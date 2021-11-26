МОСКЕРА-И-АРБОЛЕДА ТОМАС СИПРИАНО ДЕ

МОСКЕРА-И-АРБОЛЕДА ТОМАС СИПРИАНО ДЕ - ко­лум­бий­ский государственный и по­ли­тический дея­тель, генерал (1829 год).

Из се­мьи по­том­ков испанских кон­ки­ста­до­ров .

Уча­ст­ник Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке 1810-1826 годы, спод­виж­ник С. Бо­ли­ва­ра.

В 1829-1833 годы на ди­пло­ма­тической служ­бе. В 1834-1837 годы депутат Национального кон­грес­са, в 1837-1841 годы во­енный министр. В 1842-1845 годы вновь на ди­пло­ма­тической служ­бе, по­сол в Пе­ру, Чи­ли и Бо­ли­вии.

В 1845 году из­бран от Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии пре­зи­ден­том рес­пуб­ли­ки Но­вая Гра­на­да.

Впо­след­ст­вии сбли­зил­ся с ли­бе­ра­ла­ми, про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на раз­ви­тие национальной эко­но­ми­ки (под­дер­жи­вал вос­ста­нов­ле­ние та­бач­ной промышленности, сни­зил та­мо­жен­ные та­ри­фы и др.).

С 1849 года, по окон­ча­нии сро­ка пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий, жил в США. В 1854 году воз­вра­тил­ся на ро­ди­ну, уча­ст­во­вал в борь­бе про­тив дик­та­то­ра Х.М. Ме­ло.

В 1858 году из­бран гла­вой шта­та Кау­ка. В 1860 году объ­я­вил о вы­хо­де шта­та из Гра­над­ской кон­фе­де­ра­ции (название Но­вой Гра­на­ды с 1858 года) и под­нял воо­руженное вос­ста­ние про­тив центральной вла­сти. В 1861 году сверг пре­зи­ден­та М. Ос­пи­ну Род­ри­ге­са, до 1863 году временный пре­зи­дент (ос­та­вал­ся так­же гла­вой шта­та Кау­ка).

В 1863 году по­сле при­ня­тия но­вой кон­сти­ту­ции из­бран пре­зи­ден­том Со­еди­нён­ных шта­тов Ко­лум­бии (бывшая Гра­над­ская кон­фе­де­ра­ция). По­ста­вил цер­ковь под кон­троль го­су­дар­ст­ва, из­гнал из стра­ны ие­зуи­тов . В 1863 году во гла­ве национальных войск одер­жал по­бе­ду в вой­не с Эк­ва­до­ром.

По ис­те­че­нии в 1864 году пре­зи­дент­ско­го ман­да­та по­сол в Па­ри­же.

В 1866 году вер­нул­ся на ро­ди­ну, вновь из­бран пре­зи­ден­том. Пы­тал­ся ус­та­но­вить дик­та­тор­ский ре­жим, в 1867 году сверг­нут.

До 1871 года жил в Пе­ру.

В 1871-1873 годы пре­зи­дент шта­та Кау­ка, впо­след­ст­вии се­на­тор.