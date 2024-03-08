САН-МАРТИН, ХОСЕ ДЕ

Сан-Марти́н ( исп. San Martin y Matorras) , Хосе де (25.02.1778, Япейу — 17.08.1850, Булонь-сюр-Мер) — один из руководителей Вой­ны за независимость испанских колоний в Америке . Национальный герой Аргентины.

Военное образование получил в Испании. В 1808–1812 участвовал в национально-освободительной борьбе испанского народа против французских захватчиков. В 1812 вернулся в Аргентину, где организовал патриотическую ложу «Лаутаро» с целью борьбы против испанского господства. С.-М. отличало континентальное видение политических и военных проблем Вой­ны за независимость испанских владений в Америке, понимание, что только полное изгнание испанских колонизаторов способно обеспечить свободу и независимость как Аргентины, так и остальных латиноамериканских стран. В 1814 — командующий Северной армией. Способствовал провозглашению Тукуманским конгрессом полной независимости Объединенных провинций Ла-Платы (Аргентина). Главнокомандующий Андской армией, осуществлявшей освобождение Чили в битвах при Чакабуку (1817) и Майпу (1818). В 1820–1821 освободил от испанских колонизаторов Южн. Перу и провозгласил его независимость. В 1821–1822 в качестве протектора возглавил первое перуанское правительство и провел ряд либеральных реформ: свобода печати, неприкосновенность личности и жилища; выборная система представителей местной и верховной власти. «Индейские» законы отменили наиболее тяжелые формы эксплуатации коренного населения. После встречи с Боливаром в Гуаякиле в июле 1822 С.-М. добровольно отказался от военной и политической деятельности и эмигрировал во Францию, где и умер.

Лит .: San Martin. Su correspondencia 1820–1850. Buenos Aires, 1911; Mitre B. Historia de San Martin y de emancipación sudamericana. T. I–II. Buenos Aires, 1950; Штрахов А. И. Вой­на за независимость Аргентины. М., 1976; Вой­на за независимость Латинской Америки. М., 2011. В. П. Казаков.