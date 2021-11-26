БЕЛЫЕ ОТЦЫ ( Patres Albi)

Католическое миссионерское общество апостольской жизни, основанное в 1868 первым архиепископом Алжира кардиналом Шарлем Лавижери.

Официально было утверждено папой римским Пием X в 1908. Целью общества первоначально являлось воспитание африканских детей, чьи родители умерли от голода и болезней. Впослед­ствии «Б. о.» расширили свои функции и стали заниматься проповеднической деятельно­стью, а также создавать специальные центры профессиональной подготовки для безработной африканской молодежи, также «Б. о.» распространили деятельность на другие страны Африки.

В 1869 был создан женский орден «Белые сестры» с той же целью. Деятельность ордена служила средством проникновения французских и бельгийских колонизаторов в Африку и облегчала захват и порабощение новых территорий.

В 1950-х «Б. о.» насчитывали свыше 3 тыс. членов, «Белые сестры» — свыше 1800.

Орден имеет миссии во многих районах Африки, особенно много их в Алжире и Конго. Деятельность его контролируется Ватиканом, главный центр «Б. о.» расположен в Алжире, имеются провинциальные центры в Италии, Нидерландах, Франции, Англии, ФРГ (Франкфурт-на-Майне), Бельгии, Швейцарии, Канаде, США. За время деятельности в Африке около 50 членов общества были убиты. «Б. о.» внесли большой вклад в изучение географии и этнографии Африки.

Автор статьи: Е. А. Доброва.

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