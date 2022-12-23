МОНТЕС ГАМБОА , ИСМАЭЛЬ

Монтес Гамбоа ( исп. Montes Gamboa) , Исмаэль (05.10.1861, Куру-куру, Боливия — 16.10.1933, Ла-Пас) — боливийский политический деятель, дважды президент республики (1904—1909, 1913—1917). Лидер либеральной партии, выступал за развитие внешних связей страны и создание инфраструктуры для обеспечения экспорта горнорудной промышленности. Пошел на подписание мира с Чили (1904), признав окончательно утраченными территории на тихоокеанском побережье за выплату компенсации. Поддерживал железнодорожное строительство, проводил реформы банковской системы, поддерживал политику просвещения как основы прогресса страны. Создал фактически однопартийную диктатуру либералов, прибегал к манипуляциям на выборах, жестко боролся с оппозиционной Республиканской партией. При его правлении Боливия трансформировалась экономически и культурно, догоняя своих соседей на континенте, однако созданная им политическая система привела к нарастанию кризиса и утрате партией власти при его преемнике в 1920. Играл видную роль в боливийской политике в 1920-е.

Лит .: Iturri J. Ismael Montes, lider del liberalismo. La Paz, 1981; История Боливии с древнейших времен до конца ХХ века. М., 2016. А. А. Щелчков.