САНТАНДЕР ОМАНЬЯ, ФРАНСИСКО ДЕ ПАУЛА

Сантандéр Омáнья ( исп. Santander Omaña) , Франсиско де Паула (02.04.1792, Вилья-де-Росарио — 06.05.1840, Богота) — политический и военный деятель Колумбии. Участник вой­ны за независимость, соратник С. Боливара , от которого в 1818 получил звание генерала. При правлении Боливара был вице-президентом, т. е. фактическим главой правительства в 1819–1827, пока Боливар возглавлял освобождение Эквадора, Перу и Боливии. В 1819 — вице-президент Кундинамарки (ныне территории Колумбии), а с 1821 — вице-президент Великой Колумбии (территории современных Венесуэлы, Колумбии, Эквадора и Панамы ). После возвращения Боливара усилились их расхождения по политическим вопросам: Боливар был унитарист, а С. О. — федералист. В 1827 Боливар сместил С. О., который избрался депутатом Учредительного собрания в Оканья, где отстаивал республиканские и федералистские взгляды. 25 сентября 1828 произошло покушение на Боливара противников его диктатуры. С. О. был обвинен в участии, приговорен к смерти, но помилован Боливаром и изгнан из страны. После смерти Боливара в 1830 и распада Великой Колумбии С. О. вернулся на родину, в 1832 был приглашен стать временным президентом Новой Гранады, а в 1833 избран конституционным президентом. Проводил либеральные реформы, отменил колониальные налоги, секуляризовал образование, внедряя утилитаристские принципы, так как был поклонником И. Бентама . При нем были урегулированы отношения с Ватиканом. Стал родоначальником Либеральной партии в Колумбии. Отказался от переизбрания на пост президента в 1837, но был избран сенатором и возглавлял Конгресс. Состоял в оппозиции президенту Маркесу, совершившему поворот к консервативной линии, объявил о решении вновь избираться президентом, но в 1840 умер в возрасте 48 лет.

Лит .: Lecuna V. Cartas de Santander. Caracas, 1942, Santander F. Escritos. Bogotá, 1944; Гонионский С. А. Колумбия. Историко-этнографические очерки. М., 1973; Ильина Н. Г. Колумбия: от колонии к независимости. 1781–1819. М., 1976; Arciniegas G. Santander: fundador del Estado de Derecho. Bogotá, 1990; История Колумбии с древнейших времен до начала XXI в. М., 2022. А. А. Щелчков.