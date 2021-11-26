МОРЕЛОС-И-ПАВОН ХОСЕ МАРИЯ

МОРЕЛОС-И-ПАВОН ХОСЕ МАРИЯ - один из ру­ко­во­ди­те­лей борь­бы за не­за­ви­си­мость мексиканского на­ро­да от испанского ко­ло­ни­аль­но­го гос­под­ства, национальный ге­рой Мек­си­ки.

Вы­хо­дец из бед­ной се­мьи, в юно­сти по­гон­щик ско­та.

В 1795 году окон­чил ду­хов­ное учи­ли­ще Сан-Ни­ко­лас в г. Валь­я­до­лид, рек­то­ром ко­то­ро­го был М. Идаль­го-и-Кос­ти­лья .

В 1799 году на­зна­чен свя­щен­ни­ком в мес­теч­ко Ка­ра­куа­ро.

С на­ча­лом Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке при­был в рас­по­ло­же­ние войск Идаль­го-и-Кос­ти­льи, по­сле ги­бе­ли по­след­не­го воз­гла­вил пов­станческую ар­мию. В 1811-1813 годы одер­жал ряд по­бед над ис­пан­ца­ми. Ини­ции­ро­вал про­ве­де­ние осенью 1813 годы Национального кон­грес­са пат­рио­тических сил в г. Чиль­пан­син­го.

В хо­де его ра­бо­ты об­на­ро­до­вал под­го­тов­лен­ную им про­грам­му со­ци­аль­но-эко­но­мических и по­ли­тических пре­об­ра­зо­ва­ний - «Чув­ст­ва на­ции». В до­ку­мен­те бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны прин­ци­пы национального су­ве­ре­ни­те­та , не­за­ви­си­мо­сти, раз­де­ле­ния вла­стей; про­воз­гла­ша­лась не­об­хо­ди­мость от­ме­ны раб­ст­ва и де­ле­ния на­се­ле­ния на груп­пы по ра­со­во­му при­зна­ку, га­ран­ти­ро­ва­лись пра­ва соб­ствен­но­сти и не­при­кос­но­вен­но­сти жи­ли­ща.

На­зна­чен­ный Национальным кон­грес­сом ге­не­ра­лис­си­му­сом и гла­вой ис­пол­нительной вла­сти, из­дал дек­рет об ос­во­бо­ж­де­нии ра­бов и уп­разд­не­нии не­ко­то­рых на­ло­гов.

В конце 1813 - начале 1814 годов по­тер­пел по­ра­же­ние при по­пыт­ке ов­ла­деть Валь­я­до­ли­дом, что силь­но ос­ла­би­ло по­зи­ции вос­став­ших.

В но­ябре 1815 года по­пал в плен, рас­стре­лян.

В честь Х.М. Морелос-и-Повон на­зва­ны г. Мо­ре­лия, штат Мо­ре­лос и ряд других насе­лён­ных пунк­тов Мек­си­ки.

По­хо­ро­нен в мав­зо­лее ко­лон­ны Не­за­ви­си­мо­сти (г. Ме­хи­ко).