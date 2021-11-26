ЛОПЕС КАРЛОС АНТОНИО
ЛОПЕС (López) КАРЛОС АНТОНИО - государственный и политический деятель Парагвая.
Из семьи портного. Отец Ф. С. Лопеса. По окончании королевской семинарии в Асунсьоне занимался преподавательской и адвокатской деятельностью. После смерти диктатора Х. Г. Франсии в 1840 году секретарь военной хунты, с 1841 года один из двух консулов, назначенных Конгрессом для управления страной. Инициировал принятие в 1844 году первой в истории Парагвая конституции, провозглашавшей принцип разделения властей, равенство граждан перед законом, но предоставлявшей неограниченные полномочия президенту (избирался на 10 лет с правом переизбрания). 14.03.1844 года избран президентом Парагвая (переизбирался в 1854 и 1857). В 1848 году декларировал юридическое равноправие индейцев. В 1856 году внёс изменения в избирательный закон, предполагавшие введение имущественного ценза, вследствие чего от участия в выборах было отстранено большинство населения страны. Осуществил ряд прогрессивных преобразований, способствовавших стимулированию промышленного производства, прежде всего металлургической отрасли, развитию инфраструктуры, модернизировал армию. Установил жёсткий контроль над иностранным капиталом в экономике страны.
При Лопесе был существенно увеличен государственный земельный фонд за счёт национализации части земель индейских общин. Лопес отказался от изоляционистской политики Франсии, добился признания суверенитета Парагвая Боливией (1843), Бразилией (1844), Аргентинской конфедерацией (1852), заключил договоры о дружбе и торговле с Великобританией, Францией и США (1853). Покровительствовал народному образованию; в годы его правления были открыты Литературная академия, Правовая и Филосовская школы, создано первое учебное заведение для девочек. Основатель и редактор первой парагвайской газеты «Paraguayo Independiente» (1845).
Сочинения:
Mensajes ... Asunción, 1931;
La emancipación paraguaya. Asunción, 1942.