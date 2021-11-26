ПАНАМА

ПАНАМА - республика Панама.

Об­щие све­де­ния

Панама - го­су­дар­ст­во в Центральной Аме­ри­ке, на Па­нам­ском пе­ре­шей­ке. Гра­ни­чит на вос­то­ке и юго-вос­то­ке с Ко­лум­би­ей, на за­па­де с Кос­та-Ри­кой . Омы­ва­ет­ся Ка­риб­ским морем (на се­ве­ре) и Ти­хим океаном (на юге; дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 2,49 тысяч км), ко­то­рые со­еди­не­ны Па­нам­ским ка­на­лом. Панаме при­над­ле­жит свыше 1600 не­боль­ших ост­ро­вов (из них около 1 тысяч - в Ти­хом океане), круп­ней­шие - острова Кой­ба в заливе Чи­ри­ки (площадь 493 км2) и остров Рей в Па­нам­ском заливе (234 км2). Площадь 75,5 тысяч км2. Население 3,66 миллионов человек (2013, перепись; 3,405 миллиона человек в 2010 году). Сто­ли­ца - Па­на­ма. Официальный язык - ис­пан­ский; ши­ро­ко ис­поль­зу­ет­ся английский язык. Де­неж­ные еди­ни­цы - баль­боа, доллар США. В административном от­но­ше­нии Панама раз­де­ле­на на 9 про­вин­ций и 3 ав­то­ном­ные об­лас­ти (ко­мар­ки). В со­став провинции Дарь­ен вхо­дит ко­мар­ка Вар­ган­ди (административный центр Уа­ла), провинция Па­на­ма - ко­мар­ка Ма­дун­ган­ди (административный центр Мор­ти).

Панама - член ООН (1945), МВФ (1946), МБРР (1946), ОАГ (1948), ВТО (1997).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Па­на­ма до об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти. До испанского за­вое­ва­ния Па­нам­ский пе­ре­ше­ек на­се­ля­ли ин­дей­ские пле­ме­на чиб­ча, чо­ко и карибы, на­хо­див­шие­ся вне зо­ны влия­ния со­сед­них раз­ви­тых ци­ви­ли­за­ций (майя и ац­те­ков на се­ве­ре и чиб­ча-муи­сков на юге). В 1501 году тер­ри­то­рия Панамы бы­ла от­кры­та испанским кон­ки­ста­до­ром Р. де Бас­ти­да­сом, в 1502 году, во вре­мя сво­его 4-го пла­ва­ния, к бе­ре­гам Панамы при­ча­лил Х. Ко­лумб . Осенью 1513 года испанская экс­пе­ди­ция во гла­ве с В. Нунь­е­сом де Баль­боа в од­ном из рай­онов Панама вы­шла на бе­рег Ти­хо­го океана, по­сле че­го он впер­вые поя­вил­ся на гео­гра­фических кар­тах Зем­ли.

В 1519 году ис­пан­цы за­ло­жи­ли город Па­на­ма, дав­ший на­зва­ние всей стра­не (тер­ри­то­рия современной Панамы бы­ла из­вест­на так­же под на­зва­ния­ми Зо­ло­тая Кас­ти­лия, Дарь­ен и Твёр­дый бе­рег). В 1538, 1563 и 1722 годы Панама про­воз­гла­ша­лась ко­ро­лев­ской ау­ди­ен­си­ей, в 1542 году во­шла в со­став ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Пе­ру, в 1560 году - ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­ва Гва­те­ма­ла, в 1718-1723 годы и 1740-1810 годы вхо­ди­ла в ви­це-ко­ро­лев­ст­во Но­вая Гра­на­да.

