БЕРЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (1884‒1885)
Международная конференция в Берлине (15.11.1884—26.02.1885), инициатором созыва которой была Германия.
В ней участвовали представители Австро-Венгрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, России, США, Турции, Франции и Швеции. На конференции был принят Генеральный акт, согласно которому Конго, захваченное в 1879—1884 Международной ассоциацией Конго, возглавлявшейся бельгийским королем Леопольдом II, было формально признано свободным государством во главе с Леопольдом II. Акт устанавливал нейтрализацию бассейна р. Конго и свободу торговли, плавания и передвижения в нем, что давало возможность участвовать в использовании ресурсов колонии всем государствам.
Конференция установила правила «приобретения» других «незанятых земель» в Африке, санкционировала захваты Франции в Экваториальной Африке и уточнила границы португальской колонии Ангола.
Автор статьи: И. В. Волкова.
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