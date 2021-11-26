МАСЕО АНТОНИО

МАСЕО, МАСЕО-И-ГРАХАЛЕС АНТОНИО - один из руководителей национально-освободительной борьбы кубинского народа против испанского господства.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. С на­ча­лом Де­ся­ти­лет­ней вой­ны на Ку­бе 1868-1878 годов всту­пил в Ос­во­бо­дительную ар­мию. В 1870 году за­оч­но при­го­во­рён испанскими вла­стя­ми к смерт­ной каз­ни. В 1878 году по­лу­чил зва­ние генерал-май­о­ра. В феврале 1878 года от­ка­зал­ся при­знать за­вер­шив­ший вой­ну ком­про­мисс­ный Сан­хон­ский до­го­вор, во гла­ве не­сколь­ких от­ря­дов до мая про­дол­жал воо­ружённую борь­бу про­тив ис­пан­цев (т. н. Ма­лая вой­на).

По­сле­дую­щие го­ды жил в эмиг­ра­ции на Ямай­ке, в США, Кос­та-Ри­ке. Совместно с Х. Мар­ти и М. Го­ме­сом Ба­эсом уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке но­во­го воо­ружённого вос­ста­ния на Ку­бе. В апреле 1895 года вме­сте с груп­пой пат­рио­тов вы­са­дил­ся на Ку­бе, воз­гла­вил пов­станческие си­лы провинции Орь­ен­те. С сентября 1895 года заместитель глав­но­ко­ман­дую­ще­го Ос­во­бо­дительной ар­ми­ей. Скон­чал­ся от ра­ны, по­лу­чен­ной в бою при Сан-Пед­ро. За храб­рость по­лу­чил про­зви­ще Брон­зо­вый ти­тан.