Ос­но­ву эко­но­мического раз­ви­тия Панамы в XVI-XVIII веках со­став­ля­ла до­бы­ча зо­ло­та, об­на­ру­жен­но­го кон­ки­ста­до­ра­ми в ре­ках, впа­даю­щих в Ка­риб­ское мо­ре. От города Па­на­ма до города Пор­то­бе­ло бы­ла про­ло­же­на мо­щён­ная кам­нем до­ро­га, со­еди­нив­шая ти­хо­оке­ан­ское по­бе­ре­жье с ат­лан­ти­че­ским и пре­вра­тив­шая­ся в важ­ней­ший тор­го­вый путь. С XVI века ис­пан­цы нача­ли вво­зить в Панаму ра­бов из Аф­ри­ки для ра­бо­ты на ба­на­но­вых план­та­ци­ях и в руд­ни­ках. Со­глас­но до­ку­мен­там ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции, в 1575 году в Панаме про­изош­ло вос­ста­ние чер­но­ко­жих не­воль­ни­ков. В 1584 году в городе Па­на­ма бы­ла от­кры­та пер­вая в Испанской Аме­ри­ке ап­те­ка, в ко­то­рой в чис­ле са­мых важ­ных ме­ди­ка­мен­тов про­да­вал­ся та­бак. Боль­шой ущерб эко­но­ми­ке Панамы при­чи­ня­ли пи­ра­ты, на­па­дав­шие на пор­то­вые го­ро­да (в 1671 году был сожжён город Па­на­ма). К концу XVIII века из-за ис­то­ще­ния за­па­сов зо­ло­та и по­сто­ян­ной уг­ро­зы на­па­де­ния пи­ра­тов зна­че­ние тор­го­во­го пу­ти че­рез Па­нам­ский пе­ре­ше­ек упа­ло. Тор­го­вые су­да Ис­па­нии дос­ти­га­ли её ти­хо­оке­ан­ских вла­де­ний об­ход­ным пу­тём - во­круг Южной Аме­ри­ки.

В хо­де Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке 1810-1826 годы на­се­ле­ние Панамы в но­ябре 1821 году под­ня­ло вос­ста­ние. К пов­стан­цам при­сое­ди­ни­лись от­ря­ды, по­слан­ные С. Бо­ли­ва­ром, воз­глав­ляв­шим ос­во­бо­дительную борь­бу в Но­вой Гра­на­де и Ве­не­су­эле. 28.11.1821 года Панама про­воз­гла­си­ла свою не­за­ви­си­мость от Ис­па­нии и во­шла в со­став рес­пуб­ли­ки Ве­ли­кая Ко­лум­бия. По­сле рас­па­да по­след­ней Панама в 1831 году ста­ла де­пар­та­мен­том рес­пуб­ли­ки Но­вая Гра­на­да (с 1886 года Ко­лум­бия). В 1855 году по­лу­чи­ла ста­тус фе­де­раль­но­го государства в со­ста­ве Но­вой Гра­на­ды и до 1886 поль­зо­ва­лась пра­ва­ми ши­ро­ко­го ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния.

С середины XIX века в свя­зи с пла­на­ми строи­тель­ст­ва ме­жо­ке­ан­ско­го ка­на­ла Па­нам­ский пе­ре­ше­ек стал объ­ек­том борь­бы ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и США, стре­мив­ши­ми­ся по­ста­вить под свой кон­троль зо­ну пред­по­ла­гае­мо­го ка­на­ла. В 1846 году США на­вя­за­ли Но­вой Гра­на­де до­го­вор, по ко­то­ро­му они по­лу­ча­ли рав­ные пра­ва с по­след­ней на экс­плуа­та­цию лю­бо­го пу­ти че­рез пе­ре­ше­ек и кон­цес­сию на строи­тель­ст­во же­лез­ной до­ро­ги че­рез не­го (строи­тель­ст­во за­вер­ше­но в 1855 году). Под­пи­са­ние Клей­то­на - Бул­ве­ра до­го­во­ра 1850 года и осо­бен­но Хея - Па­унс­фо­та до­го­во­ра 1901 года ме­ж­ду США и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей ещё бо­лее ук­ре­пи­ло американские по­зи­ции в Панаме. По­пыт­ки Фран­ции соз­дать собственную ком­па­нию для строи­тель­ст­ва ка­на­ла за­кон­чи­лись не­уда­чей; в 1902 году все её пра­ва и иму­ще­ст­во бы­ли пе­ре­да­ны США.

Па­на­ма по­сле об­ре­те­ния не­за­ви­си­мо­сти

3.11.1903 года при пря­мой под­держ­ке США груп­па па­нам­ских по­ли­ти­ков за­яви­ла о вы­хо­де Панамы из со­ста­ва Ко­лум­бии и про­воз­гла­си­ла не­за­ви­си­мость Рес­пуб­ли­ки Па­на­ма. В 1903 году под­пи­сан до­го­вор с США, со­глас­но ко­то­ро­му американской сто­ро­не бы­ла пре­дос­тав­ле­на воз­мож­ность ок­ку­пи­ро­вать часть стра­ны для строи­тель­ст­ва ме­жо­ке­ан­ско­го ка­на­ла. В том же го­ду соз­да­на зо­на Па­нам­ско­го ка­на­ла площадь 1432 км2, на­хо­див­шая­ся под управ­ле­ни­ем США. В 1904 году при­ня­та Кон­сти­ту­ция Панамы, пре­дос­та­вив­шая США пра­во на ин­тер­вен­цию в это государство. В 1900-1910-х годах США пол­но­стью кон­тро­ли­ро­ва­ли по­ли­тическую и эко­но­мическую жизнь Панамы. Пре­зи­дент­ские вы­бо­ры 1908, 1912 и 1918 годов про­хо­ди­ли под на­блю­де­ни­ем американских войск. В 1918 году американские вой­ска ок­ку­пи­ро­ва­ли го­ро­да Па­на­ма и Ко­лон, в 1918-1920 годы провинцию Чи­ри­ки. В основных от­рас­лях па­нам­ской эко­но­ми­ки до­ми­ни­ро­вал американский ка­пи­тал.

