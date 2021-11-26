МАШАДУ ДИ АССИС

МАШАДУ ДИ АССИС (Машаду ди Асис Жоакин Мария) - бразильский писатель.

Из бед­ной се­мьи. Сис­те­ма­тического об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил; са­мо­стоя­тель­но вы­учил английский и французские язы­ки. Сме­нил несколько про­фес­сий. С 1872 года ра­бо­тал в Министерстве сель­ско­го хо­зяй­ст­ва. Ос­но­ва­тель и пер­вый пре­зи­дент Бразильской ака­де­мии литературы (1897 год).

Де­бю­ти­ро­вал по­этическим сборником «Кри­стал­лы» («Crisálidas», 1864 год). Ран­ние ро­ма­ны вы­дер­жа­ны в тра­ди­ци­ях ро­ман­тиз­ма: «Вос­кре­се­нье» («Ressurreição», 1872 год), «Ру­ка и пер­чат­ка» («A m ̃ao e a luva», 1874 год) и др. Позд­нее твор­че­ст­во, от­ра­зив­шее влия­ние О. де Баль­за­ка , Г. Фло­бе­ра, Э. Зо­ля, ста­ло од­ним из пер­вых про­яв­ле­ний бразильского реа­лиз­ма: ро­ма­ны «По­смерт­ные запис­ки Брас Ку­ба­са» («Mem ́orias p ́os­tu­mas de Brás Cubas», 1881 год, в русском переводе - «За­пис­ки с то­го све­та», 1968 год), «Кин­кас Бор­ба» («Quincas Borba», 1891 год), «Дон Кас­мур­ро» («Dom Casmurro», 1899 год, русский перевод 1961 год), сборники рас­ска­зов «Ис­то­рии без да­ты» («Histórias sem data», 1884 год), «Раз­роз­нен­ные стра­ни­цы» («Pági­nas re­colhidas», 1899 год) и др.

Машаду ди Ассис - круп­ней­ший мас­тер бразильской пси­хо­ло­гической про­зы ; в цен­тре его про­из­ве­де­ний - не­раз­ре­ши­мые со­ци­аль­ные про­бле­мы 2-й половины XIX века, гу­би­тель­ные по­след­ст­вия ра­бо­вла­де­ния, а так­же без­ду­хов­ность бур­жу­аз­ной куль­ту­ры. Ав­тор эс­се, пе­ре­во­дов на пор­тугальский язык (в т. ч. про­из­ве­де­ний У. Шек­спи­ра ).

Сочинения:

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. М., 1989;

Рас­ска­зы. СПб., 2006;

Ob­ra completa. 2 ed. Rio de J., 2008. Vol. 1-4.