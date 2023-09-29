Порта́лес Паласуэ́лос, Диего

Порта́лес Паласуэ́лос ( исп. Portales Palazuelos) , Диего (15.06.1793, Сантьяго-де-­Чили — 06.06.1837, Кильота, Чили) — чилийский политический деятель. Торговец, с 1824 был инициатором введения частных монополий на отдельные товары (эстанко), что дало имя возглавляемой им группе торговой олигархии Сантьяго, эстанкерос, создавших вместе с консерваторами партию, впоследствии известную как «пелуконы» (от испанского слова «парик»), которая захватила и удерживала власть после гражданской вой­ны (1829–1830) в течение почти полувека. П. П. стал главной политической фигурой нового консервативного режима, хотя занимал пост военного министра при президенте Х. Т. Овалье. На посту министра смог провести реформы администрации, обеспечив политическую стабильность. Он был идеологом и вдохновителем конституции 1833 (действовала до 1925), создавшей авторитарный, клерикальный режим, но способный к умеренной политической эволюции и либерализации, что обеспечило политическую стабильность в стране почти на целое столетие. В 1832 ушел из правительства, заняв пост губернатора Вальпараисо и продолжая во всем контролировать правительство. В 1835 вернулся на пост министра. В 1837 был избран сенатором. После создания Перуанско-­боливийской конфедерации П. П. был инициатором вой­ны Чили с этим новым конкурентом в Тихоокеанском регионе. После объявления вой­ны 23 декабря 1836 занялся организацией экспедиционной армии, но во время мятежа военных-­либералов был захвачен, а потом 6 июня 1837 расстрелян восставшими в Кильоте, после того как их мятеж потерпел поражение. П. П. является символической фигурой для правоконсервативных сил Чили как создатель чилийского государства.

Лит. : Lastarria J. V. Don Diego Portales: juicio histórico. Santiago, 1896; Vicuña Mackenna B. Don Diego Portales. Santiago, 1937; Sotomayor Valdés R. El Ministro Portales. Santiago de Chile, 1954; Ideas y confesiones de Portales. Compilación y comentarios de Raúl Silva Castro. Santiago de Chile, 1954; Политическая история стран Латинской Америки в XIX в. / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2012. А. А. Щелчков.