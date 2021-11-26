АВСТРО-ИТАЛЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1848‒1849

Национально-освободительная война против австрийского господства в Ломбардии и Венеции, которые согласно решению Венского конгресса 1814–1815 находились под властью Австрии.

Началась во время революции 1848–1849. 18 марта 1848 в Милане и Венеции вспыхнули вооруженные восстания, 22 марта восставшие одержали победу, изгнав австрийские войска. В Ломбардии и Венеции были образованы республики временного правительства, организована национальная гвардия. 25 марта войну Австрии объявил король Сардинии (Пьемонта) Карл Альберт. В военных действиях активно участвовали до­бровольческие отряды Дж. Гарибальди. 25 июля 1848 итал. армия потерпела тяжелое поражение в битве при Кустоцце. 6 августа австрийские войска под командованием фельдмаршала Й. Радецкого вступили в Милан. 9 августа Карл Альберт заключил перемирие, Ломбардия была снова присоединена к А. Новый революционный подъем в итальянских государствах, нарастающие требования возобновления войны с Австрией заставили Карла Альберта прервать перемирие 20 марта 1849. Однако военные действия складывались неудачно для плохо организованой и управляемой итальянской армии. Уже 21 и 23 марта она была разбита в сражении у Мортары и Новары. Карл Альберт отрекся от престола в пользу своего сына и покинул Италию. 26 марта король Виктор Эммануил II заключил перемирие, австрийские войска вновь заняли Ломбардо-Венецианскую область. Согласно миру, заключенному в Милане 6 августа 1849, Сардиния обязалась выплатить А. 65 млн франков контрибуции .

Автор статьи: Е. В. Котова.

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