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АДДИС-АБЕБСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР
Договор, подписанный 26 октября 1896 после поражения в Итало-эфиопской войне (1895–1896).
По условиям А.-А. м. д. был аннулирован Уччиальский договор (1889). Италия, уплатив контрибуцию, признала независимость Эфиопии. По р. Мареб, Белиса, Муна была установлена временная граница, в 1900 согласно итало-эфиопскую пограничному договору ставшая постоянной.
Автор статьи: Ж. В. Петрунина.
© Российская Историческая Энциклопедия
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