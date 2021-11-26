МОРЕЛОС-И-ПАВОН ХОСЕ МАРИЯ
МОРЕЛОС-И-ПАВОН ХОСЕ МАРИЯ - один из руководителей борьбы за независимость мексиканского народа от испанского колониального господства, национальный герой Мексики.
Выходец из бедной семьи, в юности погонщик скота.
В 1795 году окончил духовное училище Сан-Николас в г. Вальядолид, ректором которого был М. Идальго-и-Костилья.
В 1799 году назначен священником в местечко Каракуаро.
С началом Войны за независимость в Латинской Америке прибыл в расположение войск Идальго-и-Костильи, после гибели последнего возглавил повстанческую армию. В 1811-1813 годы одержал ряд побед над испанцами. Инициировал проведение осенью 1813 годы Национального конгресса патриотических сил в г. Чильпансинго.
В ходе его работы обнародовал подготовленную им программу социально-экономических и политических преобразований - «Чувства нации». В документе были сформулированы принципы национального суверенитета, независимости, разделения властей; провозглашалась необходимость отмены рабства и деления населения на группы по расовому признаку, гарантировались права собственности и неприкосновенности жилища.
Назначенный Национальным конгрессом генералиссимусом и главой исполнительной власти, издал декрет об освобождении рабов и упразднении некоторых налогов.
В конце 1813 - начале 1814 годов потерпел поражение при попытке овладеть Вальядолидом, что сильно ослабило позиции восставших.
В ноябре 1815 года попал в плен, расстрелян.
В честь Х.М. Морелос-и-Повон названы г. Морелия, штат Морелос и ряд других населённых пунктов Мексики.
Похоронен в мавзолее колонны Независимости (г. Мехико).