9 класс | История Нового времени в XIX — начале XX в.

Латинская Америка от конкистадоров до независимости

Селиванов В.

В книге рассказывается о завоевании испанскими и португальскими колонизаторами Латинской Америки в XVI в., об эксплуатации ими порабощенных индейских народов, о первых этапах борьбы латиноамериканцев против колониального гнета и идеологической подготовке войны за независимость, развернувшейся в первой четверти XIX в., о начале формирования наций и национальных культур в странах Латинской Америки.