ПЕДРУ I

ПЕДРУ I - им­пе­ра­тор Бра­зи­лии в 1822-1831 годах (ре­гент в 1821-1822 годах), пор­тугальский ко­роль под име­нем Пед­ру IV (март - май 1826 года).

Сын пор­тугальского ко­ро­ля Жуа­на VI (1816-1826 годы) из ди­на­стии Бра­ган­са. В конце 1807 года вме­сте с ко­ро­лев­ским дво­ром бе­жал из Пор­ту­га­лии, ок­ку­пи­ро­ван­ной ар­ми­ей На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та , в пор­тугальскую ко­ло­нию Бра­зи­лия. По­сле пор­тугальской ре­во­лю­ции 1820 года (смотрите в статье Пор­ту­галь­ские ре­во­лю­ции XIX - на­ча­ла XX веков ) и воз­вра­ще­ния Жуа­на VI в 1821 году в Лис­са­бон ос­тался в Бра­зилии в ка­че­ст­ве прин­ца-ре­ген­та. В 1822 году, опи­ра­ясь на под­держ­ку бразильского об­ще­ст­ва, ко­то­рое ви­де­ло в прин­це-ре­ген­те га­ран­та су­ве­ре­ни­те­та Бра­зи­лии, от­ка­зал­ся под­чи­нить­ся ре­ше­нию пор­тугальских кор­те­сов о воз­вра­ще­нии в Лис­са­бон, при­ня­то­му в декабре 1821 года вме­сте с дек­ре­та­ми об уп­разд­не­нии центральных административных ор­га­нов в бывшей ко­ло­нии (в 1815 году Бра­зи­лия во­шла в со­став Объ­е­ди­нён­но­го ко­ро­лев­ст­ва Пор­ту­га­лии, Бра­зи­лии и Ал­гар­ви). Под дав­ле­ни­ем пер­во­го ми­ни­ст­ра Ж.Б. ди Ан­д­ра­да-и-Сил­вы 7.9.1822 года про­воз­гла­сил не­за­ви­си­мость Бра­зи­лии, 12 октября ко­ро­но­вал­ся как им­пе­ра­тор но­во­го го­су­дар­ст­ва. В мар­те 1826 года по­сле смер­ти Жуа­на VI на­сле­до­вал пор­тугальскую ко­ро­ну, но вско­ре пе­ре­дал пре­стол стар­шей до­че­ри - Ма­рии II да Гло­риа . По­пыт­ки Педро I ус­та­но­вить в Бра­зи­лии аб­со­лю­ти­ст­ские по­ряд­ки (раз­гон Уч­ре­дительной ас­самб­леи в 1823 году, со­про­тив­ле­ние при­ня­тию кон­сти­ту­ции, пре­сле­до­ва­ние ли­бе­ра­лов) и за­си­лье пор­ту­галь­цев при дво­ре по­дор­ва­ли сим­па­тии бра­зиль­цев к им­пе­ра­то­ру; в 1831 году в Рио-де-Жа­ней­ро про­изош­ли от­кры­тые ан­ти­пра­вительственные вы­сту­п­ле­ния. Под дав­ле­ни­ем оп­по­зи­ции Педру I от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу сы­на - бу­ду­ще­го бразильского императора Пед­ру II и уе­хал в Пор­ту­га­лию.

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