Паэ́с Эррéра, Хо­се Антонио

Паэ́с Эррéра ( исп. Paéz Herrera) , Хо­се Антонио (13.06.1790 — Курна, Португеса, Венесуэла — 06.05.1883, Нью-Йорк, США) — политический и государственный деятель Венесуэлы, один из руководителей Вой­ны за независимость, первый президент независимой республики Венесуэла (1831–1835, 1839–1843, 1861–1863). Выходец из потомственных пастухов венесуэльских степей-льяносов — льянерос. В 1813 вступил в армию С. Боливара , привлек льянерос на сторону патриотов. Во многом благодаря П. освободительная борьба приобрела народный характер. За свою храбрость и неутомимость в походах заслужил прозвище «Кентавра льяносов» (El Centauro de los llanos). Принимал активное участие в сражении при Карабобо (24 июня 1821), обеспечившем независимость Венесуэлы от Испании. Назначен Боливаром главнокомандующим республиканской армией Венесуэлы. 8 ноября 1823 взял крепость Пуэрто-Кабельо, последний оплот испанцев на венесуэльской территории. В 1826 обвинен в зло­употреблении властью и отстранен от должности правительством Великой Колумбии (Венесуэла, Новая Гранада, Эквадор). В 1827 восстановлен Боливаром в правах и объявлен гражданским и военным правителем Венесуэлы. В 1829–1830 руководил движением за отделение Венесуэлы от Колумбии. На посту президента провел ряд реформ: отмена церковной десятины, свобода культов, запрещение работорговли, поощрение экспорта, развитие дорожного строительства. В 1842 инициировал перезахоронение останков Боливара в Национальном пантеоне в Каракасе.

Один из руководителей консерваторов в развернувшейся борьбе с либералами. В 1848 возглавил мятеж против президента Х. Т. Монагаса , стремившегося договориться с либералами. После подавления мятежа выслан из страны. В 1858 вернулся на родину. Во время Федеральной вой­ны (1859–1863) консерваторов с либералами стал в 1861 президентом с диктаторскими полномочиями, но в 1863 из-за поражения консерваторов сложил полномочия, уехал в США, где и умер.

Соч. : Autobiografia del general Jozé Antonio Paéz. 2 vols. Caracas, 1946.

Лит .: История Латинской Америки. Доколумбова эпоха — 70‑е годы XIX века / Отв. ред. Н. М. Лавров. М., 1991; Вой­на за независимость Латинской Америки / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2011. В. П. Казаков.