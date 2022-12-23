МИТРЕ , БАРТОЛОМЕ

Митре ( исп. Mitre) , Бартоломе (26.06.1821, Буэнос-Айрес — 19.01.1906, там же) — аргентинский политический, государственный и военный деятель, историк, публицист. Родился в семье эстансьеро. С 1839 участвовал в гражданских войнах против диктатуры Х. М. Росаса. После победы Росаса эмигрировал. В 1846—1851 жил в Боливии, Перу, Чили, занимаясь журналистской деятельностью.

В 1851 вступил в армию Х. Х. Уркисы, противника Росаса. Принимал участие в битве при Монте-Касерос (1852), положившей конец диктатуре. В 1852—1862 — депутат законодательного собрания, военный министр, губернатор провинции Буэнос-Айрес. Возглавлял борьбу против Аргентинской конфедерации Уркисы. Победа Митре при Павоне (1861) над войсками Уркисы привела к распаду конфедерации и образованию единой Аргентинской республики.

В 1862—1868 — президент страны. Провел ряд реформ, способствовавших развитию национальной экономики и просвещения. Вместе с правительствами Бразилии и Уругвая вел войну против Парагвая (1865—1870). В 1868—1874 — сенатор, затем посол в Парагвае и Бразилии. Потерпев поражение на президентских выборах 1874, поднял восстание против центрального правительства, которое было подавлено, а сам М. заключен в тюрьму. После освобождения в результате амнистии продолжал заниматься политической деятельностью, являясь лидером либералов Буэнос-Айреса, вошедших в историю Аргентины под именем митристов.

Многогранна литературно-просветительская деятельность М., с именем которого связано создание ряда печатных органов, в том числе крупнейшей газеты страны «Ла Насьон». Автор сборника стихов, переводчик на испанский язык «Божественной комедии» Данте Алигьери. М. — родоначальник аргентинской историографии, стоял во главе либерально-позитивистской школы. Главная сфера научных интересов — история Войны за независимость. Для него характерно внимание к документам и фактам. В центре внимания — деяния выдающихся руководителей борьбы за независимость генералов М. Бельграно и Х. Сан-Мартина, что нашло отражение в названии главных трудов — «История Бельграно и аргентинской независимости» (1857—1887) и «История Сан-Мартина и южноамериканского освобождения» (1887—1890). Вместе с тем М. не сводил исторический процесс к деятельности «великих людей», не считал народные массы слепым и безгласным орудием в их руках. Он стремился примирить обе точки зрения, признавая влияние как масс, так и личности в истории, но всегда подчинял их руководящей роли идей, считая последние порождением человеческого духа. Наряду с основным для него духовным началом М. придавал большое значение воздействию материальных факторов.

Соч. : Obras completas. V. 1—10. Buenos Aires, 1938—1942.

Лит. : Acuna A. Mitre historiador. V. 1—2. Buenos Aires, 1936; Levene R. Las ideas historicas de Mitre. Buenos Aires, 1940; Jeffrey W. H. Mitre and Argentina. New York, 1952. В. П. Казаков.