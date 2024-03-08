СЕСПЕДЕС ДЕЛЬ КАСТИЛЬО, КАРЛОС МАНУЭЛЬ

Сéспедес дель Кастильó ( исп. Céspedes del Castillo) , Карлос Мануэль (18.04.1819, Баямо, Куба — 27.02.1874, Сан-Лоренсо, там же) — президент первой Кубинской республики, созданной в годы Десятилетней вой­ны за независимость 1868–1878. Выходец из старинного рода креольских землевладельцев, предки которого обосновались на острове в 1-й половине XVII в. В 1838 закончил юридический факультет Гаванского университета. В 1840–1842 продолжил образование в Испании, принял участие в борьбе против диктатуры Б. Эспартеро (1840–1843). По возвращении на Кубу (1844) занялся адвокатской практикой. Один из просвещенных представителей креольской интеллигенции. В 1850-е за антииспанские убеждения неоднократно подвергался преследованиям со стороны испанских властей. В 1867 включился в тайную подготовку вооруженного восстания против Испании в Баямо, став одним из ведущих лидеров освободительного движения в провинции Орьенте. 10 октября 1868, освободив своих рабов, обратился к соотечественникам с Манифестом, призвав их включиться в борьбу за независимость Кубы. С октября 1868 — глава временного революционного правительства г. Баямо и генерал-капитан Освободительной армии. В апреле 1869 после принятия конституции Гуаймаро, провозгласившей Кубу парламентской республикой, назначен президентом. Находился на этом посту с 12 апреля 1869 по 27 октября 1873. Сторонник сильной централизованной власти, автор радикальных декретов о конфискации собственности врагов Кубинской республики (10 октября 1869), отмены рабства (25 декабря 1870). 27 октября 1873 обвинен парламентом в диктаторских устремлениях и смещен с поста президента. Погиб 27 февраля 1874 в сражении с испанским отрядом. С. д. К. называют «отцом Отечества».

Лит .: Очерки истории Кубы. М., 1978; Ивкина Л. А. Десятилетняя вой­на за независимость на Кубе (1868–1878). М., 2007; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012. Л. А. Ивкина.