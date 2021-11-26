АВСТРО-ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1866

Война против австрийского господства в части Италии.

К 1866 вне пределов объединенной Италии оставались лишь Рим и Венецианская область, принадлежавшая Австрии. Готовясь к войне с Австрией, прусский канцлер О. Бисмарк заручился поддержкой Италии. 8 апреля 1866 между Италией и Пруссией было заключено секретное соглашение, по которому стороны обязались не прекращать военных действий против Австрии, пока Италия не получит Венецию, а Пруссия — равноценные территории в Германии. 17 июня началась австро-прусская война , а 20 июня итальянские войска вступили в Венецианскую область. 24 июня итальянская армия потерпела поражение в битве при Кустоцце. Успешными были лишь действия отрядов Дж. Гарибальди , которые освободили Юж. Тироль. Однако 3 июля прусская армия наголову разбила австрийцев под Садовой, что позволило итальянской армии снова перейти в наступление. Несмотря на разгром итальянского флота в бою при о. Лисса, Австрия не могла продолжать войну и была вынуждена 10 августа заключить перемирие с Италией. 3 октября 1866 в Вене был подписан мирный договор, по которому Австрия уступала Венецианскую область Наполеону III , а он передавал ее Итальянскому королевству. Триест, Трентино и Юж. Тироль остались в составе А. империи. Е. В. Котова.

Автор статьи: Е. В. Котова.

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