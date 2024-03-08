САНГИНЕТТИ, ХУЛИО МАРИЯ

Сангинéтти ( исп. Sanguinetti) , Хулио Мария (род. 06.01.1936, Монтевидео) — уругвайский политик, юрист и журналист, дважды занимавший пост президента Уругвая (1985–1990, 1995–2000). Юрист по образованию, занимался журналистикой, поддерживал либеральную политическую партию «Колорадо». В 1963–1973 С. был избран депутатом парламента. В 1969–1971 занимал пост министра промышленности и торговли, в 1971 — министра образования и культуры. В 1973 публично выступил против военной диктатуры, в 1976–1981 лишен политических прав. В 1981 С. возглавил делегацию «Колорадо» на переговорах с военной хунтой по условиям перехода страны к демократии. В 1983 избран лидером партии «Колорадо», а в 1984 стал президентом Уругвая. Во время первого президентского срока освободил политических заключенных, легализовал все политические партии. Проводил неолиберальную политику, которая привела к росту инфляции и финансовому кризису. В итоге у власти в 1990 оказался представитель партии «Бланко» Л. А. Лакалье. Однако С. победил на следующих выборах и в течение 1995–2000 продолжал экономическую политику «демонополизации», приватизации, результатом которой стал спад экономики, рост зависимости от МВФ и Мирового банка. В 2005 избран в Сенат. В 2009 ушел с поста лидера партии, в 2020 сложил полномочия сенатора. Опубликовал 12 книг, наиболее известные: «Мир без Маркса» (1993), «Агония демократии» (2008).

Лит. : Urruzola M. P. Julio María Sanguinetti. Ante el tribunal de la historia. Montevideo, 2022; Иванов Н. С. «Если есть на свете рай...» Очерки истории Уругвая. СПб., 2023. С. 326–330. Н. С. Иванов.