В 1920 году на­ча­лась ре­гу­ляр­ная экс­плуа­та­ция Па­нам­ско­го ка­на­ла, при­но­сив­шая пра­ви­тель­ст­ву США ог­ром­ные до­хо­ды. Во­прос о пе­ре­смот­ре аме­ри­ка­но-па­нам­ских со­гла­ше­ний, свя­зан­ных с его ис­поль­зо­ва­ни­ем и пе­ре­рас­пре­де­ле­ни­ем до­хо­дов, за­нял центральное ме­сто во взаи­мо­от­но­ше­ни­ях двух стран. В 1941 году Панама объ­я­ви­ла вой­ну Гер­ма­нии, Япо­нии и их со­юз­ни­кам; на её тер­ри­то­рии бы­ли раз­ме­ще­ны во­енные ба­зы США. В 1947-1948 годы США воз­вра­ти­ли Панаме арен­до­ван­ные во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны тер­ри­то­рии.

Внут­ри­по­ли­тическую си­туа­цию в 1930-1960-х годах оп­ре­де­ля­ло со­пер­ни­че­ст­во ме­ж­ду пар­тия­ми (Ли­бе­раль­ная и Кон­сер­ва­тив­ная пар­тии, Ре­во­лю­ци­он­но-на­цио­на­ли­стическая пар­тия, Па­на­мени­ст­ская пар­тия и другие), ка­ж­дая из ко­то­рых про­во­ди­ла в це­лом про­аме­ри­кан­ский курс. В конце 1950-х годов в Панаме про­шли мас­со­вые де­монст­ра­ции с тре­бо­ва­ни­ем воз­вра­ще­ния стра­не зо­ны ка­на­ла. В январе 1964 года американские вой­ска рас­стре­ля­ли од­ну из та­ких де­мон­ст­ра­ций.

В ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та 11.10.1968 года к вла­сти при­шла хун­та, в ко­то­рую вхо­ди­ли ру­ко­во­ди­те­ли Национальной гвар­дии Панамы во гла­ве с О.Э. Тор­ри­хо­сом Эр­ре­рой (с 1972 года име­но­вал­ся Выс­шим ли­де­ром Па­нам­ской ре­во­лю­ции). Во­ен­ные ус­та­но­ви­ли ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Ку­бой, рас­ши­ри­ли эко­но­мические свя­зи с Юго­сла­ви­ей и Ли­ви­ей, при­зна­ли сан­ди­ни­ст­ское пра­ви­тель­ст­во Ни­ка­ра­гуа; Панама всту­пи­ла в Дви­же­ние не­при­сое­ди­не­ния.

Пра­ви­тель­ст­во Панамы на­де­ли­ло кре­сть­ян зем­лёй, соз­да­ло сельско-хозяйственные коо­пе­ра­ти­вы, при­ня­ло но­вый ко­декс за­ко­нов о тру­де, по­вы­си­ло за­ра­бот­ную пла­ту ра­бот­ни­кам ря­да от­рас­лей, на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ло (с вы­пла­той ком­пен­са­ций) не­ко­то­рые американские ком­па­нии, по­ста­ви­ло под свой кон­троль все па­нам­ские фи­нан­со­вые опе­ра­ции за пре­де­ла­ми стра­ны. В 1978 году Тор­ри­хос Эр­ре­ра ос­но­вал Ре­во­лю­ционно-де­мо­кра­тическую пар­тию (РДП). В ре­зуль­та­те про­дол­жав­ших­ся с 1971 года пе­ре­го­во­ров с ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей США пра­ви­тель­ст­во Панамы в 1977 году под­пи­са­ло аме­ри­ка­но-па­нам­ский До­го­вор о Па­нам­ском ка­на­ле и До­го­вор о по­сто­ян­ном ней­тра­ли­те­те и функ­цио­ни­рова­нии Па­нам­ско­го ка­на­ла. До­го­во­ры, всту­пив­шие в си­лу 1.10.1979 года, пре­ду­смат­ри­ва­ли от­ме­ну всех ра­нее за­клю­чён­ных со­гла­ше­ний и пе­ре­ход в 2000 году Па­нам­ского ка­на­ла под пол­ный кон­троль Панамы. В 1981 году Тор­ри­хос Эр­ре­ра по­гиб в авиационной ка­та­ст­ро­фе.

