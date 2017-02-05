Почему Куба – «Остров свободы». К годовщине ненастоящей независимости 5 февраля 1904 года новые колонизаторы провозгласили независимость Кубы. Сегодня, когда мы справляем 113-ю годовщину замены испанского владычества на Кубе на американское, стоит поговорить о том, что Фидель сидел на плечах у сотен таких же Кастро. Важно не имя, а идея. На чтение: 2 минуты

5 февраля 1904 года новые колонизаторы провозгласили независимость Кубы.

От одной метрополии к другой

...Кубинцев, что называется, помотало. Немного найдётся стран, воевавших за свою независимость так долго. Ещё меньше тех, у которых с таким трудом выстраданная свобода не обернулась новой зависимостью.

С Испанией кубинцы воевали трижды. Первая война (Большая) продолжалась 10 лет (1868–1878) и была в какой-то мере отзвуком Гражданской войны в США – одним из её поводов стало рабство, сохранявшееся на острове. Считается, что причиной также была революция в самой Испании (1868), хотя также вероятно, что это совпадение дат: заговор будущих революционеров возник за год до революции в Испании.

Спустя годы Куба не зря получила прозвище «Остров Свободы» – война началась с символического жеста. Карлос Мануэль де Сеспедес – плантатор и организатор заговора, отпустил своих рабов на свободу (10 октября 1868 года), издал Декларацию независимости острова, а затем отправился штурмовать соседний город. Штурм провалился, Сеспендес и ещё десяток человек чудом спаслись, но уже через два дня в округе было захвачено 8 городов, а к концу месяца количество восставших перевалило за 10 тысяч.

Война вряд ли бы длилась так долго, если бы не упомянутая Славная революция в самой Испании: пока нового монарха подобрали, то да сё… В общем, войска для подавления восстания прибыли из Испании только в 1876 году. Через два года восставшие подписали мир, распустили органы власти. Испанцы в ответ освободили рабов, а также окончательно отменили рабство на острове в 1880 году.

Вторую войну (Малую) начали революционеры, перебравшиеся в США и недовольные условиями мира 1878 года. Попытка (1879) не удалась: население явно устало от активной политики в сочетании с беготнёй по лесам и горам. Кубинские власти же, наоборот, после 10 лет войны были в отличной форме. Уже к началу 1880 года большинство лидеров восставших арестовали, после чего борьба продолжалась скорее по инерции.

Революция должна вызреть. И вызрела – к 1895-му, причём спровоцировали её США – ввели заградительные пошлины на сахар (1894), что привело к разорению множества фермеров. От нищеты до бунта – даже не полшага.

Поддержать восставших снова приехали с континента – на этот раз удачно. Постепенно революционеры взяли под контроль восточную часть Кубы – отсюда ещё Сеспедес начинал, и пытались пробиться в западную часть.

Всё шло к сценарию первой, Большой, войны. В 1897 году Испания прислала на остров 200 тыс. солдат, восстание уже почти подавили, а оставшиеся в живых революционеры готовились к новому отплытию во Флориду. Как вдруг США вмешались в войну, выбив испанцев с острова буквально за несколько месяцев. Уже в декабре 1898 года был подписан мир, согласно которому Испания лишилась практически всех своих владений в Новом Свете.

Правда, для кубинцев это по факту означало просто смену протектората. Ещё несколько лет после окончания американо-испанской войны Куба оставалась оккупированной. И только 5 февраля 1904 года на острове был спущен американский флаг и была провозглашена формальная независимость. Хотя, разумеется, и экономически, и политически Куба оставалась территорией, зависимой от США. Точно так же, как Филиппины .

Революция победила

Так бы продолжалось по сей день, если бы не Фидель Кастро с соратниками. Но тут более-менее известно. За две попытки и шесть лет (1953–1959) «Движению 26 июля» удалось свергнуть диктатуру Фульхенсио Батисты. Затем ещё семь лет (1959–1966) успешно сопротивляться попыткам ЦРУ и сторонников проамериканской Кубы взять реванш. Где-то посередине затесались Карибский кризис и блокада Кубы. Только для всего мира это – ближайшая точка перед ядерной войной, а для кубинцев – очередной этап борьбы за свою свободу. В процессе пришлось пережить несколько сотен попыток покушения – это уже лично Фиделю Кастро, пережившему, пожалуй, всех своих врагов.

Вряд ли можно сказать однозначно, как Кубе удалось сохранить независимость. Причин тут много. И заступничество СССР, не остановившегося перед тем, чтобы разместить на острове ядерные ракеты. И личность самого Кастро. И многолетние традиции кубинцев: ведь почти сотню лет воевали. А в навыках партизанской борьбы им могли составить конкуренцию разве что вьетнамцы.

Теперь Фиделя нет, и ничего удивительного в том, что появилась идея назвать что-нибудь его именем в России. Со слов столичных чиновников выходит, что дело уже на мази: если само предложение одобрено городскими властями, то и само название скоро появится – месяц-два и получите площадь Фиделя Кастро.

А вот кубинский парламент в конце прошлого года одобрил специальный закон, которым запрещается называть именем Фиделя улицы, площади, устанавливать памятники. Рауль Кастро сослался на волю старшего брата: лидер кубинской революции и при жизни запрещал прославление себя, и посмертную волю оставил такой же. Вероятно, он считал себя лишь чуть более удачливым борцом и помнил о всех тех, кто боролся, боролся и снова боролся до него.

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Лучшей памятью Фиделю была бы не именная площадь, а площадь Кубинской Революции – делу его жизни и примером того, как маленькая страна смогла победить большую.