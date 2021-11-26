ПЕДРУ I
ПЕДРУ I - император Бразилии в 1822-1831 годах (регент в 1821-1822 годах), португальский король под именем Педру IV (март - май 1826 года).
Сын португальского короля Жуана VI (1816-1826 годы) из династии Браганса. В конце 1807 года вместе с королевским двором бежал из Португалии, оккупированной армией Наполеона I Бонапарта, в португальскую колонию Бразилия. После португальской революции 1820 года (смотрите в статье Португальские революции XIX - начала XX веков) и возвращения Жуана VI в 1821 году в Лиссабон остался в Бразилии в качестве принца-регента. В 1822 году, опираясь на поддержку бразильского общества, которое видело в принце-регенте гаранта суверенитета Бразилии, отказался подчиниться решению португальских кортесов о возвращении в Лиссабон, принятому в декабре 1821 года вместе с декретами об упразднении центральных административных органов в бывшей колонии (в 1815 году Бразилия вошла в состав Объединённого королевства Португалии, Бразилии и Алгарви). Под давлением первого министра Ж.Б. ди Андрада-и-Силвы 7.9.1822 года провозгласил независимость Бразилии, 12 октября короновался как император нового государства. В марте 1826 года после смерти Жуана VI наследовал португальскую корону, но вскоре передал престол старшей дочери - Марии II да Глориа. Попытки Педро I установить в Бразилии абсолютистские порядки (разгон Учредительной ассамблеи в 1823 году, сопротивление принятию конституции, преследование либералов) и засилье португальцев при дворе подорвали симпатии бразильцев к императору; в 1831 году в Рио-де-Жанейро произошли открытые антиправительственные выступления. Под давлением оппозиции Педру I отрёкся от престола в пользу сына - будущего бразильского императора Педру II и уехал в Португалию.