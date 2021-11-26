МАШАДУ ДИ АССИС
МАШАДУ ДИ АССИС (Машаду ди Асис Жоакин Мария) - бразильский писатель.
Из бедной семьи. Систематического образования не получил; самостоятельно выучил английский и французские языки. Сменил несколько профессий. С 1872 года работал в Министерстве сельского хозяйства. Основатель и первый президент Бразильской академии литературы (1897 год).
Дебютировал поэтическим сборником «Кристаллы» («Crisálidas», 1864 год). Ранние романы выдержаны в традициях романтизма: «Воскресенье» («Ressurreição», 1872 год), «Рука и перчатка» («A m ̃ao e a luva», 1874 год) и др. Позднее творчество, отразившее влияние О. де Бальзака, Г. Флобера, Э. Золя, стало одним из первых проявлений бразильского реализма: романы «Посмертные записки Брас Кубаса» («Mem ́orias p ́ostumas de Brás Cubas», 1881 год, в русском переводе - «Записки с того света», 1968 год), «Кинкас Борба» («Quincas Borba», 1891 год), «Дон Касмурро» («Dom Casmurro», 1899 год, русский перевод 1961 год), сборники рассказов «Истории без даты» («Histórias sem data», 1884 год), «Разрозненные страницы» («Páginas recolhidas», 1899 год) и др.
Машаду ди Ассис - крупнейший мастер бразильской психологической прозы; в центре его произведений - неразрешимые социальные проблемы 2-й половины XIX века, губительные последствия рабовладения, а также бездуховность буржуазной культуры. Автор эссе, переводов на португальский язык (в т. ч. произведений У. Шекспира).
Сочинения:
Избранные произведения. М., 1989;
Рассказы. СПб., 2006;
Obra completa. 2 ed. Rio de J., 2008. Vol. 1-4.