность помещений и переписки и др.). Членами МККК являются от 15 до 25 человек (все - граждане Швейцарии), в нём также работают около 12 тысяч наёмных сотрудников. Высшим органом Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца является конференция, созываемая 1 раз в 4 года, в перерывах между её созывами - Постоянная комиссия (входят по 2 представителя от МККК и Международной федерации и 5 - от национальных обществ). В международном движении участвуют около 97 миллионов добровольцев (2008), в т. ч. около 300 тысяч постоянно работающих сотрудников. Штаб-квартиры МККК и Международной федерации находятся в Женеве. МККК удостаивался Нобелевской премии мира в 1917, 1944 и 1963 годах (в 1963 году - совместно с Лигой обществ Красного Креста).