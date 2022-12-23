МЕЛЬГАРЕХО ВАЛЕНСИЯ , МАНУЭЛЬ МАРИАНО

Мельгарехо Валенсия ( исп. Melgarejo Valencia) , Мануэль Мариано (13.04.1820, Тарата, деп. Кочабамба, Боливия — 23.11.1971, Лима) — боливийский военный и политический деятель, генерал армии, президент Боливии (1864—1871). Внебрачный сын испанского солдата и индианки чолa (кечуа). В 16 лет начал военную карьеру простым солдатом. Участник многочисленных сражений и военных мятежей. В 1864, поправ конституцию 1861 и распустив госсовет, провозгласил себя временным президентом Боливии. В истории страны правление М. В. рассматривается как самое трагичное «мрачное шестилетие», как пример дикого варварства и жестокой диктатуры, бесконтрольного распоряжения национальной собственностью страны и конфискационной антииндейской аграрной реформы. Пользуясь поддержкой новой боливийской земельной элиты, М. В. беспощадно расправлялся с оппозиционными силами. Пошел на беспрецедентные и необъяснимые с точки зрения здравого смыла территориальные уступки Чили (10 августа 1866) и Бразилии (27 мая 1867), в результате чего страна понесла самые огромные территориальные потери за весь период независимого существования. Осуществил разгром общинного земледелия, превратив исконно принадлежавшую индейцам собственность в государственную, которая впоследствии, в связи с невозможностью ее выкупа прежними владельцами, была распродана и оказалась в руках новой земельной элиты. В результате народного антидиктаторского движения бежал из страны в Перу. 27 ноября 1871 был убит у дверей дома своей любовницы Х. Санчес ее братом Х. Аурелио Санчесом.

Лит .: Paredes M. R. Mariano Melgarejo y su tiempo. La Paz, 1962; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке. М., 2012; Valencia Vega A. Mariano Melgarejo. Murillo, 2012; История Боливии с древнейших времен до начала XXI века. М., 2015. Л. А. Ивкина.