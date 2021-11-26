ПАРАГВАЙСКАЯ ВОЙНА 1864-1870
ПАРАГВАЙСКАЯ ВОЙНА 1864-1870 годов - война Бразилии, Уругвая и Аргентины (так называемого Тройственного союза) против Парагвая.
Её началу предшествовало вторжение бразильской армии в Уругвай с целью получить компенсацию за ущерб, якобы причинённый бразильским подданным в 1850-х годах во время гражданской войны в стране. Правительство Уругвая обратилось за помощью к парагвайскому президенту Ф.С. Лопесу.
Парагвай, заинтересованный в сохранении государственного суверенитета Уругвая, через территорию которого он имел выход к Атлантическому океану, заявил о своей поддержке Уругвая. Бразильская армия оккупировала Уругвай и вынудила его присоединиться к антипарагвайской коалиции, в которую также входила Аргентина. Коалиция планировала свергнуть правительство Лопеса и отторгнуть часть территории Парагвая. В декабре 1864 года Лопес, узнав о готовящемся вторжении коалиционных войск, двинул 10-тысячную (по другим данным, 7,5-тысячную) армию через парагвайско-бразильскую границу и занял южные районы бразильской провинции Мату-Гросу, обезопасив таким образом север страны от вторжения. Однако в результате поражения парагвйской эскадры от бразильского флота на реке Парана в июле 1865 года Парагвай оказался отрезанным от внешнего мира.
В августе 1865 года парагвайцы овладели бразильским городом Уругваяна, но к сентябрю 8-тысячная парагвайская армия была окружена 30-тысячной армией противника и после ожесточённых боёв капитулировала (в плен попало около 5 тысяч человек). В мае 1866 года коалиционные войска (50 тысяч человек) вторглись на территорию Парагвая и осадили крепость Умаита, которая пала в августе 1868 года. Отступавшая парагвайская армия в декабре 1868 года потерпела поражение на реке Пикисири, а в январе 1869 года войска коалиции захватили столицу Парагвая город Асунсьон. Лопес отвёл остатки своих войск в горные районы Кордильер и развернул партизанские действия. К середине 1869 года он увеличил численность армии до 13 тысяч человек, пополнив её 12-15-летними подростками и индейцами, однако в августе она была разгромлена близ Куругуати. Партизанский период войны продолжался до 1870 года. Людские ресурсы страны истощились. Небольшой отряд Лопеса 1 марта 1870 года был настигнут бразильскими войсками в горах Серро-Кора и разбит на берегу реки Акидабана, Лопес погиб.
Основной причиной поражения Парагвая было численное и техническое превосходство коалиционной армии (чему способствовала финансовая и техническая помощь Великобритании). В соответствии с мирными договорами с Бразилией (1872 год) и Аргентиной (1876 год) от Парагвая была отторгнута почти 1/2 территории, бразильские оккупационные войска находились в стране до 1876 года. Война имела катастрофические последствия для Парагвая: погибло более половины населения и до 90% мужчин в возрасте старше 16 лет (остались главным образом женщины и дети), доходная часть бюджета сократилась до 2 миллионов гуарани (в 1857 году - 13 миллионов), промышленность была уничтожена, значительная часть земель (большая часть парагвайских деревень была покинута) скуплена иностранцами (главным образом аргентинцами) и другими. Общие потери армии антипарагвайской коалиции составили свыше 190 тысяч человек. В Бразилии и Аргентине в итоге Парагвайской войны возникли огромные государственные долги иностранным (в основном британским) банкам, которые выплачены только в середине XX века.