В середине 1980-х годах к вла­сти в Панаме при­шёл генерал М.А. Норь­е­га, при­сту­пив­ший к осу­ще­ст­в­ле­нию не­оли­бе­раль­ных ре­форм. В декабре 1989 года в Панаму вторг­лись американские вой­ска, пе­ре­дав­шие власть из­бран­но­му в 1989 году пре­зи­ден­ту Г. Эн­да­ре Га­ли­ма­ни. В 1994 году на по­сту пре­зи­ден­та его сме­нил ли­дер РДП Э. Пе­рес Баль­я­да­рес. Он про­дол­жил не­оли­бе­раль­ный курс, уси­лив­ший со­ци­аль­ные про­ти­во­ре­чия и вы­звав­ший ши­ро­кое об­щественное не­до­воль­ст­во. В 1994 году при­ня­та по­прав­ка к Кон­сти­ту­ции Панамы о ли­к­ви­да­ции воо­руженных сил и пе­ре­да­че их функ­ций по­ли­ции.

Пре­зи­дент­ские вы­бо­ры 1999 году вы­иг­ра­ла кан­ди­дат от Ар­нуль­фи­ст­ской пар­тии (ос­но­ва­на в 1991 году на ба­зе по­ли­тического дви­же­ния сто­рон­ни­ков А. Ариа­са Мад­ри­да, пре­зи­ден­та Панамы в 1940-1941 годы, 1949-1951 годы, 1968 год) М.Э. Мос­ко­со Род­ри­гес. 31.12.1999 года США пе­ре­да­ли Панаме пол­ный су­ве­ре­ни­тет над Па­нам­ским ка­на­лом и ок­ру­жаю­щей его зо­ной. В 2004 году к вла­сти при­шёл пред­ста­ви­тель РДП М. Тор­ри­хос Эс­пи­но (сын О.Э. Тор­ри­хо­са Эр­ре­ры). Он раз­ра­бо­тал про­ект рас­ши­ре­ния Па­нам­ско­го ка­на­ла (мо­дер­ни­за­ция ка­на­ла на­ча­лась в сентябре 2007 года); осу­ще­ст­вил на­ло­го­вые ре­фор­мы и ре­фор­мы в со­ци­аль­ной сфе­ре.

В 2009 году по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах одер­жал круп­ный биз­нес­мен Р.А. Мар­ти­нел­ли Бер­ро­каль, ли­дер пар­тии «Де­мо­кра­тический вы­бор» (ос­но­ва­на в 1998 году). Пра­ви­тель­ст­во Мар­ти­нел­ли Бер­ро­ка­ля про­во­дит по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на уси­ле­ние борь­бы с кор­руп­ци­ей и пре­ступ­но­стью, уже­сто­че­ние на­ло­го­вой и фи­нан­со­вой дис­ци­п­ли­ны, оп­ти­ми­за­цию ис­поль­зо­ва­ния государственных средств. Про­дол­жа­ют­ся ра­бо­ты по рас­ши­ре­нию ка­на­ла, обес­пе­чи­ваю­щие ста­биль­ный при­ток иностранных ин­ве­сти­ций.

Ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду РФ и Панамой ус­та­нов­ле­ны в 1991 году. Пра­во­вую ос­но­ву взаи­мо­от­но­ше­ний со­став­ля­ют Дек­ла­ра­ция о прин­ци­пах от­но­ше­ний ме­ж­ду РФ и Рес­пуб­ли­кой Панама (1994), До­го­вор о прин­ци­пах от­но­ше­ний, Со­гла­ше­ние о со­труд­ни­че­ст­ве и борь­бе про­тив не­за­кон­но­го обо­ро­та нар­ко­тических средств (1997). То­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду РФ и Панамой в 2011 году со­ста­вил 66,1 миллионов дол­ларов. В струк­ту­ру российского экс­пор­та в Панаме вхо­дили про­кат же­леза и не­ле­ги­ро­ван­ной ста­ли, ор­га­нического удоб­ре­ния, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние. Ос­но­ву им­пор­та из Панамы со­став­ля­ли про­до­вольственные то­ва­ры и сельско-хозяйственное сы­рьё, про­дук­ция хи­мической промышленности.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)