ТОРРИХОС ЭРРЕРА, ОМАР ЭФРАИН

Торри́хос Эррéра ( исп. Torrijos Herrera) , Омар Эфраин (13.02.1929, Сантьяго, Панама — 31.07.1981, гора Марта) — командующий Национальной гвардией Панамы, генерал, государственный деятель, военный лидер Панамы в 1968–1981. Выходец из семьи учителя. По окончании военной академии в Сан-Сальвадоре , в 1952 поступил в Национальную гвардию Панамы. В 1965 обучался в Школе Америк. В 1966 дослужился до чина подполковника. В 1968 находился в Сальвадоре в качестве военного атташе и, получив известие о государственном перевороте, который совершили его сослуживцы Б. Мартинес и Х. У. Рамос, вернулся в Панаму. Возглавив Национальную гвардию, Т. Э. через 4 месяца после переворота выслал Мартинеса и Рамоса в США и взял курс на прогрессивные реформы, заявляя, что его «революция» призвана улучшить положение бедных. Была принята новая Конституция, началось проведение аграрной реформы, принят новый Трудовой кодекс, легализованы все политические партии, рабочие и крестьянские союзы. Конституция 1972 сделала Т. Э. главой правительства с практически неограниченными полномочиями, признав его «высшим лидером Панамской революции».

В области внешней политики Т. Э. проводил независимый курс, вступив в Неприсоединения движение , признав сандинистское правительство Никарагуа , восстановив дипломатические отношения с Кубой . Т. Э. постоянно укреплял дипломатические и экономические отношения с СССР.

Одной из своих главных задач Т. Э. считал перевод Панамского канала в юрисдикцию страны. После трехлетних переговоров в сентябре 1977 между Т. Э. и президентом США Дж. Картером был подписан Договор о Панамском канале, а также Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации канала, предусматривавшие постепенное возвращение под юрисдикцию Панамы зоны канала к 31 декабря 1999. В 1981 Т. Э. погиб в авиационной катастрофе.

Лит. : Леонов Н. С. Омар Торрихос: «Я не хочу вой­ти в историю, я хочу вой­ти в зону канала». М., 1990; История Латинской Америки (Вторая половина ХХ века) / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2004; Military Go­vernment and Popular Participation in Panama. The Torrijos Regime, 1968–1975 / Ed. G. Priestly. Oxford, 2019. Н. С. Иванов.